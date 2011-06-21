Альберто Контадор станет комментатором телеканала Eurosport

Альберто Контадор попробует себя в роли комментатора телеканала Eurosport в Испании

Альберто Контадор в 2018 году сможет проявить себя не на шоссе в седле велосипеда, а по другую сторону экрана – в качестве комментатора телеканала Eurosport (испанского канала). Победитель 7 Гран-туров, завершивший 15-летнюю карьеру профессионального велогонщика в прошлом году, вдохновлён предстоящей перспективой попробовать себя в новой профессии.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Альберто Контадор: «Приглашение канала Eurosport присоединиться к нему в качестве комментатора меня очень обрадовало, потому что я люблю велоспорт, которым наслаждаюсь не только во время соревнований, но и когда смотрю. Велоспорт – моя страсть. Эта возможность мотивирует меня оставаться вовлечённым в события и продолжать следить за гонками.

Предложение канала Eurosport привлекательно для меня по многим причинам, начиная с того, что это поможет мне поддерживать мою страсть к этому спорту, а так как я очень активный человек, то смогу оставаться на прямой связи с велосообществом, с друзьями и старыми товарищами по пелотону.

Надеюсь, что смогу принести частицу своего опыта гонщика зрителями, поделиться с ними забавными случаями и знаниями, которые им могут быть интересны. Я очень счастлив отправиться по новой дороге, где надеюсь также получить новые знания по другую сторону действия, и, конечно, хорошо провести время, наблюдая за велоспортом».