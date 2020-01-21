Хорватский велогонщик Кристиян Джурасек дисквалифицирован на 4 года

Кристиян Джурасек (Kristijan Đurasek), 32-летний хорватский велогонщик, выступавший в команде UAE Team Emirates, дисквалифицирован на 4 года за нарушение Антидопинговых правил.

В пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI) говорится, что Кристиян Джурасек использовал запрещённые методы/субстанции с 2016 по 2019 годы. За этот период хорватский гонщик одержал лишь одну победу – выиграл этап Тура Хорватии-2017.

Информацию о нарушении Антидопинговых правил UCI получил от правоохранительных органов Австрии, ведущих расследование по поводу использования спортсменами допинга крови. Джурасек, как и многие другие спортсмены, проходит по делу «Aderlass» («Operation Aderlass»).

Последние три года Джурасек выступал в команде UAE Team Emirates. В мае этого года он был снят командой с Тура Калифорнии-2019, когда стало известно, что он обвиняется в нарушении Антидопинговых правил.

Первыми велогонщиками, получившими дисквалификацию на основе материалов операции «Адерласс» стали Штефан Денифль (Stefan Denifl) и Георг Прайдлер (Georg Preidler). Два года дисквалификации по этому делу получил завершивший карьеру Алессандро Петакки. Также на два года были дисквалифицированы Кристиян Корен (Kristijan Koren) и Борут Божич (Borut Bozic), который завершил карьеру и работал спортивным директором.