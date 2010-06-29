Летиция Патерностер сломала ладьевидную кость запястья, попав в аварию во время тренировки

wintermute

Летиция Патерностер сломала ла ... (2) Засмотрелся :)

Astanaforever

Летиция Патерностер сломала ла ... (2) Какие то в Италии водилы сумашедшие. Постоянно велосипедистов сбивают. Такой красивой девушке зуб выбили.)))

Earl57

Карлос Родригес – новый велого ... (18) Цитата: Student Цитата: Earl57 Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.

По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.

Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.

Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.

Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил? Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил? Пропустили

Hammill

Брэндон Ривера – новый велогон ... (8) если ты не понял, это был сарказм

rude_rider

Брэндон Ривера – новый велогон ... (8) имхо до первого конткретного залета от колумбов..потом начнутся проверки и прикроют лабораторию лавочку

Сейтмеметов сейтхалил

Эллен ван Дейк: на пути к возв ... (1) Молодец, удачи и скорейшего восановления

Student

Карлос Родригес – новый велого ... (18) Цитата: Earl57 Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.

По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.

Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.

Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.

Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил? Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил?

Student

Брэндон Ривера – новый велогон ... (8) Цитата: Hammill И уж конечно же нельзя допускать в пелотон чернокожих, а то не дай бог выиграют этап ТдФ. Согласен?





Пока что только горную майку. Ну а так эпоха меняется, была эпоха итальянских, потом испанских, теперь вот колумбийских.... Пока что только горную майку. Ну а так эпоха меняется, была эпоха итальянских, потом испанских, теперь вот колумбийских....

Ice

Грег Ван Авермат изменил прогр ... (1) Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.

Earl57

Карлос Родригес – новый велого ... (18) Вопрос не в том, наберут или не наберут. Конечно наберут, гонщиков на рынке более чем достаточно.

Вопрос в том, почему все лето у них один Карапаз был, хотя в другие команды наперегонки гонщики бежали.