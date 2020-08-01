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На Милан-Сан-Ремо-2020 команды стартуют с шестью гонщиками

Велокоманды Androni Giocattoli - Sidermec и Bardiani CSF Faizanè добавлены в число стартующих на Милан-Сан-Ремо-2020  

 

 

  111-й выпуск легендарной классики Милан-Сан-Ремо, который пройдёт 8 августа, будет отличаться не только по дате проведения и маршруту, но и по количеству команд на старте и гонщиков в командах.

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) одобрил запрос организаторов классики, RCS Sport и La Gazzetta dello Sport,  о сокращении количества гонщиков в стартующих командах до 6. Это позволило RCS Sport добавить в состав участников две итальянских профессиональных команды - Androni Giocattoli - Sidermec и Bardiani CSF Faizanè.

 

  Таким образом, на старт Милан-Сан-Ремо-2020 выйдут 27 команд – 19 команд Мирового тура, две команды (Total Direct Energie и Circus – Wanty Gobert), квалифицированные по рейтингу, и шесть команд по приглашениям - Androni Giocattoli – Sidermec, Alpecin-Fenix, Bardiani CSF Faizanè, Gazprom-RusVelo, Arkea-Samsic, Vini Zabu KTM.

 

  Мауро Веньи, директор отдела велоспорта компании RCS Sport: «Организаторы уже просили UCI дать разрешение в этот особенный сезон, когда необходимо, чтобы в гонках смогли участвовать как можно больше команд, пригласить для участия в Милан-Сан-Ремо ещё две велокоманды. Но UCI отказал в просьбе, потому что с двумя дополнительными командами число стартующих велогонщиков превысит лимит, разрешённый правилом 176.

 

  Тогда мы через Совет по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council) подали в UCI запрос на сокращение количества велогонщиков в каждой из команд до 6 человек, чтобы в гонке смогли стартовать ещё две команды. Совет по профессиональному велоспорту одобрил наш запрос. Таким образом, мы поддержим итальянский велоспорт и увидим на старте три профессиональных итальянских команды».

 

 О новом маршруте Милан-Сан-Ремо и недовольстве мэрами городов Лигурийского побережья, отказавшихся перекрывать дорогу ради классики, Мауро Веньи рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport:

 

  «Мне больно видеть, что они как будто объединились против Милан-Сан-Ремо. Если вот так они относятся к истории и важности классики, лучше найти другую дорогу. Мы были готовы справиться с дополнительными рисками и разрешили парковать машины по обеим сторонам дороги, только попросили города выделить регулировщиков на каждые 50 метров. Но это оказалось невозможным.

 

  Возможно, теперь финал будет труднее. Туркино проезжали за 120 км до финиша, а Колле ди Нава находится всего за 65 км от Сан-Ремо. Спуск к побережью быстрый и безопасный. Финал может стать более селективным, что добавит интереса».

 

  Мауро Веньи также намекнул, что если новый маршрут Милан-Сан-Ремо сделает гонку более напряжённой, сохранив баланс между шансами для атакующих и для спринтеров, то есть вероятность, что в будущем классика-Монумент велоспорта не вернётся на старую дорогу:

 

  «Пока ничего не решено, но если мэры Лигурии будут радоваться, что они не позволили гонке проехать по их дорогам, мы не станем из-за этого рыдать. Я не угрожаю отказаться от Лигурии, однако, увидим, что получится».

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Теги к статье: Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта

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