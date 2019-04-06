Гонщик команды BORA - hansgrohe Питер Кеньяк уходит из профессионального велоспорта на неопределённый срок по личным причинам

29-летний британский гонщик команды BORA - hansgrohe Питер Кеньяк (Peter Kennaugh) объявил, что принял решение уйти из профессионального велоспорта по личным причинам. Об этом гонщик объявил в своём аккаунте в Instagram 5 апреля 2019 года.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Питер Кеньяк: «Пришло время, когда я сам решил сделать перерыв и уйти из профессионального велоспорта. После многих лет, которые были для меня трудными как на велосипеде, так и вне его, я принял это решение не только ради себя, но и ради моей семьи. Мне необходимо сконцентрироваться на том, какой личностью я хочу быть, определиться с тем, как мне двигаться вперёд. Хочу вновь открыть в себе ощущение счастья, найти мотивацию и энтузиазм в моей повседневной жизни.

Не могу в достаточной степени отблагодарить людей, которые помогали мне последние пару лет, особенно последние две недели. Я не буду называть их имена, эти люди знают, что я говорю о них…

Я очень благодарен им за любовь и поддержку.

С надеждой смотрю в будущее, впереди и в спорте, и вне его, новый для меня вызов.

Хотел бы поблагодарить всех в команде Bora-hansgrohe за поддержку и понимание, за то, что позволили мне восстанавливаться вне спорта. Желаю команде удачи в этом сезоне».

Команда Bora - hansgrohe подтвердила, что Питер Кеньяк берёт перерыв и уходит из профессионального велоспорта на неопределённый срок из-за психологических проблем.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Мы благодарим Питера за вклад в работу команды и желаем ему всего наилучшего в процессе восстановления. С нетерпением ждём, что в будущем он вернётся в профессиональный велоспорт».