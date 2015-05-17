Паоло Беттини не поддержал идею Андреа Тафи проехать Париж-Рубэ-2019

Паоло Беттини: «Было бы лучше, если бы Андреа Тафи отдал своё место молодому гонщику»

Паоло Беттини, бывший профессиональный велогонщик, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в групповой гонке-2004, двукратный победитель Льежь-Бастонь-Льеж и классики Джиро Ломбардии, победитель этапов всех трёх Гран-туров, не поддержал своего коллегу, 52-летнего Андреа Тафи, заявившего о желании проехать Париж-Рубэ-2019.

Паоло Беттини выступал с Андреа Тафи в команде Mapei с 1999 по 2002 год. В интервью La Gazzetta dello Sport Паоло Беттини сказал, что не разделяет желания Тафи вернуться к соревнованиям на любом уровне, и считает, что тот отнимает у молодого гонщика место в гонке.

Паоло Беттини: «Я обращаюсь к Андреа, надеясь, что он не поедет. В 52 года надо заниматься другими вещами. Его действия привлекут внимание средств массовой информации, но было бы намного лучше, если бы он отдал своё место молодому гонщику. Решив ехать гонку, он крадёт чей-то шанс.

Мне бы хотелось оставаться в этом спорте, но не хочу больше жить как соревнующийся гонщик. Прикладывать усилия хорошо. Как обычно говорил Альфредо Мартини (итальянский велогонщик и тренер), это освобождает мозг. Но я знаю, что мне не надо никому ничего доказывать. Как-то я сделал тест, выдав пиковую мощность 375 ватт при пульсе в 166.

Сейчас я являюсь представителем разных компаний, выезжаю ради развлечения с их клиентами. Я катаюсь на велосипеде, когда хочу».

С тех пор, как Паоло Беттини покинул в 2013 году пост тренера сборной Италии, он не работает больше с профессиональными велогонщиками и не хочет работать с командами, учитывая нынешнюю структуру велоспорта: «Даже если бы у меня был спонсор с 30 миллионами евро, какие гарантии даст этот спорт с такими правилами как сейчас? Если одни и те же гонки вместе с этой командой едут команды, получившие лишь 2 миллиона евро инвестиций, как я объясню это спонсору? Есть гонки, в которых все категории перемешаны, где соревнуются и команды Мирового тура и континентальные, где чемпион мира Алехандро Вальверде едет рядом с моим племянником Франческо. Так быть не должно».