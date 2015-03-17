Фабио Ару: «Мне надо найти немного удачи»

Фабио Ару о старте сезона 2020 года

29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио Ару 11 февраля возвращается в гонки после перерыва, который длился с 6 сентября прошлого года. Он готов к старту на Туре Колумбии-2020 и находится в приподнятом настроении, так как после двух трудных сезонов снова почувствовал радость от занятий велоспортом. Его «рецепт счастья» - шестичасовые тренировки в одиночестве, о чём Фабио Ару рассказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Фабио Ару: «Чувствую, что крушу свой велосипед, когда кручу педали. Я в порядке, отлично поработал в Валь ди Сузе (Val di Susa). В прошлом году у меня были серьёзные физические проблемы от операции на подвздошной артерии до вируса в конце сезона. Сейчас мне просто надо найти немного удачи.

У меня много целей, но не буду о них говорить. Амбиций я не потерял, страсть осталась прежней. Велоспорт никогда не был для меня профессией или обязанностью. Сделаю тату: «Не сдавайся до конца». У меня были трудные времена, но на велосипеде я нашёл «справедливость» и решение двигаться вперёд».

После Тура Колумбии первой гонкой в Европе для Фабио Ару будет Тиррено-Адриатико. В этом году он пропускает Джиро д’Италия: «Команда так решила, я принял. С Джиро у меня связано одно сожаление, что из-за травмы пропустил старт на Сардинии в 2017 году. Чувствовал мурашки по коже при мысли, каким был бы этот старт для меня, уроженца Сардинии, который живёт вдали от своей родной земли (в Лугано(Швейцария).

Олимпиада не стоит в моей программе, участие в ней зависит от того, что я покажу. Мне бы хотелось быть полезным сборной Италии и капитану Винченцо Нибали».