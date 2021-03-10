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Лукас Хэмильтон – 4-й в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2021

Лукас Хэмильтон впервые в карьере занял 4-е место в общем зачёте велогонки Мирового тура

 

 

  25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) австралийской велокоманды BikeExchange впервые в карьере занял 4-е место в генеральной классификации на велогонке Мирового тура.

 

Лукас Хэмильтон – 4-й в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2021

Photo (c) BikeExchange Team

 

  В прошлом году Хэмильтон впервые в карьере одержал победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв этап Тиррено-Адриатико, в этом боролся за генеральную классификацию на Париж-Ницце-2021, а также занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика. Умение увидеть многообещающего гонщика, который в будущем может стать новой звездой, приходит не сразу. Но опытные болельщики могут применять свои знания и в ставках на спорт, а используя промокод ggbet, делать ставки на спорт будет ещё интереснее.

 

  Лукас Хэмильтон впервые в карьере принял участие в велогонке Париж-Ницца. На первом горном этапе (4-м) он занял 6-е место, повторил результат на втором горном этапе (6-м), а на 7-м этапе с финишем на горнолыжном курорте Ла-Кольмиан финишировал 4-м.  После этого этапа Лукас Хэмильтон сказал: «Когда Роглич атаковал в первый раз, я старался удержаться с ним, и мне это удалось. Но во время его второй атаки на финальных метрах я упустил момент и не смог его догнать».

 

  С каждым горным этапом Лукас Хэмильтон поднимался на одну строчку в общем зачёте, а после финиша 8-го заключительного этапа Париж-Ниццы-2021, на котором Примож Роглич после двух падений потерял жёлтую майку лидера, подвинулся с шестой на четвёртую позицию. От итогового подиума 25-летнего австралийского велогонщика отделили всего 23 секунды. Это самое высокое место в генеральной классификации многодневной велогонки Мирового тура в карьере австралийского гонщика команды BikeExchange.

 

  На финальном этапе Париж-Ниццы-2021, сокращённом до 92,7 км, Лукас Хэмильтон использовал возможность побороться за драгоценные секунды на промежуточном спринте. Его главным соперником был 27-летний бельгийский велогонщик команды Team DSM Тиш Беноот (Tiesj Benoot).

 

  Перед заключительным этапом Тиш Беноот и Лукас Хэмильтон шли с одним временем в генеральной классификации – 1 минута 34 секунды от Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Они боролись за решающую секунду на первом промежуточном спринте, где Лукас Хэмильтон обошёлТиша Беноота.

 

  Спортивный директор команды BikeExchange Мэттью Хейман (Mathew Hayman), подводя итоги после финиша 8-го этапа велогонки Париж-Ницца-2021, остался доволен выступлением своего подопечного: «Лукас, вот это выступление! Он выиграл одну секунду на первом промежуточном спринте, благодаря чему вышел на пятую позицию. Падение Роглича и то, что случилось потом, было вне нашего контроля. Я рад за Лукаса. В течение всей недели он боролся за каждую секунду и в итоге финишировал 4-м в генеральной классификации.

 

  Мы бы хотели выиграть этап на Париж-Ницце-2021. Роглич выиграл три этапа, Беннетт взял два, так что мало что осталось.

 

  У нас была жёлтая майка (её надел Майкл Мэттьюс после 2-го этапа), но, прежде всего, мы довольны тем, как выступили ребята нашей команды. Они работали слаженно. Для нас эта неделя была хорошей».

 

  Лукас Хэмильтон: «Я очень доволен. Думаю, это была отличная неделя. Я впервые ехал велогонку как единоличный лидер команды в борьбе за генеральную классификацию. Ребята много мне помогали.  Понятно, что очень расстраивает, как Роглич  потерял жёлтую майку. Но мы рады, что завершили гонку на 4-м месте в общем зачёте, что у нас есть пара высоких результатов на этапах, а также день в жёлтой майке.

 

  Когда финишируешь четвёртым, это всегда значит, что есть куда совершенствоваться, и, конечно, начинаешь вспоминать, как выступал. Но у меня впереди много велогонок, будет большой сезон, который я с нетерпением жду».

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Теги к статье: Лукас Хэмильтон Lucas Hamilton

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Комментарии

  • VeloVelo
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    VeloVelo-Фото

    И это тоже задолбало. Если бы раз в неделю это слушать, то еще ладно.
    Но, по 30 раз в день эти вопли! Это уж слишком! редискаы.

  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    VeloVelo-Фото

    Прогресс датских шоссейников в последние 2-3 года удивляет! 
    Датчане по числу побед на одном из первых мест в пелотоне.

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40)
    jerzyk-Фото
    Суть в том,что в сегодняшнем пелетоне нет авторитетов,нет ваимного уважения.Как и в современном обществе...
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40)
    jerzyk-Фото
    Свора шавок победила раненого волка.В очном поединке не могли,кишка тонка.Помог случай?Акела промахнулся,инересно кто же был Шерханом?
  • levonardo
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. 
     
    Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.
     
    И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.
     
    То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. 
     
    При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". 
     
    Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". music 
     
    И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. 
     
     
    И Примож Роглич)
  • Pravdin
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    Pravdin-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Evergreen
    Пелотон это сообщество, в котором Рогличу вариться ещё несколько лет. Звёзды велоспорта прошлого знали, когда должны побеждать, а когда победой следует поделиться. Когда об этом забывали, то получали кулаком в печень от болельщиков , как Меркс в свое время. Лэнс, будучи неоднозначной фигурой, отдавал победу Пантани, хотя мог легко выиграть. Контадор, не имея сильной команды, часто мог положиться на друзей в пелотоне. Он тоже знал когда победу следует отдать. Роглич в перспективе будет получать от пелотона справедливые обратки. Когда команда рядом закончится, помощи не будет ни от кого.

    вы слегка запутались в этих "понятиях". или даже не слегка. Роглич Медеру не задолжал ровно ничего, в одном отрыве не работали, просто на финиш рядом накатывали, у каждого была своя гонка. напротив, было-б оч странно, если-б Роглич вдруг начал какието мутные пожертвования. эт вообщет спорт, а не дамские заморочки "как-бы кого не обидеть"
    ps
    ктото тут уже отмечал, как уже достал этот евроспортовский ор Мадьо. ну вот прям оч уже достал, правда ( неужели чувство меры может изменять настолько?
    ещё по теме: батя Сагана с похожим возгласом Мадьё празднует спринт-победу в комментаторской будке)
  • levonardo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    levonardo-Фото
    Жаль, что Веласко не смог выбрать позицию получше, еще и Бакеланса объезжать пришлось. А Мадс удивил конечно, неожидал от него такого рывка.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. 

     

    Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.

     

    И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.

     

    То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. 

     

    При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". 

     

    Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". music 

     

    И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. 

     

     

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахман - победите ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Роглич начал падать еще до того (как это стало мейнстримом) как стал велогонщиком. Добавлю, что важен не только факт, что человек поднимается после падения, но и время между этими событиями. Тур-Вуэльта 2020 forever!) Внутренний психологический стержень почти графитовый! Почти)

    В том, что вы написали, безусловно, есть зерно истины. Предел риска. История высокогорного альпинизма знает много примеров эйфорической безрассудности; подавляющее число трагедий там - после покорения вершин.

    Возвращаясь к Рогле, вспоминается его победа на ТДФ-2018, когда на 19-м этапе был финиш после спуска с Обиска и Роглич уехал от всей компании фаворитов. Дюмолан тогда плакал по поводу мотоцикла, но я не раз тренила под запись того этапа - спускался Рогла безбашенно, как будто страх падения атрофирован. О чем вы и написали.
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    Николай Н.-Фото

    По началу всё шло как всегда. Отрыв, группа отпускает, а потом начинает догонять. Но в этом этапе всё пошло не по правилам. Самая интрига разгорелась когда осталось 20км до финиша. Так хотелось, чтоб финиш выиграл кто то из отрыва.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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