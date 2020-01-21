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Кристиян Джурасек дисквалифицирован на 4 года

 Хорватский велогонщик Кристиян Джурасек дисквалифицирован на 4 года

 

 

 

  Кристиян Джурасек (Kristijan Đurasek), 32-летний хорватский велогонщик, выступавший в команде UAE Team Emirates, дисквалифицирован на 4 года за нарушение Антидопинговых правил.

 

  В пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI) говорится, что Кристиян Джурасек использовал запрещённые методы/субстанции с 2016 по 2019 годы. За этот период хорватский гонщик одержал лишь одну победу – выиграл этап Тура Хорватии-2017.  

  

 Информацию о нарушении Антидопинговых правил UCI получил от правоохранительных органов Австрии, ведущих расследование по поводу использования спортсменами допинга крови. Джурасек, как и многие другие спортсмены, проходит по делу «Aderlass» («Operation Aderlass»).

 

  Последние три года Джурасек выступал в команде UAE Team Emirates. В мае этого года он был снят командой с Тура Калифорнии-2019, когда стало известно, что он обвиняется в нарушении Антидопинговых правил.

 

  Первыми велогонщиками, получившими дисквалификацию на основе материалов операции «Адерласс» стали Штефан Денифль (Stefan Denifl) и Георг  Прайдлер (Georg Preidler). Два года дисквалификации по этому делу получил завершивший карьеру Алессандро Петакки. Также на два года были дисквалифицированы Кристиян Корен (Kristijan Koren) и Борут Божич (Borut Bozic), который завершил карьеру и работал спортивным директором.

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Теги к статье: Кристиян Джурасек UCI допинг

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Комментарии

  • Адриен
    Роман Барде пропускает Тур де ... (4)
    Адриен-Фото
    Правы, правы ... Все ваши многочисленные "слишком" можно заменить одним - слишком ЗАКОСТЕНЕЛ современный шоссейный велоспорт...
  • Александра
    Роман Барде пропускает Тур де ... (4)
    Александра-Фото

    Я, скорее всего, не права в своих ощущениях, но у меня сложилось впечатление, что в велошоссе все стало как-то слишком. Слишком сильная конкуренция, слишком длинные этапы, слишком сухие гонщики, слишком интенсивные тренировки, слишком много анализа электроники. Кажется, что спортсмены все чаще вычерпывают свои силы настолько, что просто не могут показывать ожидаемые результаты. Такое ощущение, что декларации о перезагрузке и новой мотивации слышны отовсюду. Ладно, "старички", вроде Грайпеля, но ведь и те, кому тридцатника нет, поют ту же песню.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Умер легендарный французский в ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Светлая память)))
  • Astanaforever
    Роман Барде пропускает Тур де ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Роман Барде так же как Винченцо Нибали едет Джиро. Олимпиаду. Чемпионат мира, жертвуя Туром...Глядишь так все фавориты пропустят Тур де Франс. оставив успеху Инеосу его пожизненный подиум славы. довольствуясь Джиро и Вуэльты.
  • uran
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (9)
    uran-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     
    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).
    Занятие фитнесом равно глава семьи? Как и полежать на диване или на рыбалку? Странное представление "глава семьи".
  • дрокер
    Умер легендарный французский в ... (6)
    дрокер-Фото

    Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта.

    Феличе Джимонди

    Раймон Пулидор

    Светлая память!

  • Серафим
    Умер легендарный французский в ... (6)
    Серафим-Фото

    Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

  • tim147
    Умер легендарный французский в ... (6)
    tim147-Фото

    Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее  болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

  • opaque
    Роман Барде пропускает Тур де ... (4)
    opaque-Фото
    Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)
  • motte
    Умер легендарный французский в ... (6)
    motte-Фото

    Светлая память

    В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот...

    R.I.P.

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