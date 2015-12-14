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Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»

Андрей Зейц: "Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды"


   Андрей Зейц, 32-летний казахстанский велогонщик, возвращается в гонки после серьёзной травмы, которую получил в результате падения на 4-м этапе Тура Швейцарии. 29 августа он стартует на Туре Германии. VeloLIVE.com связался с казахстанским гонщиком, чтобы узнать о том, как проходит процесс его восстановления. Во время интервью VeloLIVE.com узнал, что Андей Зейц в следующем сезоне переходит в австралийскую команду Мирового тура Mitchelton-Scott после 12 лет работы в казахстанской команде Astana. Андрей Зейц поделился с нами планами на следующий сезон и рассказал о том, как подписал контракт с новой командой.

 

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»


   - Андрей, мы не видели твое падение на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019 в эфире, а со слов Геранта Томаса было не слишком понятно, что же там произошло. Поделишься с читателями велопортала VeloLIVE.com подробностями случившегося?
   - В тот момент ситуация выглядела безвыходной – падение было неизбежным, потому что времени ни на размышления, ни на маневр просто не было. Началось сужение дороги, и та часть, которая сужалась, превращалась в велодорожку, проходящую между деревушками. Это было за тридцать километров до финиша. В тот момент мне было некуда деться: либо резко беру вправо, тем самым провоцируя падение десятка велогонщиков, либо пробовать маневрировать как маунтинбайкер. Я выбрал второе, попытался запрыгнуть на бордюр, но потерял свою траекторию движения. Приподнял в прыжке велосипед, но приземлился уже на кривые колеса. В этой ситуации падения было не избежать. Один кувырок, второй, третий… Когда остановился, почувствовал удар в спину - это был ехавший позади меня велогонщик. Сразу на ноги не решился вставать, потому что боковым зрением увидел, что моё плечо не на месте.

 

Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;


   - Дальше всё как обычно. Приехала скорая помощь, остановилось большое количество нейтральных техничек. Врач нашей велокоманды Андрей Михайлов, спортивный директор Дмитрий Седун и врач велогонки также прибыли на место падения, осмотрели меня и приняли решения связаться с ближайшим госпиталем. К счастью, неподалёку от этих мест находился хирург швейцарского олимпийского комитета, он как раз специализировался на таких сложных переломах ключицы как у меня. На специальном аппарате было сделано около 4 000 3D-фотографий всего моего тела. Обследование выявило трещину пятого ребра и осколочный перелом ключицы. Хирург заверил меня, что несмотря на то, что перелом сложный, ему не составит труда собрать мою ключицу. У меня был выбор переехать в госпиталь Милана или Брюсселя и сделать там необходимую моей ключице операцию. Мы посовещались с командным доктором, с менеджментом, и приняли решение оперироваться в этом госпитале, который находился неподалёку от Базеля.

 

Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;

 

Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;


   - А в чём состояла сложность твоего перелома?
  - Ключица сломалась как раз в том месте, где акромиально-ключичный сустав соединялся с акромионом (латеральным концом лопаточной кости). Чтобы было понятнее, просто покажу фотографию. Так вот этот осколок было сложно закрепить, по сути, и крепить не к чему было. Но ничего, теперь я железный человек! В госпитале Базеля быстро откликнулись на наш запрос, за ночь была заказана и доставлена железная запчасть для крепления моей ключицы.

 

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»

 

Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;

 

   - Операция прошла успешно. Ключицу закрепили этой железкой, посадили её на шесть шурупов. В обед прооперировали, вечером очнулся. Чувствовал себя очень плохо. Следующие два дня тоже дались нелегко. На третий день меня выписали, и я вернулся домой, к семье.


   - Я очень благодарен врачам, которые были со мной в эти дни в госпитале. Благодарен доктору Флориану Оллигу (Florian Oellig), который несмотря на занятость, нашёл время для меня и провёл операцию на высочайшем уровне. У меня на плече сейчас видна лишь тонкая линия, как царапина, и речи нет о шраме. Хоть шрамы и украшают мужчину, но у меня их и так на теле уже больше, чем достаточно.

 

Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;Андрей Зейц: &laquo;Очень многое изменилось &ndash; от замены части ключицы до велокоманды&raquo;


   - Также хочу поблагодарить спортивных директоров и докторов нашей велокоманды, которые в эти трудные для меня дни находились рядом, несмотря на то что гонка продолжалась, и нужно было и гонку вести, и мне время уделить.


   - И как ты чувствуешь себя на сегодняшний день?
   - Прошло ровно два месяца без соревнований. Первую неделю я провёл без велосипеда. Затем две недели ходил в спортивный зал – крутил станок. После этого поднялся на высоту, провёл две недели в тренировочном лагере в Ливиньо. Последние две недели уже активно тренируюсь по дорогам и горам Лазурного берега. Проезжаю хорошие тренировки, прилагаю усилия, стараюсь и спринтовать, и проверить себя на выносливость. На днях трижды «заровнял» Коль де ла Мадон (Col de la Madone). Хожу регулярно к остеопату, делаю специальные упражнения на укрепление и развитие мышц и костей плечевого пояса.

 

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»


   - В гонки ещё вернешься в этом сезоне?
   - Да, я уже полностью готов к соревнованиям. Тренируюсь в гоночном режиме, через две недели у меня первый старт, это однодневка в Гамбурге (EuroEyes Cyclassics Hamburg), которая пройдёт 25-го августа. Затем стартую на Туре Германии (Deutschland Tour). Затем либо Тур Хорватии (Tour of Croatia), либо закрою сезон однодневными классическими велогонками в Италии.


   - Это здорово! Хорошо то, что хорошо заканчивается!
   - Согласен! За последние два с половиной месяца столько всего произошло. После падения я старался отключить голову. Мысли о будущем меня угнетали. Я же не подросток, у которого ещё вся жизнь впереди. Я уже взрослый человек, зрелый спортсмен, семьянин – у меня дочь и сын, которых нужно ставить на ноги. В какой-то момент меня поглотили тягостные мысли о том, что же будет с моей карьерой. В этом году контракт с “Астаной” у меня заканчивается.


  - И вдруг молчавший столько времени телефон начал разрываться от звонков. Я получил предложение от нескольких велокоманд, это было неожиданно! Жизнь вновь закипела! И вот у меня состоялся разговор с менеджером одной велокоманды, с которым мы были знакомы шапочно. Почувствовал, что у нас полное взаимопонимание. Сложились такие дружеские отношения, что я вновь ощутил себя живым.


   - Я был тронут, действительно тронут. Такого в казахстанском велоспорте ещё не было. Казахстанец в велокоманде Мирового Тура с другого континента! Это было волнительно! Я получил такую дозу мотивации, у меня просто расправились крылья. Мы очень часто разговаривали с менеджером по телефону, он звонил просто узнать, как я себя чувствую, нужна ли какая-нибудь помощь, как проходит процесс выздоровления. Естественно, что мне это очень понравилось.


   - Андрей, это неожиданный поворот! И так, “имя, назови имя”!
   - Следующие два года я проведу вместе с австралийской велокомандой Mitchelton-Scott.


   - Ух ты! Трое из ларца – “Зейц и Йейц”!
   - Да, наверное, как-то так.


  - Какие задачи поставило перед тобой руководство велокоманды Mitchelton-Scott? Есть уже какие-то договоренности?
  - Да, рабочие рамки определены. Меня пригласили в команду за то, что у меня лучше всего получается – помогать лидеру. У меня за плечами огромный опыт. Капитаны, которых я возил на Гран-турах, не только оказывались в тройке призёров, но и выигрывали их. Велокоманда Mitchelton-Scott уже несколько лет идёт к одной серьёзной цели, надеюсь, справимся со всеми преградами. Уже были озвучены примерные сроки ближайших сборов, на которых мы познакомимся друг с другом ближе и обсудим наши дальнейшие совместные действия.

 

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»


   - Ты будешь только помогать капитанам, роль “свободного стрелка” будет дана?
  - Конечно, всё зависит от того, как будут складываться гонки, какими будут задачи велокоманды, кто и как будет себя чувствовать на тот момент. Но у меня будет возможность ехать на личный результат, показать себя, меня не ограничивают ролью помощника.


   - И всё-таки неожиданно, велокоманда Mitchelton-Scott. Впервые в составе появится русскоязычный велогонщик.
   - У велокоманды Mitchelton-Scott, как и у команды “Астана”, большая история. Смена спонсоров, смена названий никак не повлияли на то, что велокоманда является одной из ведущих велокоманд Мирового Тура на протяжении многих лет.


   - Ты стоишь на пороге новой жизни, что ты сейчас чувствуешь.
   - Спокойствие и уверенность. Я всегда открыт новым экспериментам. Готов “примерить” велосипед Scott – новый для меня американский бренд, велоформа у них уже знакомая мне марка Giordano. Это будет интересно – другая страна, другая культура, другой язык.


   - Двенадцать лет у меня была размеренная жизнь – всё по полочкам, всё по накатанному пути. Сейчас очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды.


   - Интересно, я столько лет пытался выучить французский язык, живу с семьей в Монако. И уроки брал, и детям помогал делать уроки, но не сложилось. Немецкий знаю, итальянский тоже, а вот с французским не заладилось. Но сейчас у меня такая сильная тяга к учёбе появилась, свободное время я посвящаю изучению английского языка. В моей новой велокоманде английский язык будет основным языком общения.


   - Ты провёл двенадцать лет в “Астане”, это довольно большой срок.
   - Да, действительно это так. Я пришёл в “Астану” совсем молодым велогонщиком, за все эти годы набрался опыта, стал зрелым спортсменом. До конца этого года я в составе велокоманды “Астана” и продолжаю выполнять свою работу как обычно на все 200%. Несмотря ни на что, так, как я всегда это делал. Болею или здоров, болит у меня что-то, устал я или плохо себя чувствую, самое главное для меня - сделать свою работу.


   - Команда “Астана” не предлагала тебе продлить контракт?
   - От Александра было предложение, но в этот момент оно было не единственным.


   - Кажется “Астана” теряет свой победный талисман.
   - В каком смысле?


   - Ну вот смотри, те Гран-туры, в составе которых на старт выходил Андрей Зейц, “Астана” финишировала на подиуме. Давай напомню небольшой статистику:
   2013 год: Винченцо Нибали – 1 место Джиро д’Италия и 2 место Вуэльта Испания;
   2015 год: Фабио Ару и Микель Ланда 2 и 3 место на Джиро д’Италия, Ару победа на Вуэльте Испании;
   2016 год: Нибали 1 на Джиро д’Италия;
   2018 год: Мигель Лопес 3 на Джиро д’Италия и 3 на Вуэльте Испании.


   - Талисман? Да нет, я просто крестик на себе ношу. Из 18-ти Гран-туров, которые я проехал, я сошёл ноль раз. В современном пелотоне больше проехал только Адам Хансен – с 20-ю Гран-турами без сходов. Просто это годы, проведенные на любимой работе. Каждый может добиться результата, если будет любить свою работу и отдаваться ей на все 100%.


   - Какой итог можешь подвести после 12 сезонов работы в команде “Астана”?
   - Всей команде “Астана” я готов пожать с благодарностью руку. Хочу сказать спасибо за совместную работу и полученный опыт. За годы, проведённые в команде, я из неопытного велогонщика вырос в профессионала. Мне посчастливилось возить самых известных лидеров современного пелотона – Лэнса Армстронга, Александра Винокурова, Альберто Контадора, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Микеля Ланду, Мигеля Лопеса.


   - Андрей Зейц не закончился, просто я вырос. Пора принимать собственные решения и выбирать свой путь. Я очень благодарен всей команде “Астана”, персоналу и товарищам по команде за пройденный вместе путь. Но сейчас пришло время начать другую главу моей жизни. Я профессиональный спортсмен, мужчина, женатый человек, у меня двое детей, поэтому я несу ответственность не только за себя, но и за свою семью.

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Теги к статье: велоспорт новости велоспорта трансферы велоспорта Андрей Зейц Астана Астана Про Тим Andey Zeits Astana Pro Team Mitchelton-Scott

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 14.12.2015

    Слезы навернулись. Но,взрослое обдуманное решение. Очень рада за Андрея! Возможно, это правильно, выйти из зоны комфорта, получить новый опыт. Все равно буду за него болеть и переживать. Удачи, тебе Андрей в новой команде! Береги себя и вперёд в Новое приключене. Пусть твой путь будет усеян победами, а не травмами! Земляк, северянин! Удачи, удачи и ещё раз удачи!!!!!!!!! 

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