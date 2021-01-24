Игнатас Коноваловас об итогах сезона 2020 года и продлении контракта с велокомандой Groupama-FDJ

Игнатас Коноваловас: «В этот год я почувствовал себя сильнее»

Игнатас Коноваловас продлил контракт с французской велокомандой Groupama-FDJ на 2021 год. 34-летний литовский велогонщик выступает в команде с 2016 года, он сыграл ключевую роль в развозящем поезде Арно Демара, который выиграл четыре этапа и майку лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия-2020, одержал победу в общем зачёте и на трёх этапах велогонки Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine и Туре Валлонии-2020.

В интервью сайту команды Groupama-FDJ Игнатас Коноваловас рассказал о великолепном сезоне «в группе Демара» и о своих личных успехах.

- Игнатас, Джиро д’Италия-2020 завершилась почти месяц назад. Как с тех пор проходит твоё межсезонье?

- Всё идёт отлично. Я в Литве с семьёй, беру из этого максимум, потому что когда наступает сезон, распределяю время между гонками. Испания и Литва – не часто мне доводится быть здесь. Приятно отдохнуть, увидеться с родителями, с любимыми людьми. Конечно, это межсезонье не такое, как обычно. Мы с женой и сыном любим путешествовать, что всегда и делали в это время года, но теперь это невозможно. Сейчас мы в Литве, тут объявлен локдаун и всё закрыто. У моих родителей свой дом в пригороде, мы переехали туда. Можем наслаждаться природой. Когда погода позволяет, нам нравится ходить к реке или наблюдать за животными. Что касается велосипеда, после Джиро на него не садился. Планирую возобновить тренировки на следующей неделе. Я продолжаю выполнять базовые упражнения, две – три 30-минутных сессии в неделю, чтобы укрепить спину, с которой последние годы возникали проблемы.

- Продление твоего контракта не казалось таким очевидным в начале сезона 2020 года.

- Главным вопросом для меня и команды был вопрос со спиной. В прошлом году я сошёл с Джиро д’Италия с поясничной грыжей, которая беспокоила меня весь прошлый сезон. После Джиро в 2019 году я не выступал 3 – 4 месяца. Планировалось, что контракт мне продлят только если всё будет хорошо. Однако, учитывая ситуацию с Covid-19 и то, что сезон не возобновлялся до августа, мы с командой пришли к соглашению подождать.

Прежде всего команда хотела продлять здорового велогонщика, который готов стартовать в следующем сезоне. На первом плане для них стояло здоровье гонщика, как и у меня. Но так как мы долго не выступали, не могли предвидеть, как сложится ситуация. В конце концов, решили, что лучший тест – смогу ли я проехать три недели Гранд-тура. Вышло так, что Гранд-тур, в котором я принял участие, проходил в октябре. Мы ждали, чтобы посмотреть, как пройдёт Джиро, хотя перед гонкой у нас уже состоялась обнадёживающее обсуждение.

- Ты был уверен, что сможешь продолжить карьеру профессионального велогонщика?

- После окончания первого локдауна я был вполне уверен, что здоров. Оставались небольшие сомнения насчёт возвращения в гонки. Я не знал, как гонки повлияют на спину, но довольно быстро успокоился. Хотел остаться в профессионалах.

Никогда не знаешь, что может с тобой случиться, но на протяжении сезона с июля – августа и до старта Джиро я был довольно спокоен. Мы всё обговаривали с командой и спортивными директорами. Они тоже были во мне уверены и просто сказали: «Мы только хотим удостовериться, что у тебя больше не будет физических проблем, но не волнуйся. Если после Джиро д’Италия-2020 будешь хорошо себя чувствовать, твой контракт готов».

Конечно, я почувствовал облегчение. Для спортсмена, который должен уезжать из дома, чтобы хорошо делать свою работу три недели, важно, чтобы не приходилось слишком волноваться о будущем. Уверенность и слова команды мне очень помогли.

- Теперь спина тебя больше не беспокоит?

- На велосипеде никаких проблем нет. Иногда может появиться проблема, если я плохо сплю, если неудобный матрас. Только в этих случаях. Бывает, что с утра спина кажется чуть одеревеневшей. В худшем случае спина может беспокоить меня первые пять минут на велосипеде, но когда я разогреюсь, всё приходит в норму. С Вуэльты Бургоса, которая была первой гонкой после рестарта сезона, я чувствовал, что мои дела идут всё лучше. Полностью успокоился на Милан-Сан-Ремо-2020. Хотя у меня нет результата в протоколе гонки, я проехал 300 км, 7 часов провёл на велосипеде и после этого хорошо себя чувствовал. Возможно, это дало мне больше уверенности и мотивации на оставшуюся часть сезона.

- Насколько важна была для тебя группа Арно (Демара) в этот период небольшой неопределённости?

- Они поддержали меня больше всех. Вся группа очень помогла мне морально. Мы очень близки друг другу, они постоянно убеждали меня: «Не волнуйся, Коно, учитывая твоё выступление, невозможно не продлить твой контракт». Эти слова мне очень помогли, мотивировали на работу ещё сильнее.

Да, в такое время, когда твоё будущее зависит от здоровья, можно начать работать меньше, чтобы себя поберечь, продавливать не так сильно, чтобы предупредить возникновение боли. В сущности, это такой вид «мошенничества». Я же очень хотел продолжать. Я люблю свою работу, мне нравится выступать с Арно. Я не мог обманывать этих ребят и команду.

Поэтому в каждой гонке, как и каждый из нас, я отдавал все силы до тех пор, пока в ногах ничего не оставалось. Думаю, поэтому наша команда была такой успешной в этом сезоне. Каждый опустошал себя, не думая о том, чтобы сэкономить силы.

- Помимо развозящего поезда как определяешь своё индивидуальное выступление во время сезона. Чувствуешь, что вышел на следующий уровень?

- Из-за ковида этот сезон не похож на остальные. В августе у всех произошла перезагрузка. Все гонщики по-другому готовились к сезону. Мы не знали, каким будет уровень выступления или наша физическая форма. Конечно, я очень рад, как в итоге всё сложилось.

Я в долгу перед теми, кто помогал мне в подготовке, особенно моему тренеру, но также жене, которая очень меня поддержала. Хотя я не одержал побед, думаю, в этом году чувствовал себя как никогда сильным.

Если говорить в частности о Джиро, считаю даже, что для меня в какой-то степени это был «самый лёгкий» Гранд-тур в жизни, потому что чувствовал себя просто потрясающе. Сил было много. Чувствовал, что вношу значительный вклад в работу поезда. С каждым днём уверенность в силах росла.

- Как ты это объясняешь?

- Как я говорил, сезон был особенным, с не такой как всегда подготовкой. Возможно, общий уровень пелотона был чуть ниже, чем обычно. Но в то же время я побил свои рекорды мощности, которые установил пять лет назад, с тех пор, как присоединился к команде. Например, побил свой рекорд пятиминутной мощности на Джиро.

У меня нет особенного объяснения. Я тип велогонщика – «дизеля», мне нравится готовиться по старинке. Но из-за эпидемиологической ситуации в этом году у нас появилось много времени, но подготовку не пришлось форсировать. Нам не было необходимости быстро увеличивать интенсивность. Может, это тоже сыграло роль.

Наконец, был и психологический фактор. Так как Арно после локдауна вернулся очень сильным, нам всем пришлось тоже подняться на следующий уровень. Когда мы увидели, что наш лидер выступает настолько великолепно, мы хотели выложиться ещё больше, потому что получили уверенность, что боремся за победу в почти каждой гонке. Когда ты дома и тренируешься к следующему старту, думаешь: «Учитывая, насколько сильным он был в той гонке, мне надо стать ещё лучше в следующей. Я должен быть сильнее, чтобы ему помочь, потому что уровень будешь выше, потому что Джиро будет тяжелее». Думаю, это тоже сильно повлияло на уровень нашего выступления.

- Можешь ли выделить два или три личных выступления, которыми ты особенно доволен?

- Этот год особенный, потому что я был доволен своим выступлением во многих гонках. Если идти хронологически, могу назвать последний этап Тура Валлонии, где Арно взял победу на этапе и в общем зачёте. Маршрут был довольно трудным, но такой мне обычно подходит, если я в хорошей форме. В пелотоне осталось 30 – 40 гонщиков, нам пришлось догонять и ловить последнего гонщика из отрыва. Когда я вышел вперёд и проводил свою смену, чувствовал себя очень сильным. Знал, что делаю работу, которую от меня ждут. Чувствовал, что сыграл важную роль в победе Арно.

На Джиро д’Италия-2020 ощущал такое же удовлетворение. Иногда я доезжал до красного флажка, что обычно не делал, потому что у меня нет скорости и способностей, чтобы развозить до этой отметки. Я чаще работаю на финальных десяти, пяти или трёх километров максимум. Я запускаю поезд, вывожу его на правильную линию, и на этом моя работа сделана. В этом же году я чувствовал, что могу довезти до красного флажка и даже до отметки 800 м. Это серьёзная перемена. На последнем этапе, который мы выиграли, мы вышли в голову пелотона с 30-й позиции за 2 км до финиша. Я был первым в поезде, и мне казалось, что весь пелотон остановился. Мы ехали быстрее остальных на 5 км/ч.

- Захватывающе так выступать?

- Прежде всего, это было очень важно лично для меня, а также для каждого гонщика, который хорошо выполняет свою работу, помогая другим одерживать победу. Когда Арно побеждал, я чувствовал себя победителем. Когда ты проходишь весь пелотон, приближаясь к красному флажку, а позади тебя поезд, чувствуешь мурашки по всему телу. Ощущаешь, что делаешь очень важную работу, и знаешь, что выполняешь её отлично. Это очень захватывающе.

- Успехи Арно и его поезда подтвердили, что ты должен продолжать выступать?

- Даже если бы мы взяли только три или четыре победы, это ничего не изменило бы для меня. Я всё равно хотел продолжать. Мне скоро исполнится 35. Но это просто цифра. Как долго ты готов тренироваться, уезжать из дома, выступать в гонках, преодолевать трудности, но работать так, как надо, вносить вклад в работу команды, - это самое главное. Когда тебе нравится твоя работа, конечно, это ещё больше мотивирует продолжать.

- Несмотря на то, что сезон был очень коротким, ты можешь назвать его самым ценным в своей карьере?

- Само собой разумеется. Он был таким благодаря ощущениям, победам, которые мы одержали вместе, и даже гонкам, где мы уставали, где у нас работа шла не так гладко. Этот год был безумным. Если мы начнём следующий сезон с тем же настроем, в той же физической форме, думаю, сможем выступить так же, как в этом году в смысле побед, если не лучше.

Если бы этот сезон был обычным, у нас было бы больше шансов. Но надо быть очень осторожными, не думать, что следующий год будет похож на этот только потому, что мы отлично выступали последние несколько месяцев. В этом 2020 году всё сложилось великолепно, но новый сезон начнётся в 2021. Мы должны сохранить мотивацию, не думать, что работа уже сделана. Мы начинаем с нуля, надо двигаться в том же направлении, чтобы получить лучший из возможных результат.