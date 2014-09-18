Марсель Киттель объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

31-летний Марсель Киттель объявил, что окончательно решил закончить карьеру велогонщика

31-летний немецкий спринтер Марсель Киттель объявил, что окончательно решил завершить карьеру профессионального велогонщика. В мае Киттель досрочно расторг контракт с командой Katusha-Alpecin, но не отрицал вероятности возвращения в велоспорт.

В интервью Der Spiegel Марсель Киттель сказал, что «потерял всю мотивацию, которая давала силы мучить себя на велосипеде. У тебя нет времени на семью и друзей, и ещё добавляется постоянная усталость и рутина. Велогонщик проводит 200 дней в году в дороге. Я не хочу по «Скайпу» наблюдать, как растёт мой сын».

Марсель Киттель пришёл в профессиональный велоспорт в 2011 году, начав карьеру в Skil–Shimano, откуда в 2016 году перешёл в команду Quick Step, где проработал два сезона. С 2018 по 2019 год Киттель был гонщиком команды Katusha-Alpecin, откуда ушёл, досрочно расторгнув контракт.

Photo (c) www.marcelkittel.de

На своём официальном сайте Марсель Киттель подтвердил, что завершает карьеру, и обратился к болельщикам:

«Дорогие друзья, болельщики, коллеги. Сегодня, 23 августа 2019 года, хочу всем объявить, что заканчиваю карьеру профессионального велогонщика.

Я долго и обдумывал это решение, обсуждал его с ближайшими друзьями и семьёй. Мне было нелегко принять его. За почти 20 лет моей спортивной карьеры я пережил не только невероятные успехи, но также и трудные времена. Я всегда открыто обсуждал и размышлял о таких моментах, чтобы иметь возможность учиться и становиться лучше. Этот метод, а также люди, которые меня окружали, сделали меня тем, кто я есть сейчас, успешным спортсменом. Благодаря людям и открытому обсуждению я жил раньше и научился тому, как жить по-новому.

Я понял, что в жизни есть гораздо больше, чем просто спорт, например, будущее моей семьи.

Недавно мысли о том, как жить без велоспорта, окрепли, а также я осознал, сколько жертв требует такой красивый, но очень тяжёлый велоспорт.

Самым главным вопросом для меня стал такой: Смогу ли я продолжать, хочу ли приносить жертвы, необходимые для того, чтобы быть спортсменом мирового класса? И мой ответ: нет.

Я этого больше не хочу, потому что всегда видел, что ограничения, накладываемые на спортсменов высшего уровня, ухудшают качество жизни.

Поэтому я очень счастлив и горд, что в данный момент моей жизни смог принять решение и пойти новом направлении, руководствуясь своим сердцем.

Сейчас хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня за годы моей карьеры: моих бывших товарищей по команде, тренеров, друзей, семью, но, прежде всего, моих болельщиков за их невероятную поддержку за последние несколько лет».

За годы своей карьеры Марсель Киттель одержал 89 побед. Он является победителем этапов всех трёх Гран-туров - выиграл 14 этапов Тур де Франс (2013, 2014. 2016 и 2017), 4 этапа Джиро д’Италия (2014, 2016) и один этап Вуэльты Испании (2011). Пять раз становился победителем классики Scheldeprijs, дважды - Münsterland Giro.