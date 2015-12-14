Андрей Зейц: "Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды"



Андрей Зейц, 32-летний казахстанский велогонщик, возвращается в гонки после серьёзной травмы, которую получил в результате падения на 4-м этапе Тура Швейцарии. 29 августа он стартует на Туре Германии. VeloLIVE.com связался с казахстанским гонщиком, чтобы узнать о том, как проходит процесс его восстановления. Во время интервью VeloLIVE.com узнал, что Андей Зейц в следующем сезоне переходит в австралийскую команду Мирового тура Mitchelton-Scott после 12 лет работы в казахстанской команде Astana. Андрей Зейц поделился с нами планами на следующий сезон и рассказал о том, как подписал контракт с новой командой.



- Андрей, мы не видели твое падение на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019 в эфире, а со слов Геранта Томаса было не слишком понятно, что же там произошло. Поделишься с читателями велопортала VeloLIVE.com подробностями случившегося?

- В тот момент ситуация выглядела безвыходной – падение было неизбежным, потому что времени ни на размышления, ни на маневр просто не было. Началось сужение дороги, и та часть, которая сужалась, превращалась в велодорожку, проходящую между деревушками. Это было за тридцать километров до финиша. В тот момент мне было некуда деться: либо резко беру вправо, тем самым провоцируя падение десятка велогонщиков, либо пробовать маневрировать как маунтинбайкер. Я выбрал второе, попытался запрыгнуть на бордюр, но потерял свою траекторию движения. Приподнял в прыжке велосипед, но приземлился уже на кривые колеса. В этой ситуации падения было не избежать. Один кувырок, второй, третий… Когда остановился, почувствовал удар в спину - это был ехавший позади меня велогонщик. Сразу на ноги не решился вставать, потому что боковым зрением увидел, что моё плечо не на месте.

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»



- Дальше всё как обычно. Приехала скорая помощь, остановилось большое количество нейтральных техничек. Врач нашей велокоманды Андрей Михайлов, спортивный директор Дмитрий Седун и врач велогонки также прибыли на место падения, осмотрели меня и приняли решения связаться с ближайшим госпиталем. К счастью, неподалёку от этих мест находился хирург швейцарского олимпийского комитета, он как раз специализировался на таких сложных переломах ключицы как у меня. На специальном аппарате было сделано около 4 000 3D-фотографий всего моего тела. Обследование выявило трещину пятого ребра и осколочный перелом ключицы. Хирург заверил меня, что несмотря на то, что перелом сложный, ему не составит труда собрать мою ключицу. У меня был выбор переехать в госпиталь Милана или Брюсселя и сделать там необходимую моей ключице операцию. Мы посовещались с командным доктором, с менеджментом, и приняли решение оперироваться в этом госпитале, который находился неподалёку от Базеля.

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»



- А в чём состояла сложность твоего перелома?

- Ключица сломалась как раз в том месте, где акромиально-ключичный сустав соединялся с акромионом (латеральным концом лопаточной кости). Чтобы было понятнее, просто покажу фотографию. Так вот этот осколок было сложно закрепить, по сути, и крепить не к чему было. Но ничего, теперь я железный человек! В госпитале Базеля быстро откликнулись на наш запрос, за ночь была заказана и доставлена железная запчасть для крепления моей ключицы.

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»

- Операция прошла успешно. Ключицу закрепили этой железкой, посадили её на шесть шурупов. В обед прооперировали, вечером очнулся. Чувствовал себя очень плохо. Следующие два дня тоже дались нелегко. На третий день меня выписали, и я вернулся домой, к семье.



- Я очень благодарен врачам, которые были со мной в эти дни в госпитале. Благодарен доктору Флориану Оллигу (Florian Oellig), который несмотря на занятость, нашёл время для меня и провёл операцию на высочайшем уровне. У меня на плече сейчас видна лишь тонкая линия, как царапина, и речи нет о шраме. Хоть шрамы и украшают мужчину, но у меня их и так на теле уже больше, чем достаточно.

Андрей Зейц: «Очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды»



- Также хочу поблагодарить спортивных директоров и докторов нашей велокоманды, которые в эти трудные для меня дни находились рядом, несмотря на то что гонка продолжалась, и нужно было и гонку вести, и мне время уделить.



- И как ты чувствуешь себя на сегодняшний день?

- Прошло ровно два месяца без соревнований. Первую неделю я провёл без велосипеда. Затем две недели ходил в спортивный зал – крутил станок. После этого поднялся на высоту, провёл две недели в тренировочном лагере в Ливиньо. Последние две недели уже активно тренируюсь по дорогам и горам Лазурного берега. Проезжаю хорошие тренировки, прилагаю усилия, стараюсь и спринтовать, и проверить себя на выносливость. На днях трижды «заровнял» Коль де ла Мадон (Col de la Madone). Хожу регулярно к остеопату, делаю специальные упражнения на укрепление и развитие мышц и костей плечевого пояса.



- В гонки ещё вернешься в этом сезоне?

- Да, я уже полностью готов к соревнованиям. Тренируюсь в гоночном режиме, через две недели у меня первый старт, это однодневка в Гамбурге (EuroEyes Cyclassics Hamburg), которая пройдёт 25-го августа. Затем стартую на Туре Германии (Deutschland Tour). Затем либо Тур Хорватии (Tour of Croatia), либо закрою сезон однодневными классическими велогонками в Италии.



- Это здорово! Хорошо то, что хорошо заканчивается!

- Согласен! За последние два с половиной месяца столько всего произошло. После падения я старался отключить голову. Мысли о будущем меня угнетали. Я же не подросток, у которого ещё вся жизнь впереди. Я уже взрослый человек, зрелый спортсмен, семьянин – у меня дочь и сын, которых нужно ставить на ноги. В какой-то момент меня поглотили тягостные мысли о том, что же будет с моей карьерой. В этом году контракт с “Астаной” у меня заканчивается.



- И вдруг молчавший столько времени телефон начал разрываться от звонков. Я получил предложение от нескольких велокоманд, это было неожиданно! Жизнь вновь закипела! И вот у меня состоялся разговор с менеджером одной велокоманды, с которым мы были знакомы шапочно. Почувствовал, что у нас полное взаимопонимание. Сложились такие дружеские отношения, что я вновь ощутил себя живым.



- Я был тронут, действительно тронут. Такого в казахстанском велоспорте ещё не было. Казахстанец в велокоманде Мирового Тура с другого континента! Это было волнительно! Я получил такую дозу мотивации, у меня просто расправились крылья. Мы очень часто разговаривали с менеджером по телефону, он звонил просто узнать, как я себя чувствую, нужна ли какая-нибудь помощь, как проходит процесс выздоровления. Естественно, что мне это очень понравилось.



- Андрей, это неожиданный поворот! И так, “имя, назови имя”!

- Следующие два года я проведу вместе с австралийской велокомандой Mitchelton-Scott.



- Ух ты! Трое из ларца – “Зейц и Йейц”!

- Да, наверное, как-то так.



- Какие задачи поставило перед тобой руководство велокоманды Mitchelton-Scott? Есть уже какие-то договоренности?

- Да, рабочие рамки определены. Меня пригласили в команду за то, что у меня лучше всего получается – помогать лидеру. У меня за плечами огромный опыт. Капитаны, которых я возил на Гран-турах, не только оказывались в тройке призёров, но и выигрывали их. Велокоманда Mitchelton-Scott уже несколько лет идёт к одной серьёзной цели, надеюсь, справимся со всеми преградами. Уже были озвучены примерные сроки ближайших сборов, на которых мы познакомимся друг с другом ближе и обсудим наши дальнейшие совместные действия.



- Ты будешь только помогать капитанам, роль “свободного стрелка” будет дана?

- Конечно, всё зависит от того, как будут складываться гонки, какими будут задачи велокоманды, кто и как будет себя чувствовать на тот момент. Но у меня будет возможность ехать на личный результат, показать себя, меня не ограничивают ролью помощника.



- И всё-таки неожиданно, велокоманда Mitchelton-Scott. Впервые в составе появится русскоязычный велогонщик.

- У велокоманды Mitchelton-Scott, как и у команды “Астана”, большая история. Смена спонсоров, смена названий никак не повлияли на то, что велокоманда является одной из ведущих велокоманд Мирового Тура на протяжении многих лет.



- Ты стоишь на пороге новой жизни, что ты сейчас чувствуешь.

- Спокойствие и уверенность. Я всегда открыт новым экспериментам. Готов “примерить” велосипед Scott – новый для меня американский бренд, велоформа у них уже знакомая мне марка Giordano. Это будет интересно – другая страна, другая культура, другой язык.



- Двенадцать лет у меня была размеренная жизнь – всё по полочкам, всё по накатанному пути. Сейчас очень многое изменилось – от замены части ключицы до велокоманды.



- Интересно, я столько лет пытался выучить французский язык, живу с семьей в Монако. И уроки брал, и детям помогал делать уроки, но не сложилось. Немецкий знаю, итальянский тоже, а вот с французским не заладилось. Но сейчас у меня такая сильная тяга к учёбе появилась, свободное время я посвящаю изучению английского языка. В моей новой велокоманде английский язык будет основным языком общения.



- Ты провёл двенадцать лет в “Астане”, это довольно большой срок.

- Да, действительно это так. Я пришёл в “Астану” совсем молодым велогонщиком, за все эти годы набрался опыта, стал зрелым спортсменом. До конца этого года я в составе велокоманды “Астана” и продолжаю выполнять свою работу как обычно на все 200%. Несмотря ни на что, так, как я всегда это делал. Болею или здоров, болит у меня что-то, устал я или плохо себя чувствую, самое главное для меня - сделать свою работу.



- Команда “Астана” не предлагала тебе продлить контракт?

- От Александра было предложение, но в этот момент оно было не единственным.



- Кажется “Астана” теряет свой победный талисман.

- В каком смысле?



- Ну вот смотри, те Гран-туры, в составе которых на старт выходил Андрей Зейц, “Астана” финишировала на подиуме. Давай напомню небольшой статистику:

2013 год: Винченцо Нибали – 1 место Джиро д’Италия и 2 место Вуэльта Испания;

2015 год: Фабио Ару и Микель Ланда 2 и 3 место на Джиро д’Италия, Ару победа на Вуэльте Испании;

2016 год: Нибали 1 на Джиро д’Италия;

2018 год: Мигель Лопес 3 на Джиро д’Италия и 3 на Вуэльте Испании.



- Талисман? Да нет, я просто крестик на себе ношу. Из 18-ти Гран-туров, которые я проехал, я сошёл ноль раз. В современном пелотоне больше проехал только Адам Хансен – с 20-ю Гран-турами без сходов. Просто это годы, проведенные на любимой работе. Каждый может добиться результата, если будет любить свою работу и отдаваться ей на все 100%.



- Какой итог можешь подвести после 12 сезонов работы в команде “Астана”?

- Всей команде “Астана” я готов пожать с благодарностью руку. Хочу сказать спасибо за совместную работу и полученный опыт. За годы, проведённые в команде, я из неопытного велогонщика вырос в профессионала. Мне посчастливилось возить самых известных лидеров современного пелотона – Лэнса Армстронга, Александра Винокурова, Альберто Контадора, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Микеля Ланду, Мигеля Лопеса.



- Андрей Зейц не закончился, просто я вырос. Пора принимать собственные решения и выбирать свой путь. Я очень благодарен всей команде “Астана”, персоналу и товарищам по команде за пройденный вместе путь. Но сейчас пришло время начать другую главу моей жизни. Я профессиональный спортсмен, мужчина, женатый человек, у меня двое детей, поэтому я несу ответственность не только за себя, но и за свою семью.