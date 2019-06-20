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Вадим Пронский получил множественные травмы при падении на «Коппа Сабатини»-2021

Вадим Пронский получил множественные травмы при падении на «Коппа Сабатини»-2021

 

 

  К сожалению, Вадим Пронский вынужден завершить свой сезон на минорной ноте. Вчера, во время итальянской однодневной гонки «Коппа Сабатини» 23-летний казахстанский гонщик попал в завал, в результате которого получил несколько серьезных травм.

 

Вертолетом гонщик был доставлен в больницу, где медицинское обследование выявило множественные переломы без смещения и пневмоторакс.

 

 

Photo credit: @Gettysport

 

  “Вадим Пронский попал в серьезный завал на «Коппа Сабатини» и, к сожалению, получил множественные травмы. У него перелом левой лучевой кости локтя и второго ребра, поперечный перелом отростка L1 позвонка и пневмоторакс правого легкого. К счастью, все переломы оказались без смещения, так что Вадиму не потребуется хирургическое вмешательство.

 

  Сейчас он находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение нескольких дней, пока пневмоторакс не заживет достаточно, чтобы его можно было доставить домой автомобильным транспортом, поскольку воздушный транспорт создает риск нового пневмоторакса. Учитывая характер его травм, Вадим не сможет снова участвовать в гонках в этом сезоне, поэтому сейчас мы сосредоточены на его восстановлении и реабилитации”, – сказал доктор Андрей Михайлов.

 

  Харольд Техада также попал в завал во время гонки и был доставлен в больницу для обследования, но, к счастью, гонщик отделался лишь небольшими травмами. Однако из-за небольшой травмы шейного отдела и множественных ушибов Техада не выйдет на старт«Мемориала Марко Пантани» в эту субботу.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

 

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Теги к статье: Вадим Пронский Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 20.06.2019

    Здоровья, такие ситуации никому не пожелаешь.

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (3)
    Earl57-Фото

    В Треке написали что Моллема избежал серьезных травм.

  • Геродот
    Крис Фрум стал техническим сов ... (38)
    Геродот-Фото

    Конечно сравнивать Погачара с Армстронгом это почти богохульство)).А вот с Фрумом сравнить можно вполне и сравнение не в пользу последнего.У Погачара нет слабых мест,он может побеждать на грантурах,в горах,на разделке,без команды,на классиках,на олимпиаде и чемпионате мира...не удивлюсь даже будущему спринту.Это такой Эдди Меркс нашего времени.

  • BG-
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (4)
    BG--Фото
    Цитата: Ice
    Плата за универсальность. Хорош во многих аспектах, но нигде не лучший...
    Это понятно стало, когда он после спринтов поехал классики. И хорошо поехал. Я просто н

    Не задумывался где копать. Просто я не помню за 15 лет никого, кто столько раз становился вторым. А раньше я не следил за вело.
  • vadi
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (4)
    vadi-Фото

    Хорошо кормят в квикстепе

  • Ice
    Вадим Пронский получил множест ... (1)
    Ice-Фото

    Здоровья, такие ситуации никому не пожелаешь.

  • Ice
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (4)
    Ice-Фото

    Цитата: BG-
    Цитата: BG-
    Интересно, есть кто-то, кто за карьеру собрал больше вторых мест чем саган?
    Этот вопрос не становится менее акутальным 

    Плата за универсальность. Хорош во многих аспектах, но нигде не лучший...

  • Ice
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Надюсь, что Бауке отделался только сломанным велом.
    "ПИно" радует, очень похоже что боль в спине его больше не беспокоит. Неужели некому рассказать Никите, почему у Тибо нет результатов с ТДФ прошлого года?
    И что Нибали ни за что не борется на этом "первенстве водокачки"... 

    Ну, видимо некому, к сожалению...

  • Ramzes
    Патрик Лефевр о Марке Кэвендиш ... (34)
    Ramzes-Фото

    Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

  • BG-
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (4)
    BG--Фото
    Цитата: BG-
    Интересно, есть кто-то, кто за карьеру собрал больше вторых мест чем саган?
    Этот вопрос не становится менее акутальным  
  • Earl57
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (3)
    Earl57-Фото

    Надюсь, что Бауке отделался только сломанным велом.

    "ПИно" радует, очень похоже что боль в спине его больше не беспокоит. Неужели некому рассказать Никите, почему у Тибо нет результатов с ТДФ прошлого года?

    И что Нибали ни за что не борется на этом "первенстве водокачки"... 

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