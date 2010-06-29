Летиция Патерностер сломала ладьевидную кость запястья, попав в аварию во время тренировки

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 17:51
Итальянская велогонщица команды Trek-Segafredo Летиция Патерностер попала в аварию во время тренировки
На второй день после возвращения к тренировкам итальянская велогонщица команды Trek-Segafredo Летиция Патерностер (Letizia Paternoster) была сбита машиной. В результате аварии у неё оказались сломаны ладьевидная кость запястья левой руки и передний зуб. На протяжении всего времени она находилась в сознании, сотрясения мозга не зафиксировано.
Photo (c) Trek-Segafredo
Инцидент произошёл на дороге в Трентино, Италия, между Арко ди Тренто и Рива дель Гарда около половины десятого утра. К счастью, и Летиция, и автомобиль двигались медленно. Водитель немедленно остановился, чтобы оказать помощь гонщице, пока не прибыла скорая помощь.
Врач команды Нино Даниэле находится в контакте с больницей Арко. Он подтвердил травмы Летиции: «У Летиции латеральный перелом ладьевидной кости запястья левой руки и сломан передний зуб, который будет вставлен дантистом после выписки Летиции из больницы. Что касается запястья, врачи из Арко порекомендовали наложить съёмный гипс для фиксации запястья в неподвижном состоянии.
Во второй половине дня Летиция посетила ортопеда, который подтвердил, что отсутствует необходимость оперативного вмешательства. В качестве меры предосторожности завтра она пройдёт сканирование МРТ, и мы заменим гипс на небольшую гипсовую повязку. Это позволит ей держать травмированной рукой руль велосипеда и тренироваться дома на тренажёре. По прогнозу полного восстановления следует ожидать через 30 дней».
После посещения больницы и стоматолога Летиция Патерностер заявила: «Всё произошло настолько быстро, что я не успела ничего понять. Я только пыталась смягчить падение. Когда пришла в себя, поняла, что травмы головы нет, но меня беспокоила рука. К сожалению, рентген подтвердил опасения».
Несмотря на случившееся, Летиция сохраняет позитивный настрой: «Разочарование огромно. Сегодня был только второй тренировочный день после отпуска в межсезонье. Конечно, это не лучший способ начать новый сезон, но несмотря ни на что, я с позитивом смотрю вперёд. Перелом руки не должен помешать моей подготовке к важному сезону 2020 года».
Перевод: Алексей Анистратов
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Earl57
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Цитата: Student
Цитата: Earl57
Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.
Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил?
Пропустили
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Student
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Цитата: Earl57
Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.
Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил?
-
Student
Брэндон Ривера – новый велогон ... (8)
Цитата: Hammill
И уж конечно же нельзя допускать в пелотон чернокожих, а то не дай бог выиграют этап ТдФ. Согласен?
Пока что только горную майку. Ну а так эпоха меняется, была эпоха итальянских, потом испанских, теперь вот колумбийских....
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Ice
Грег Ван Авермат изменил прогр ... (1)
Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.
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Earl57
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Вопрос не в том, наберут или не наберут. Конечно наберут, гонщиков на рынке более чем достаточно.
Вопрос в том, почему все лето у них один Карапаз был, хотя в другие команды наперегонки гонщики бежали.
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