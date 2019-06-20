Вадим Пронский получил множественные травмы при падении на «Коппа Сабатини»-2021

К сожалению, Вадим Пронский вынужден завершить свой сезон на минорной ноте. Вчера, во время итальянской однодневной гонки «Коппа Сабатини» 23-летний казахстанский гонщик попал в завал, в результате которого получил несколько серьезных травм.

Вертолетом гонщик был доставлен в больницу, где медицинское обследование выявило множественные переломы без смещения и пневмоторакс.

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“Вадим Пронский попал в серьезный завал на «Коппа Сабатини» и, к сожалению, получил множественные травмы. У него перелом левой лучевой кости локтя и второго ребра, поперечный перелом отростка L1 позвонка и пневмоторакс правого легкого. К счастью, все переломы оказались без смещения, так что Вадиму не потребуется хирургическое вмешательство.

Сейчас он находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение нескольких дней, пока пневмоторакс не заживет достаточно, чтобы его можно было доставить домой автомобильным транспортом, поскольку воздушный транспорт создает риск нового пневмоторакса. Учитывая характер его травм, Вадим не сможет снова участвовать в гонках в этом сезоне, поэтому сейчас мы сосредоточены на его восстановлении и реабилитации”, – сказал доктор Андрей Михайлов.

Харольд Техада также попал в завал во время гонки и был доставлен в больницу для обследования, но, к счастью, гонщик отделался лишь небольшими травмами. Однако из-за небольшой травмы шейного отдела и множественных ушибов Техада не выйдет на старт«Мемориала Марко Пантани» в эту субботу.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech