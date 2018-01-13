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Ларс Петер Нордауг и Ли Ховард уходят из команды Aqua Blue Sport

Ларс Петер Нордауг завершил карьеру профессионального велогонщика, Ли Ховард оставляет шоссейный велоспорт ради трека

 

 33-летний норвежский гонщик Ларс Петер Нордауг (Lars Petter Nordhaug) и 28-летний австралийский гонщик Ли Ховард (Leigh Howard) в следующем сезоне не будут выступать в ирландской проконтинентальной команде Aqua Blue Sport. Ларс Петер Нордауг решил завершить карьеру, а Ли Ховард в преддверии Олимпийских игр 2020 полностью посвятит себя велоспорту на треке.

 

Ларс Петер Нордауг и Ли Ховард уходят из команды Aqua Blue Sport

 Photo © Aqua Blue Sport

 

  Ларс Петер Нордауг: «2017 год стал для меня трудным из-за рецидива цитомегаловируса, повлиявшего на моё выступление во время сезона. Я горжусь, что в 33 года могу оглянуться на долгую карьеру профессионального велосипедиста, что внёс свой небольшой вклад в успех команды Aqua Blue Sport в первый год её работы. После размышлений я решил, что и для команды, и для меня лучшим решением будет, если я уйду.

 

  Я верю в этот проект и не хочу рисковать тем, что не смогу выступать на своём лучшем уровне в 2018 году. Мне бы хотелось от всего сердца поблагодарить владельца команды Рика Дилейни и всю команду за их поддержку и понимание.  Желаю моим товарищам по команде всего наилучшего».

 

 

Ларс Петер Нордауг и Ли Ховард уходят из команды Aqua Blue Sport

 

Photo © Con Chronis

 

  Ли Ховард: «Я не ухожу из шоссейного велоспорта навсегда, но решил отойти от профессиональных шоссейных гонок в Европе и сконцентрироваться на трековом велоспорте с прицелом на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Мне было тяжело принять такое решение, однако, чувствую, что в данный момент моей карьеры мне надо уделить полное внимание тому, что меня по-настоящему сильно увлекает.

 

  Хотелось бы поблагодарить команду Aqua Blue Sport за их поддержку, которую мне оказали в дебютный для команды год. Для меня это был шанс стать частью великолепной команды, и я всегда буду благодарен за эту возможность. С нетерпением жду, что в ближайшем будущем они превратятся в грозную для соперников команду».

 

  Рик Дилейни, владелец команды: «Всегда печально, когда уход спортсмена, из любимого им спорта продиктован факторами, не зависящими от него самого. Но в данном случае Ларс Петер Нордауг решил завершить карьеру на своих условиях. С ним было приятно работать, и от лица всей команды – гонщиков, директоров и персонала – я пользуюсь возможностью пожелать ему всего наилучшего.

Решение Ли Ховарда сфокусироваться на подготовке к борьбе за олимпийское золото вызывает уважение. С нетерпением жду возможности отпраздновать в будущем его успехи на треке».

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Теги к статье: Ларс Петер Нордауг Ли Ховард Lars Petter Nordhaug Leigh Howard Aqua Blue Sport

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Комментарии

  • rude_rider
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    rude_rider-Фото
    ну а так как вы персональный фанат Нибали то ваша реакция адвокатская то же понятна)))

    суть интервью
    будет готовится через вуелту .окей вуелту едет
    теперь еще два ГТ Джиро или Тур
    если цель его ЧМ то естественно он уже не ставит Тур как саму цель ,остается Джиро

    ну и канечно он не боится фрума.это я так додумал за него
    фрума никто не боится
    все боятся скай
  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Yuriy 17-Фото
    У меня нет высказываний про боязнь Нибали.
  • Earl57
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meilleur
    Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

    Нибали много чего может сказать и говорит. Причем реакция на его слова Нибали абсолютно не волнует, о чем он тоже неоднократно говорил. Если кому-то не нравится, то это их проблемы.

    Его интервью относительно Фрума и Скай вызвало бурную дискуссию на сайклинг ньюс, за 2 дня около 500 комментариев. И совершенно понятно, почему на велолайве его переводить не стали, неизбежный в этом случае скандал здешним админам совсем не нужен.

     

  • Meilleur
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Yuriy 17

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.
    Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.
    Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.
    Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

    Странная трактовка событий. Посетитель пишет, что на его взгляд, Нибали боится Фрума, вы же называете это дезинформацией на основании того, что Нибали так не говорил. Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

  • Earl57
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.

    Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.

    Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.

    Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

  • SVS
    Марсель Киттель: «Когда я в хо ... (5)
    SVS-Фото
    Ну шутка же! Там же смайл стоит. Эх, что-то с юмором стало туговато :-)...
    Конечно может, безусловно! Просто мне кажется это очевидным, вот и "подначил" чуток...
  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Hammill
    Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.Думаю

    Это озвучил не Нибали, а кто-то написал, домыслил за Нибали.

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Винченцо не будет жертвовать возможностью победы на гран-туре

  • Rokka
    Жульен Вермот: «Мной интересов ... (1)
    Rokka-Фото
    Мне понравились слова Жульена. Очень здорово описал свои мотивы, дал прочувствовать что такое быть грегари, забывая о личных интересах ради команды. Надеюсь ещё покажет себя в ДД, до конца карьеры все таки не так скоро,!
  • Hammill
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Hammill-Фото
    Контадор-08.
    Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.
    Думаю, если связка Тур-Вуэльта, то в Испанию поедет чисто готовиться к ЧМ, а там уж как пойдёт, может за этапом. Если Джиро-Вуэльта, то пожалуй и на генерал попутно замахнётся.
  • doctor46
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    doctor46-Фото
    Думаю главная цель Нибса это ЧМ, раз он Вуэльту как подготовку рассматривает, да и ардены не просто так собирается ехать.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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