Фабио Ару завершает карьеру после Вуэльты Испании-2021

31-летний Фабио Ару решил завершить карьеру профессионального велогонщика



31-летний итальянский велогонщик Фабио Ару объявил о завершении карьеры, которую начал в 2012 году в команде Astan. C 2018 по 2020 Ару выступал в команде UAE Team Emirates, в 2021 стал велогонщиком команды Qhubeka NextHash, с которой стартует на финальной гонке карьеры - Вуэльте Испании-2021. На испанском Гранд-туре Фабио Ару в 2015 году одержал победу. Дважды становился призёром Джиро д’Италия, одержал победы на этапах всех трёх Гранд-туров.

Photo (c) Team Qhubeka NextHash

Фабио Ару: «Мне было нелегко принять такое решение, но о завершении карьеры уже думал, обсуждал с семьёй. Я выступаю на велосипеде с 16 лет, больше десяти лет был профессиональным велогонщиком. Пришло время для других приоритетов в жизни - время для семьи. Пока длится карьера, каждый велогонщик скажет вам, как много времени приходится проводить вдали от дома. Для меня настал момент вернуться.

Мне повезло реализовать талант на крупнейших гонках, вместе с товарищами по команде праздновать невероятные успехи.

Надеюсь, что за свою карьеру смог продемонстрировать поведение, достойное настоящего спортсмена, дал повод для гордости.

Хочу выразить глубочайшую признательность всем моим бывшим товарищам по команде, персоналу команд, где выступал – Astana и UAE Team Emirates, благодаря которым моя карьера достигла высокого уровня. Мы вместе разделили прекрасные моменты, за которые всегда буду благодарен.

Наконец, хочу специально поблагодарить команду Qhubeka NextHash, в которой мы говорили о духе «Ubuntu»: «Я есть, потому что мы есть». С которыми испытал потрясающее чувство духовного единства в то время, когда для меня это было важнее всего.

Должен признать, что когда присоединился к команде, понимал, что в ней царит другая атмосфера, но не осознавал, какая это команда на самом деле. Без сомнения, это уникальная команда не только для велоспорта, а для всего спорта. Я невероятно горжусь, что выступал здесь, что завершаю в этой команде карьеру.

После нескольких тяжёлых лет в 2021 году я снова смог вернуться на велосипед и получать радость, выступать на том уровне, на который был способен. Для меня уже это является победой, за которую всегда буду благодарен.

Хочу выразить искреннюю благодарность Дугласу Райдеру, Ларсу Михаэльсену, Габриеле Миссалье, Маттиа Мичелуси и всему персоналу, гонщикам. Для меня было честью быть их товарищем по команде.

В нашей команде мы говорим о надежде, возможности, платформе, которая помогает менять жизнь с помощью велосипеда. То, что я был частью этого проекта, навсегда останется для меня дорогим воспоминанием, и я всегда буду поддерживать проект.

Продолжу ездить на велосипеде, потому что мне это нравится. Но теперь сфокусируюсь на Вуэльте Испании, чтобы приложить максимум усилий вместе с товарищами по команде Qhubeka NextHash. Идеально завершить моё путешествие здесь, в Испании, на гонке, с которой связаны дорогие воспоминания».