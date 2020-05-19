VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джонатан Воутерс о положительной допинг-пробе Луиса Вильялобоса

Джонатан Воутерс: «Команда не должна узнавать о ситуации с допинг-пробой больше чем через год после факта»

 

 

  18 мая команда EF Pro Cycling получила уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил 21-летним мексиканским велогонщиком Луисом Вильялобосом, который начал выступать в команде с 1 августа 2019 года.

 

 

  Генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters) был сильно разочарован тем, что узнал о возможном нарушении правил молодым гонщиком только сейчас, когда прошло более года с момента взятия допинг-пробы. Тесты на наличие гормонов роста GHRP-6 могут проводить только аккредитованные лаборатории Всемирного антидопинговое агентства, а из-за потенциального конфликта интересов команды не имеют права использовать эти лаборатории для внутреннего контроля за спортсменами.

 

  Джонатан Воутерс: «Команда должна защищать здоровье и права велогонщиков, особенно молодых,  только начинающих выступать на профессиональном уровне. И очень расстраивает, когда такие молодые гонщики, выступая на уровне любителей, попадают под влияние врачей и тренеров, разрушающих их карьеры.  

 

  Если бы мы знали, никогда бы не подписали Луиса. Ответственность за это несёт UCI, потому что в командах нет программы внутреннего тестирования и доступа к оборудованию, позволяющему определять наличие GHRP-6.

 

  Все заслуживают лучшего. И Луис заслуживал лучших наставников, не таких, как его тренеры и врачи. А команда заслуживает права узнать от UCI о ситуации не через год после случившегося. Хотя радует, что система ловит гонщиков, хочется, чтобы она была более прозрачной и понятной.

 

Мы поддерживаем Луиса в том, чтобы он не боролся с ситуацией, а сказал правду, какой бы она ни была».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Луис Вильялобос Luis Villalobos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Откуда у гонщика континентальной команды деньги на хорошего доктора?) И да, я тоже уверен что весь проф пелотон на "топливе"
  • RVL
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (2)
    RVL-Фото

    Мне кажется сюда трекачей надо заявить. Порвут фрума в гору , ну и снимут вопрос победителя тдф. )

  • Freejazz
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (2)
    Freejazz-Фото

    Таблица вставлена два раза для горняков.

    А вообще, формат интересный (:-)). Рохан Деннис должен вынести всех (даже с учетом того, что он не участвует).

  • close2you
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    close2you-Фото
    Успокойтесь, просто денег не хватило на хорошего доктора, как у остальных ?
  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Молодость она такая, хочется достичь чего-то большего любыми средствами
  • Hammill
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    Hammill-Фото
    они сами не тянут с таким составом и руководством
  • SportSpirit
    Герант Томас о подготовке к Ту ... (2)
    SportSpirit-Фото

    В этом подготовительном сезоне)) внутренний настрой Герайнта мне нравится гораздо больше, чем в предыдущем. Здравый оптимизм и желание. 

     

    А уж беречь спички до того, как понадобится огонь он умеет. 

     

    Банально, конечно, но: объективно сейчас он один из главных претендентов на генерал. Наряду с Рогличем. 

     

     

     

  • Серафим
    Герант Томас о подготовке к Ту ... (2)
    Серафим-Фото

    Просто поддержу Томаса, а то как-то абыдно,да? Тут пост о Фруме набрал уже 39 ком-в, а у Томаса - ноль. Прям перекос и игнорация. 

      Это как в самом коротком диалоге в кабинете врача:

    -  Доктор, меня все игнорируют.

    -  Следующий!

  • Гонщик
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    да норм там всё с рычагами
    если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты
    понятно, что утрирую )
    Цитата: Earl57
    У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
    Любой контракт можно расторгнуть , либо создать такие условия , что чел сам сбежит , ещё хуже если забанят , таких примеров в спорте полно , досрочное завершение карьеры на пике в лучшем случае .

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тема о КФ однозначно стала самой ТОПовой в этом сезоне на ВелоЛайве: количество коментов и просмотров прям РЕКОРДные)))

    Цитата: RVL
    Вот она конкуренция в чистом виде. Если Фруми куда нибудь уйдет, нет гарантий что команда потянет. Без команды он никто. А в инеосе 3 рта на один кусок.

    Кстати почти такое же мнение высказал в апреле сам директор Мовисатар дон Эусебио Унсуэ когда говорил о том, что Кинтана сильнее Фрума (вспоминая тот ТдФ 2015); но у британца под рукой всегда были комрады которые его и "вытаскивали" вперед(и) Наиро, а так колумбиец если брать "дуэль 1 на 1" сильнее Криса. Спрашивается только, а где же ваши, дон Эусебио, были тогда звёздные други мовистаровцы Наиро Кинтаны? Или де факто на бумаге в испанской команде колумбиец всегда КАПИТАНил, а на деле таким был (и остается) А.Вальверде.

    Цитата: Kitsune-taichou
    а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.

    Я предполагаю такой ажжиотаж (если этот слово конечно уместное в контексте всех разоворов темы), что главные биги в ИНЭОСе хотят ехать под капитнаским номером Тур де Франс, потому что главный ГТ в году стоит первым в календаре и мало ли шо там будет потом в октябре. Тем более, что все три гонца (КФ, ЭБ, ГТ) являются победителями Большой петли разных выпусков.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 мая

Chris Froome (Team INEOS)

21 мая

Mark Cavendish (Bahrain McLaren)

Dylan Van Baarle (Team INEOS)

Lionel Taminiaux (Wallonie Bruxelles)

Roberto Carlos Gonzalez Castillero (Vini Zabu - KTM)

Andreas Leknessund (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2020 (42)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)