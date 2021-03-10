Лукас Хэмильтон – 4-й в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2021

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- Дата:
- Вчера, 22:45
Лукас Хэмильтон впервые в карьере занял 4-е место в общем зачёте велогонки Мирового тура
25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) австралийской велокоманды BikeExchange впервые в карьере занял 4-е место в генеральной классификации на велогонке Мирового тура.
Photo (c) BikeExchange Team
В прошлом году Хэмильтон впервые в карьере одержал победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв этап Тиррено-Адриатико, в этом боролся за генеральную классификацию на Париж-Ницце-2021, а также занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика. Умение увидеть многообещающего гонщика, который в будущем может стать новой звездой, приходит не сразу. Но опытные болельщики могут применять свои знания и в ставках на спорт, а используя промокод ggbet, делать ставки на спорт будет ещё интереснее.
Лукас Хэмильтон впервые в карьере принял участие в велогонке Париж-Ницца. На первом горном этапе (4-м) он занял 6-е место, повторил результат на втором горном этапе (6-м), а на 7-м этапе с финишем на горнолыжном курорте Ла-Кольмиан финишировал 4-м. После этого этапа Лукас Хэмильтон сказал: «Когда Роглич атаковал в первый раз, я старался удержаться с ним, и мне это удалось. Но во время его второй атаки на финальных метрах я упустил момент и не смог его догнать».
С каждым горным этапом Лукас Хэмильтон поднимался на одну строчку в общем зачёте, а после финиша 8-го заключительного этапа Париж-Ниццы-2021, на котором Примож Роглич после двух падений потерял жёлтую майку лидера, подвинулся с шестой на четвёртую позицию. От итогового подиума 25-летнего австралийского велогонщика отделили всего 23 секунды. Это самое высокое место в генеральной классификации многодневной велогонки Мирового тура в карьере австралийского гонщика команды BikeExchange.
На финальном этапе Париж-Ниццы-2021, сокращённом до 92,7 км, Лукас Хэмильтон использовал возможность побороться за драгоценные секунды на промежуточном спринте. Его главным соперником был 27-летний бельгийский велогонщик команды Team DSM Тиш Беноот (Tiesj Benoot).
Перед заключительным этапом Тиш Беноот и Лукас Хэмильтон шли с одним временем в генеральной классификации – 1 минута 34 секунды от Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Они боролись за решающую секунду на первом промежуточном спринте, где Лукас Хэмильтон обошёлТиша Беноота.
Спортивный директор команды BikeExchange Мэттью Хейман (Mathew Hayman), подводя итоги после финиша 8-го этапа велогонки Париж-Ницца-2021, остался доволен выступлением своего подопечного: «Лукас, вот это выступление! Он выиграл одну секунду на первом промежуточном спринте, благодаря чему вышел на пятую позицию. Падение Роглича и то, что случилось потом, было вне нашего контроля. Я рад за Лукаса. В течение всей недели он боролся за каждую секунду и в итоге финишировал 4-м в генеральной классификации.
Мы бы хотели выиграть этап на Париж-Ницце-2021. Роглич выиграл три этапа, Беннетт взял два, так что мало что осталось.
У нас была жёлтая майка (её надел Майкл Мэттьюс после 2-го этапа), но, прежде всего, мы довольны тем, как выступили ребята нашей команды. Они работали слаженно. Для нас эта неделя была хорошей».
Лукас Хэмильтон: «Я очень доволен. Думаю, это была отличная неделя. Я впервые ехал велогонку как единоличный лидер команды в борьбе за генеральную классификацию. Ребята много мне помогали. Понятно, что очень расстраивает, как Роглич потерял жёлтую майку. Но мы рады, что завершили гонку на 4-м месте в общем зачёте, что у нас есть пара высоких результатов на этапах, а также день в жёлтой майке.
Когда финишируешь четвёртым, это всегда значит, что есть куда совершенствоваться, и, конечно, начинаешь вспоминать, как выступал. Но у меня впереди много велогонок, будет большой сезон, который я с нетерпением жду».
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