VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Кристофф: «Возможно, я уже проехал свой последний Тур де Франс»

Александр Кристофф о проблемах с весом, победах и надеждах на 2020 год

 

 

  32-летний норвежский гонщик Александр Кристофф в 2020 году впервые за 8 лет стартует на Джиро д’Италия, а не на Тур де Франс. И хотя его контракт с командой UAE Team Emirates был продлён до конца 2021 года, он признаётся, что Тур де Франс-2019 может быть последним в его карьере. Во время тренировочного лагеря команды в интервью Cyclingnews Александр Кристофф рассказал о проблемах с весом, с которыми столкнулся во время Тур де Франс-2019, а также о том, какие цели ставит на 2020 год.

 

 

  Александр Кристофф: «Надеюсь, что в будущем снова приму участие в Тур де Франс, но никогда не знаешь. Возможно, я уже проехал свой последний Тур. Становлюсь старше. Но всё ещё надеюсь, что у меня будет шанс вернуться.

 

  Ситуация не идеальная. Но с тех пор, как у меня появились дети, я ни разу не проводил с ними летние каникулы. «Папа во Франции», - всегда было так. Поэтому хорошо, что смогу летом провести с ними время.

 

  (На Тур де Франс-2019) много всего случилось. В конечном счёте вся команда была слишком тяжёлой. Я стартовал на Туре с веслом 77,9 кг, а через несколько дней уже весил около 84 кг. Выступать было трудно.

 

  Может, будет сложно поверить, но некоторые дни выдавались не слишком тяжёлыми. А если ешь или пьёшь слишком много, то получаешь и много калорий. Тело впитывало много воды, и мы набрали несколько килограмм, но помимо них прибавили и несколько лишних килограмм жира, потому что слишком много ели.

 

  Возможно, за нашим состоянием следили недостаточно. Врачи считают, что они уже нашли причины и решения. Команда увидела, что случилось, поработала над этим. На Вуэльте Испании мы выступали отлично. Команда наняла нового специалиста по питанию, который дал нам больше советов в отношении того, как питаться дома и во время гонок. За нами стали более тщательно наблюдать. Это была разовая ошибка, конечно, в этом году мы её больше не повторим.

 

  В 2018 году я был более худым, в гонках чувствовал себя легче, но в конце чувствовал себя пустым. В 2019 вес прибавил, может, мне и было труднее во время гонок, но к финалу оставались силы. Всегда нужен баланс. Если ты слишком лёгкий, теряешь в мощности. Возможно, в этом году я был слегка тяжелее, но мне хватило сил. На старте Гент-Вевельгем-2019 (прим. – где Александр Кристофф одержал победу) я чувствовал себя не слишком хорошо, но в финале ощущения были отличными.

 

  Гент-Вевельгем и Тур Фландрии-2019 вернули мне уверенность, что я всё ещё могу выступать на высшем уровне. У меня были высокие места, но подиумов не хватало. Я всегда знал, что если всё пойдёт правильно, у меня всё получится. Правда, последние годы складывались не очень. В 2019 году у меня была та небольшая прибавка в скорости, которая позволила удержаться с сильнейшими. Это дало мне уверенность. Надеюсь, что на этом же уровне смогу выступать и в 2020 году».

 

  Александр Кристофф начнёт сезон 5 февраля с Вуэльты Валенсии, примет участие в Париж-Ницце, а затем нацелится на классики, после которых стартует на Джиро д’Италия-2020.

 

  «Сложно найти баланс в отношении формы для Джиро, когда хочешь оставаться в форме от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ, после которой до итальянского Гранд-тура останется меньше месяца. Не будет времени, чтобы выйти к старту Джиро д’Италия на пик формы.

 

  Я не буду искать компромисса – весь фокус на классиках. Если смогу на них хорошо выступить, сезон уже буду считать успешным. Думаю, победа на Монументе возможна. У меня хорошая выносливость. Если удастся выжить на самых трудных участках за час до финиша, если всё сойдётся, то у меня есть большой шанс.

 

А как пойдёт на Джиро, посмотрим. Я мотивирован бороться на Джиро д’Италия, постараюсь вернуться в форму как можно быстрее».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Слава, Привет! Присоединяюсь к твоим словам по поводу Денниса.

  • EL-Fenomeno
    Бьярне Риис стал совладельцем ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    Ооо отличная новость
    теперь ждем Олега )))

    Сам Бьярне ждёт)), так сказать сделал вызов намёк бизнес-комраду))

  • Starch27
    Чемпионат Австралии-2020, разд ... (8)
    Starch27-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Starch27
    Скорее всего Деннис проехал в тренировочном режиме. На отметке 20км вёз Дарбриджу 28 секунд. Если бы у Денниса не было радужной майки, то он бы забрал этот чемпионат.


    И? Промежуточная отсечка была на 27 км, а я пишу про 20 км.

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2020, разд ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Starch27
    Скорее всего Деннис проехал в тренировочном режиме. На отметке 20км вёз Дарбриджу 28 секунд. Если бы у Денниса не было радужной майки, то он бы забрал этот чемпионат.

  • Starch27
    Чемпионат Австралии-2020, разд ... (8)
    Starch27-Фото

    Скорее всего Деннис проехал в тренировочном режиме. На отметке 20км вёз Дарбриджу 28 секунд. Если бы у Денниса не было радужной майки, то он бы забрал этот чемпионат.

  • RVL
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    RVL-Фото

    Привыкли к 3 головам аморфного дракона

  • RVL
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (5)
    RVL-Фото

    Да нормальный он. И честен  перед собой! Не ведётся на ожидания толпы. лучше наслаждаться жизнью  и на разделках выносить всех, чем насиловать себя по жизни и на дистанции позориться, объясняя, почему последним покинул сбор. 

  • SportSpirit
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (5)
    SportSpirit-Фото

    После этих признаний в метаниях относительно питания, утверждаюсь в выводе, что Деннис - психологически нестабильный человек. И точно не генеральщик.

     

    Со своими слабостями и тараканами в голове, но в чем-то - лучший в мире!  

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2020, разд ... (8)
    SportSpirit-Фото

    В прошлом году Деннис также проиграл разделку на Чемпионате Австралии Дабриджу. Роану, видимо, после побед на Мире все равно, а Люку - отличный бонус к послужному списку.  

  • SportSpirit
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Тоже интересно. Я бы посмотрела, как Вальверде жертвует своими шансами ради Солера)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 января

Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe)

Jhojan Garcia (Caja Rural - Seguros RGA)

Stefano Oldani (Lotto Soudal)

11 января

Cameron Meyer (Mitchelton-Scott)

Timo Roosen (Team Jumbo - Visma)

Robbe Ghys (Sport Vlaanderen - Baloise)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)