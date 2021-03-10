Лукас Хэмильтон – 4-й в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2021

VeloVelo

Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9) И это тоже задолбало. Если бы раз в неделю это слушать, то еще ладно.

Но, по 30 раз в день эти вопли! Это уж слишком! редиска ы.

VeloVelo

Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12) Прогресс датских шоссейников в последние 2-3 года удивляет!

Датчане по числу побед на одном из первых мест в пелотоне.

jerzyk

Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40) Суть в том,что в сегодняшнем пелетоне нет авторитетов,нет ваимного уважения.Как и в современном обществе...

jerzyk

Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40) Свора шавок победила раненого волка.В очном поединке не могли,кишка тонка.Помог случай?Акела промахнулся,инересно кто же был Шерханом?

levonardo

Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8) Цитата: SportSpirit



Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.



И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.



То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже.



При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место".



Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены".



И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать.





Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее.Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже.При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место".Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены".И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. И Примож Роглич)

Pravdin

Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9) Цитата: Shalam s Urala Цитата: Evergreen Пелотон это сообщество, в котором Рогличу вариться ещё несколько лет. Звёзды велоспорта прошлого знали, когда должны побеждать, а когда победой следует поделиться. Когда об этом забывали, то получали кулаком в печень от болельщиков , как Меркс в свое время. Лэнс, будучи неоднозначной фигурой, отдавал победу Пантани, хотя мог легко выиграть. Контадор, не имея сильной команды, часто мог положиться на друзей в пелотоне. Он тоже знал когда победу следует отдать. Роглич в перспективе будет получать от пелотона справедливые обратки. Когда команда рядом закончится, помощи не будет ни от кого.

вы слегка запутались в этих "понятиях". или даже не слегка. Роглич Медеру не задолжал ровно ничего, в одном отрыве не работали, просто на финиш рядом накатывали, у каждого была своя гонка. напротив, было-б оч странно, если-б Роглич вдруг начал какието мутные пожертвования. эт вообщет спорт, а не дамские заморочки "как-бы кого не обидеть"

ps

ктото тут уже отмечал, как уже достал этот евроспортовский ор Мадьо. ну вот прям оч уже достал, правда ( неужели чувство меры может изменять настолько?

вы слегка запутались в этих "понятиях". или даже не слегка. Роглич Медеру не задолжал ровно ничего, в одном отрыве не работали, просто на финиш рядом накатывали, у каждого была своя гонка. напротив, было-б оч странно, если-б Роглич вдруг начал какието мутные пожертвования. эт вообщет спорт, а не дамские заморочки "как-бы кого не обидеть"psктото тут уже отмечал, как уже достал этот евроспортовский ор Мадьо. ну вот прям оч уже достал, правда ( неужели чувство меры может изменять настолько? ещё по теме: батя Сагана с похожим возгласом Мадьё празднует спринт-победу в комментаторской будке)

levonardo

Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12) Жаль, что Веласко не смог выбрать позицию получше, еще и Бакеланса объезжать пришлось. А Мадс удивил конечно, неожидал от него такого рывка.

SportSpirit

Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8) Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл. И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях. То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать.

SportSpirit

Максимилиан Шахман - победите ... (13) Роглич начал падать еще до того (как это стало мейнстримом) как стал велогонщиком. Добавлю, что важен не только факт, что человек поднимается после падения, но и время между этими событиями. Тур-Вуэльта 2020 forever!) Внутренний психологический стержень почти графитовый! Почти)



В том, что вы написали, безусловно, есть зерно истины. Предел риска. История высокогорного альпинизма знает много примеров эйфорической безрассудности; подавляющее число трагедий там - после покорения вершин.



Возвращаясь к Рогле, вспоминается его победа на ТДФ-2018, когда на 19-м этапе был финиш после спуска с Обиска и Роглич уехал от всей компании фаворитов. Дюмолан тогда плакал по поводу мотоцикла, но я не раз тренила под запись того этапа - спускался Рогла безбашенно, как будто страх падения атрофирован. О чем вы и написали.

Николай Н.

Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12) По началу всё шло как всегда. Отрыв, группа отпускает, а потом начинает догонять. Но в этом этапе всё пошло не по правилам. Самая интрига разгорелась когда осталось 20км до финиша. Так хотелось, чтоб финиш выиграл кто то из отрыва.