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Альберто Контадор станет комментатором телеканала Eurosport

Альберто Контадор попробует себя в роли комментатора телеканала Eurosport в Испании

 

 

  Альберто Контадор в 2018 году сможет проявить себя не на шоссе в седле велосипеда, а по другую сторону экрана – в качестве комментатора телеканала Eurosport (испанского канала). Победитель 7 Гран-туров, завершивший 15-летнюю карьеру профессионального велогонщика в прошлом году, вдохновлён предстоящей перспективой попробовать себя в новой профессии.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  Альберто Контадор: «Приглашение канала Eurosport присоединиться к нему в качестве комментатора меня очень обрадовало, потому что я люблю велоспорт, которым наслаждаюсь не только во время соревнований, но и когда смотрю. Велоспорт – моя страсть. Эта возможность мотивирует меня оставаться вовлечённым в события и продолжать следить за гонками.

 

  Предложение канала Eurosport привлекательно для меня по многим причинам, начиная с того, что это поможет мне поддерживать мою страсть к этому спорту, а так как я очень активный человек, то смогу оставаться на прямой связи с велосообществом, с друзьями и старыми товарищами по пелотону.

 

  Надеюсь, что смогу принести частицу своего опыта гонщика зрителями, поделиться с ними забавными случаями и знаниями, которые им могут быть интересны. Я очень счастлив отправиться по новой дороге, где надеюсь также получить новые знания по другую сторону действия, и, конечно, хорошо провести время, наблюдая за велоспортом».

 

 

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Теги к статье: Альберто Контадор

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:44 | Регистрация: 24.12.2017

    Оооочень приятная новость!

  2. Гонщик

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 28.05.2017

    спортсмен конечно уникальный , но быть коментатором явно не его тема

  3. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 21.06.2011

    Что? Вместо Курдюкова что ли?!!!

  4. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 26.05.2017

    Не знаю, как для других, но для меня тембо его голоса какой-то неприятно-раздражающий.

    1. Имя: Павел

      Gottliche_Recht

      Сегодня, 01:14 | Регистрация: 26.05.2017

      тембр*

  5. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Гонщик
    спортсмен конечно уникальный , но быть коментатором явно не его тема

    Поживем увидим!

    Отличная новость!

    Харизма его все еще притягивает массу поклонников и испанский еврик это просек!

  6. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:21 | Регистрация: 14.12.2015

    Хорошая новость! Пока молодой, есть амбиции и желание быть в спорте, почему нет? Если поймёт, что это не его продолжит искать себя... а может случится и так, что станет «золотым голосом Евроспорта» для испаноязычного населения. Голос приятный, да и это же Контадор!!!! Дерзай!!!! 

  7. Имя: Тамара

    Tamri

    Сегодня, 07:49 | Регистрация: 6.03.2016

    Голос не самый приятный для уха, но абсолютно узнаваемый.  Я не глядя на экран могу сказать, что говорит Контадор.  Наверное, Евроспорт это тоже учитывал.  

    Успехов Альберто на новой работе! Очень жаль, что не понимаю испанский...

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    ну Лефевр точно не тот КО, кто может такие вещи вещать. Полно скелетов в шкафах. И залётных полно. Только командные пьедесталы Рубэ чего стоят.

    Цитата: Патрик Лефевр
    Перед тем, как сойти с ума, придите ко мне.

    ну это да, типа, не сходите с ума самостоятельно, только под контролем команды

    Цитата: Патрик Лефевр
    У нас есть биологические паспорта, одним из отцов-основателей которых я являюсь

    точно! это-ж не доктора (типа Феррари, который никаким боком к Лефевру, да ведь?))) придумали, что коли ЭПО на ретикулоцитах светят - с центрифуги своё же подзальём - и всё красиво будет, даже паспорт придумаем! куда-то ж надо эту красоту нарисовать

  • Camel
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    Camel-Фото

    Смысл, конечно, понятен, но либо Лефевр настолько косноязычен, либо перевод недостаточно корректен, потому что говорить фразами типа "вы есть уважительное слово мне что сказать", "поднимайте ваши колени, приходя ко мне" может человек, находящийся на очень ранней стадии умственного развития. smile

  • CRUZE16042003
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    CRUZE16042003-Фото

    Брейлсфорд уже договорился!Теперь Лефевр рассказывает о лицемерии!

  • VeloliveTeam
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: veloster
    "... потому что если он виноват, а я его обвиню, то я должен замолчать"
    Автор, тут судя по смыслу, должно быть "если он не виноват"

    Да, спасибо, исправили

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Vinas verit?s!!! У Лефевра чемпиона мира тоже несколько раз на употреблении кокаина ловили,и ничего. Лучше бы о лицемерии не говорил.
  • veloster
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (6)
    veloster-Фото

    "... потому что если он виноват, а я его обвиню, то я должен замолчать"

    Автор, тут судя по смыслу, должно быть "если он не виноват"

  • Tamri
    Альберто Контадор станет комме ... (8)
    Tamri-Фото

    Голос не самый приятный для уха, но абсолютно узнаваемый.  Я не глядя на экран могу сказать, что говорит Контадор.  Наверное, Евроспорт это тоже учитывал.  

    Успехов Альберто на новой работе! Очень жаль, что не понимаю испанский...

  • Gottliche_Recht
    Альберто Контадор станет комме ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото
    тембр*
  • Zhanzhak
    Альберто Контадор станет комме ... (8)
    Zhanzhak-Фото

    Хорошая новость! Пока молодой, есть амбиции и желание быть в спорте, почему нет? Если поймёт, что это не его продолжит искать себя... а может случится и так, что станет «золотым голосом Евроспорта» для испаноязычного населения. Голос приятный, да и это же Контадор!!!! Дерзай!!!! 

  • motte
    Альберто Контадор станет комме ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Гонщик
    спортсмен конечно уникальный , но быть коментатором явно не его тема

    Поживем увидим!

    Отличная новость!

    Харизма его все еще притягивает массу поклонников и испанский еврик это просек!

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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