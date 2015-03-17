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Фабио Ару: «Мне надо найти немного удачи»

Фабио Ару о старте сезона 2020 года

 

 

  29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио  Ару 11 февраля возвращается в гонки после перерыва, который длился с 6 сентября прошлого года. Он готов к старту на Туре Колумбии-2020 и находится в приподнятом настроении, так как после двух трудных сезонов снова почувствовал радость от занятий велоспортом. Его «рецепт счастья» - шестичасовые тренировки в одиночестве, о чём Фабио Ару рассказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

 

 

 

  Фабио Ару: «Чувствую, что крушу свой велосипед, когда кручу педали. Я в порядке, отлично поработал в Валь ди Сузе (Val di Susa). В прошлом году у меня были серьёзные физические проблемы от операции на подвздошной артерии до вируса в конце сезона. Сейчас мне просто надо найти немного удачи.

 

  У меня много целей, но не буду о них говорить. Амбиций я не потерял, страсть осталась прежней. Велоспорт никогда не был для меня профессией или обязанностью. Сделаю тату: «Не сдавайся до конца». У меня были трудные времена, но на велосипеде я нашёл «справедливость» и решение двигаться вперёд».

 

  После Тура Колумбии первой гонкой в Европе для Фабио Ару будет Тиррено-Адриатико. В этом году он пропускает Джиро д’Италия: «Команда так решила, я принял. С Джиро у меня связано одно сожаление, что из-за травмы пропустил старт на Сардинии в 2017 году. Чувствовал мурашки по коже при мысли, каким был бы этот старт для меня,  уроженца Сардинии, который живёт вдали от своей родной земли (в Лугано(Швейцария).

 

  Олимпиада не стоит в моей программе, участие в ней зависит от того, что я покажу. Мне бы хотелось быть полезным сборной Италии и капитану Винченцо Нибали».

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates

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  1. Имя: Андрей

    karlovich

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 17.03.2015

    Олимпиада не стоит в моей программе, участие в ней зависит от того, что я покажу. Мне бы хотелось быть полезным сборной Италии и капитану Винченцо Нибали

    Слова не мальчика, но мужа...

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали" Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы? Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Андрей

    karlovich

    Сегодня, 21:58 | Регистрация: 17.03.2015

    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Фу... "Эзопов язык"? Не? Не знаем?

    Ару в свои годы выиграл Вуэлту, этапы на Джиро и ТДФ и был чемпионом Италии. Ну, а болезнь... Со всяким бывает(

     

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 22:08 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?

    Бред чистой воды, я могу так интервью любого гонщика Астаны обгадить, так вы вопеть будете о предвзятом отношении. А сами - лишь бы увидеть негатив. За своими крушителями смотрите, намордник оденьте еще, чтобы на людей не кидались)))

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16 февраля 2020

Trofeo Laigueglia

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Volta ao Algarve em Bicicleta

19 - 23 февраля 2020

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?

    Бред чистой воды, я могу так интервью любого гонщика Астаны обгадить, так вы вопеть будете о предвзятом отношении. А сами - лишь бы увидеть негатив. За своими крушителями смотрите, намордник оденьте еще, чтобы на людей не кидались)))

  • karlovich
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (4)
    karlovich-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Фу... "Эзопов язык"? Не? Не знаем?

    Ару в свои годы выиграл Вуэлту, этапы на Джиро и ТДФ и был чемпионом Италии. Ну, а болезнь... Со всяким бывает(

     

  • Astanaforever
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали" Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы? Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?
  • karlovich
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (4)
    karlovich-Фото

    Олимпиада не стоит в моей программе, участие в ней зависит от того, что я покажу. Мне бы хотелось быть полезным сборной Италии и капитану Винченцо Нибали

    Слова не мальчика, но мужа...

     

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - победитель Ву ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая в генерале в этом году, даст Бог не последняя - удачи Тадею на более важных и престижных многодневках.

  • SVS
    Тадей Погачар - победитель Ву ... (2)
    SVS-Фото

    Тудей ты первый, Тадей! :-)

  • SportSpirit
    Etoile de Besseges-2020. Этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Помню-помню его индивидуальный ход)

  • s75
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 5 (3)
    s75-Фото

    может ли гонщик, заявленный в UCI за континентальную команду выступать за основную команду мирового тура? (Ben Perry ICA, Herald Sun Tour)

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 5 (3)
    Николай Н.-Фото

    Погачар новая звезда велоспорта.

  • uran
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 5 (3)
    uran-Фото
    Как то Дилана не хватило обойти Фабио, казалось и тут Якобсен не устоит. Джон молодец, потолкался в спринте и в тройку заехал, с такими то соперниками.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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