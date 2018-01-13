Ларс Петер Нордауг и Ли Ховард уходят из команды Aqua Blue Sport

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- Сегодня, 19:41
Ларс Петер Нордауг завершил карьеру профессионального велогонщика, Ли Ховард оставляет шоссейный велоспорт ради трека
33-летний норвежский гонщик Ларс Петер Нордауг (Lars Petter Nordhaug) и 28-летний австралийский гонщик Ли Ховард (Leigh Howard) в следующем сезоне не будут выступать в ирландской проконтинентальной команде Aqua Blue Sport. Ларс Петер Нордауг решил завершить карьеру, а Ли Ховард в преддверии Олимпийских игр 2020 полностью посвятит себя велоспорту на треке.
Photo © Aqua Blue Sport
Ларс Петер Нордауг: «2017 год стал для меня трудным из-за рецидива цитомегаловируса, повлиявшего на моё выступление во время сезона. Я горжусь, что в 33 года могу оглянуться на долгую карьеру профессионального велосипедиста, что внёс свой небольшой вклад в успех команды Aqua Blue Sport в первый год её работы. После размышлений я решил, что и для команды, и для меня лучшим решением будет, если я уйду.
Я верю в этот проект и не хочу рисковать тем, что не смогу выступать на своём лучшем уровне в 2018 году. Мне бы хотелось от всего сердца поблагодарить владельца команды Рика Дилейни и всю команду за их поддержку и понимание. Желаю моим товарищам по команде всего наилучшего».
Photo © Con Chronis
Ли Ховард: «Я не ухожу из шоссейного велоспорта навсегда, но решил отойти от профессиональных шоссейных гонок в Европе и сконцентрироваться на трековом велоспорте с прицелом на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Мне было тяжело принять такое решение, однако, чувствую, что в данный момент моей карьеры мне надо уделить полное внимание тому, что меня по-настоящему сильно увлекает.
Хотелось бы поблагодарить команду Aqua Blue Sport за их поддержку, которую мне оказали в дебютный для команды год. Для меня это был шанс стать частью великолепной команды, и я всегда буду благодарен за эту возможность. С нетерпением жду, что в ближайшем будущем они превратятся в грозную для соперников команду».
Рик Дилейни, владелец команды: «Всегда печально, когда уход спортсмена, из любимого им спорта продиктован факторами, не зависящими от него самого. Но в данном случае Ларс Петер Нордауг решил завершить карьеру на своих условиях. С ним было приятно работать, и от лица всей команды – гонщиков, директоров и персонала – я пользуюсь возможностью пожелать ему всего наилучшего.
Решение Ли Ховарда сфокусироваться на подготовке к борьбе за олимпийское золото вызывает уважение. С нетерпением жду возможности отпраздновать в будущем его успехи на треке».
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