Джонатан Воутерс о положительной допинг-пробе Луиса Вильялобоса

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- Дата:
- Вчера, 23:59
Джонатан Воутерс: «Команда не должна узнавать о ситуации с допинг-пробой больше чем через год после факта»
18 мая команда EF Pro Cycling получила уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил 21-летним мексиканским велогонщиком Луисом Вильялобосом, который начал выступать в команде с 1 августа 2019 года.
Генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters) был сильно разочарован тем, что узнал о возможном нарушении правил молодым гонщиком только сейчас, когда прошло более года с момента взятия допинг-пробы. Тесты на наличие гормонов роста GHRP-6 могут проводить только аккредитованные лаборатории Всемирного антидопинговое агентства, а из-за потенциального конфликта интересов команды не имеют права использовать эти лаборатории для внутреннего контроля за спортсменами.
Джонатан Воутерс: «Команда должна защищать здоровье и права велогонщиков, особенно молодых, только начинающих выступать на профессиональном уровне. И очень расстраивает, когда такие молодые гонщики, выступая на уровне любителей, попадают под влияние врачей и тренеров, разрушающих их карьеры.
Если бы мы знали, никогда бы не подписали Луиса. Ответственность за это несёт UCI, потому что в командах нет программы внутреннего тестирования и доступа к оборудованию, позволяющему определять наличие GHRP-6.
Все заслуживают лучшего. И Луис заслуживал лучших наставников, не таких, как его тренеры и врачи. А команда заслуживает права узнать от UCI о ситуации не через год после случившегося. Хотя радует, что система ловит гонщиков, хочется, чтобы она была более прозрачной и понятной.
Мы поддерживаем Луиса в том, чтобы он не боролся с ситуацией, а сказал правду, какой бы она ни была».
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