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Паоло Беттини не поддержал идею Андреа Тафи проехать Париж-Рубэ-2019

Паоло Беттини: «Было бы лучше, если бы Андреа Тафи отдал своё место молодому гонщику»

 

 

  Паоло Беттини, бывший профессиональный велогонщик, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в групповой гонке-2004, двукратный победитель Льежь-Бастонь-Льеж и классики Джиро Ломбардии, победитель этапов всех трёх Гран-туров, не поддержал своего коллегу, 52-летнего Андреа Тафи, заявившего о желании проехать Париж-Рубэ-2019.

 

  Паоло Беттини выступал с Андреа Тафи в команде Mapei с 1999 по 2002 год. В интервью La Gazzetta dello Sport Паоло Беттини сказал, что не разделяет желания Тафи вернуться к соревнованиям на любом уровне, и считает, что тот отнимает у молодого гонщика место в гонке.

 

 

   Паоло Беттини: «Я обращаюсь к Андреа, надеясь, что он не поедет. В 52 года надо заниматься другими вещами. Его действия привлекут внимание средств массовой информации, но было бы намного лучше, если  бы он отдал своё место молодому гонщику. Решив ехать гонку, он крадёт чей-то шанс.

 

  Мне бы хотелось оставаться в этом спорте, но не хочу больше жить как соревнующийся гонщик. Прикладывать усилия хорошо. Как обычно говорил Альфредо Мартини (итальянский велогонщик и тренер), это освобождает мозг. Но я знаю, что мне не надо никому ничего доказывать. Как-то я сделал тест, выдав пиковую мощность 375 ватт при пульсе в 166.

 

  Сейчас я являюсь представителем разных компаний, выезжаю ради развлечения с их клиентами. Я катаюсь на велосипеде, когда хочу».

 

  С тех пор, как Паоло Беттини покинул в 2013 году пост тренера сборной Италии, он не работает больше с профессиональными велогонщиками и не хочет работать с командами, учитывая нынешнюю структуру велоспорта: «Даже если бы у меня был спонсор с 30 миллионами евро, какие гарантии даст этот спорт с такими правилами как сейчас? Если одни и те же гонки вместе с этой командой едут команды, получившие лишь 2 миллиона евро инвестиций, как я объясню это спонсору? Есть гонки, в которых все категории перемешаны, где соревнуются и команды Мирового тура и континентальные, где чемпион мира Алехандро Вальверде едет рядом с моим племянником Франческо. Так быть не должно».

 

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Теги к статье: Паоло Беттини Андреа Тафи Париж - Рубэ

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 17.05.2015

    100%! 200%! Давно считаю, что СТРУКТУРУ мирового профессионального шоссейного велоспорта надо менять. Нынешняя - это застой, ведущий к  ПАДЕНИЮ его популярности и престижности.

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да молодец ,удачи в новом амплуа.
  • Anna P.
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Anna P.-Фото

    "Я полностью осознал, что всё изменилось, когда сел за обеденный стол с другими спортивными директорами, а не с гонщиками. И я мог позволить себе есть всё, что угодно, всё, что мне хочется, но чувствовал себя при этом странно, потому что в каком-то смысле общий обеденный стол гонщиков для меня нечто сакральное."

     

    Вот ведь специфика. Обычному человеку не понять, что значит ЕДА!...

    И что такое профи до мозга костей.

     

    Хотя у профи в других областях деятельности тоже есть такие штучки, наверное.

     



    Вспоминаю последний этап Джиро 18 в Риме, как мы подрулили к техничкам Астаны с целью поздравить с белой майкой и тайной целью получить сувенирчик.

    Какая запредельная усталость была у них, видно было, что не до нас, но все таки выдали бачок... 

    Ох не легкая это работа <c>....

  • Student
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Student-Фото
    Удачи ему на новом поприще, даже в таком возрасте выдавал потресяющие ватты.
  • Адриен
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (1)
    Адриен-Фото

    100%! 200%! Давно считаю, что СТРУКТУРУ мирового профессионального шоссейного велоспорта надо менять. Нынешняя - это застой, ведущий к  ПАДЕНИЮ его популярности и престижности.

  • Student
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Student-Фото
    Тоже вызывает только симпатию. Работой на лидеров, всегда рядом и на все 100%.
  • Sezar
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Sezar-Фото

    Всегда желал ему всяческих спортивных успехов и удач. А сейчас пожелаю неспортивных... 

  • ayahuasca
    Роман Барде ставит целью Тур д ... (1)
    ayahuasca-Фото

    Удачи, Ромка!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Во ,будет дочку ростить, тем более ,Армистид хороший контракт подписала с трек
  • Earl57
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

    Опубликовали же уже новые правила. По которым в Мировом Туре так и останется 18 команд. Но проконтинентальная команда, желающая попасть в число этих 18-ти, может заменить какую-то из нынешних команд, если по итогам 2019 года наберет больше рейтинговых очков UCI. То есть будет ротация.

    Поэтому проконтинетальные команды в этом трансферном сезоне так старались усилиться, подписывая гонщиков из команд высшего дивизиона. Еще и Фортунео заявили, что хотят стать командой Мирового Тура. Это уже 4-я команда, стало быть. Борьба за рейтинговые очки будет ожесточенной и горе проигравшим. И борьба будет не только за то, чтобы попасть в высший дивизион или удержаться в нем, но и за пятилетнюю лицензию, которую получат первые 5 команд Мирового Тура.

  • velodoctor
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    velodoctor-Фото
    Согласен, давно пора свертывать этот проект.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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