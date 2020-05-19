Джонатан Воутерс о положительной допинг-пробе Луиса Вильялобоса

Джонатан Воутерс: «Команда не должна узнавать о ситуации с допинг-пробой больше чем через год после факта»

18 мая команда EF Pro Cycling получила уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил 21-летним мексиканским велогонщиком Луисом Вильялобосом, который начал выступать в команде с 1 августа 2019 года.

Генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters) был сильно разочарован тем, что узнал о возможном нарушении правил молодым гонщиком только сейчас, когда прошло более года с момента взятия допинг-пробы. Тесты на наличие гормонов роста GHRP-6 могут проводить только аккредитованные лаборатории Всемирного антидопинговое агентства, а из-за потенциального конфликта интересов команды не имеют права использовать эти лаборатории для внутреннего контроля за спортсменами.

Джонатан Воутерс: «Команда должна защищать здоровье и права велогонщиков, особенно молодых, только начинающих выступать на профессиональном уровне. И очень расстраивает, когда такие молодые гонщики, выступая на уровне любителей, попадают под влияние врачей и тренеров, разрушающих их карьеры.

Если бы мы знали, никогда бы не подписали Луиса. Ответственность за это несёт UCI, потому что в командах нет программы внутреннего тестирования и доступа к оборудованию, позволяющему определять наличие GHRP-6.

Все заслуживают лучшего. И Луис заслуживал лучших наставников, не таких, как его тренеры и врачи. А команда заслуживает права узнать от UCI о ситуации не через год после случившегося. Хотя радует, что система ловит гонщиков, хочется, чтобы она была более прозрачной и понятной.

Мы поддерживаем Луиса в том, чтобы он не боролся с ситуацией, а сказал правду, какой бы она ни была».