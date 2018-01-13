Ларс Петер Нордауг и Ли Ховард уходят из команды Aqua Blue Sport

rude_rider

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) ну а так как вы персональный фанат Нибали то ваша реакция адвокатская то же понятна)))



суть интервью

будет готовится через вуелту .окей вуелту едет

теперь еще два ГТ Джиро или Тур

если цель его ЧМ то естественно он уже не ставит Тур как саму цель ,остается Джиро



ну и канечно он не боится фрума.это я так додумал за него

фрума никто не боится

все боятся скай

Yuriy 17

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) У меня нет высказываний про боязнь Нибали.

Earl57

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Цитата: Meilleur Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

Нибали много чего может сказать и говорит. Причем реакция на его слова Нибали абсолютно не волнует, о чем он тоже неоднократно говорил. Если кому-то не нравится, то это их проблемы. Его интервью относительно Фрума и Скай вызвало бурную дискуссию на сайклинг ньюс, за 2 дня около 500 комментариев. И совершенно понятно, почему на велолайве его переводить не стали, неизбежный в этом случае скандал здешним админам совсем не нужен.

Meilleur

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Цитата: Earl57 Цитата: Yuriy 17

Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.

Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.

Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.

Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают. Странная трактовка событий. Посетитель пишет, что на его взгляд, Нибали боится Фрума, вы же называете это дезинформацией на основании того, что Нибали так не говорил. Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

Earl57

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Цитата: Yuriy 17

Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании". Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты. Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным. Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием. Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

SVS

Марсель Киттель: «Когда я в хо ... (5) Ну шутка же! Там же смайл стоит. Эх, что-то с юмором стало туговато :-)...

Конечно может, безусловно! Просто мне кажется это очевидным, вот и "подначил" чуток...

Yuriy 17

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Цитата: Hammill Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.Думаю Это озвучил не Нибали, а кто-то написал, домыслил за Нибали. Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании". Винченцо не будет жертвовать возможностью победы на гран-туре

Rokka

Жульен Вермот: «Мной интересов ... (1) Мне понравились слова Жульена. Очень здорово описал свои мотивы, дал прочувствовать что такое быть грегари, забывая о личных интересах ради команды. Надеюсь ещё покажет себя в ДД, до конца карьеры все таки не так скоро,!

Hammill

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Контадор-08.

Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.

Думаю, если связка Тур-Вуэльта, то в Испанию поедет чисто готовиться к ЧМ, а там уж как пойдёт, может за этапом. Если Джиро-Вуэльта, то пожалуй и на генерал попутно замахнётся.

doctor46

Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11) Думаю главная цель Нибса это ЧМ, раз он Вуэльту как подготовку рассматривает, да и ардены не просто так собирается ехать.