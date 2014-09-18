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Стиг Брукс вернулся на велосипед впервые после комы

Стиг Брукс: «Эти 40 км, которые я проехал на маунтинбайке, сделали меня очень счастливым»

 

 

  Ещё в мае 2017 года врачи не могли гарантировать, что бельгийский гонщик Стиг Брукс (Stig Broeckx) сможет восстановиться и жить полноценной жизнью. Получив травму головы после столкновения с мотоциклами на Туре Бельгии в мае 2016 года, Стиг Брукс, выступавший тогда за бельгийскую команду Lotto Soudal, более полугода пролежал в коме, а затем ему заново пришлось учиться глотать, говорить, ходить.

 

 Он продолжает восстановление в реабилитационном центре города Оверпельт (Overpelt). И теперь, через два с половиной года, Стиг Брукс впервые проехал 40 км на горном велосипеде.  17 ноября 2018 года   аккаунте Инстаграм Стига Брукса появились фотографии его первой тренировки.

 

 В интервью радиостанции Studio Brussels Стиг Брукс сказал: «То, что я могу ходить, говорить, это, действительно, уже много.  А эти 40 км сделали меня очень счастливым. С нетерпением жду, когда сяду на шоссейный велосипед. Это моя следующая цель. Мне до сих пор нравится велоспорт».

 

 

 

Photo (c) Instagram stigbroeckx

 

 

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Теги к статье: Стиг Брукс Stig Broeckx

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 18.09.2014

    Какая прекрасная новость!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Александра
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (1)
    Александра-Фото

    Какая прекрасная новость!

  • Earl57
    Риккардо Минали переходит в ко ... (14)
    Earl57-Фото

    Так было дело у квиков, несколько разлажал поезд при развозе - то завалы суматоху вносили, то просто теряли Вивиани и его затирали. Так Вивиани мгновенно вспоминал свою трековую выучку, когда каждый сам за себя, и все равно выбирался и побеждал. А с Гавирией квики несколько специально ложный поезд делали, чтобы обмануть соперников. 

    Из нынешних топовых спринтеров без поезда разве что Киттель ничего не может. Но он в этом сезоне и так что с поездом, что без поезда не блистал. Грайпель при желании за счет опыта может без поезда выкрутиться, но он толкаться сильно не любит, поэтому часто просто бросает.

    Бухани специально по приказу Васёра не развозили, так он все равно выигрывал. Реже чем с поездом, но каждый раз боролся до последнего, не сдавался.

    Сколько людей, столько и мнений. Обо всем и обо всех. И каждый уверен в своей правоте.

     

    Давеча улыбнуло. Там Нибали показал новый велосипед с дисковым тормозом, который ему Мерида на день рождения подарила и проехался по бездорожью. Велокросс сделал, а его братишка снимал это на видео, которое Нибс опубликовал у себя в инстаграме. Потом это видео выложили Газетта делло спорт, Сайклигньюс и несколько других велосипедных сайтов.

    Казалось бы, что такого можно увидеть в коротком любительском видео? Но...

    Кто-то похвалил велосипед и мастерство гонщика.

    Кто-то написал, что Нибали ищет маргинальную выгоду.

    Кто-то возмутился, что Нибали слишком быстро едет, вдруг появится пешеход и может случиться трагедия.

    И далее:

    - почему не показал, как хорошо дисковые тормоза работают на гравии

    - глупая реклама дисковых тормозов

    - Нибали старый

    - едет слишком медленно, любой так может

    - как-то Нибали подозрительно быстро оправился от болезни, дело явно нечисто...

    - Нибали бездарный

    - Нибали талантлив

    Тогда как Нибали просто с азартом покатался и получил порцию адреналина

     https://www.instagram.com/p/BqTCbFmg4dF/

     

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    был момент, признаюсь, показалось, что Жулиан о "генеральском жезле" замечтал )

    приятный хлопец. всегда за него радуюсь

  • Shalam s Urala
    Риккардо Минали переходит в ко ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    несско странно, что приводятся доводы в статистическом превосходстве поездатых спринтеров. доказательств, что спринтер+поезд это более эффективная схема, чем просто спринтер (одинокий охотник) в принципе не требуется за очевиднсотью. это, если переходить на возмутительные аналогии, подобно тому, как если-бы в боксе (любительском) два первых раунда за бойца стояли парни из его команды, а на последний удар выходил свежий перец "первый номер"..

    отвлечёмся. вот условно-сферический молодой и дерзкий спринтер. его команда не в том бюджете, чтоб купить ему поезд, или даже просто не на том уровне, где такие технологии побед рассматриваются всерьёз. и нет никаких вариантов, кроме как прожить все стадии финала самому. всё - сам. каждый раз - новый урок. молодой волчёнок, ломая зубы, учится охоте. свеж, бодр, в тонусе, постоянно - в прогрессе, потому что - в борьбе.

    приходят победы. замечают. приглашают. другой бюджет. поезд. погнали штамповать... всё получается. статистика пухнет.. да, тоже прогресс, но

    потом поезд вдруг налажает. фигня. покрасуемся, скажем про благодарность команде и "ясамнешмог, а они молодцы". потом поезд вообще не налажает, но победа опять уйдёт из-под носа. молчим, хмуримся. рано или поздно соблазн обвинить в своих неудачах отсутствие поддержки со стороны команды вываливается наружу и понеслась.. команды, поезда.. безрезультатно.

    привыкаешь к помощи - становишься беспомощным.

    это всё намеренно утрировано

    и, безусловно, спорно

    ну типа личное ощущение

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Shanghai Criter ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    40 велогонщкиов решили развлечься под самый конец сезоне, заодно на Шанхай посмотреть и себя показать местным, ажиотаж там среди них на уровне.

    Интересно, ТОПовым велогонщика орги что-то доплачивют в личный кошелёк за участие или все финансовые дела только через команду?

  • levonardo
    Tour de France Shanghai Criter ... (4)
    levonardo-Фото
    Два этапа на Тиррено. Да, по три, выставочная гонка же.
  • Walther
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (2)
    Walther-Фото
    Ну, как прорыв... Вышел на свой уровень.
  • rude_rider
    Риккардо Минали переходит в ко ... (14)
    rude_rider-Фото

     

    Вивиани в  Скай без поезда

    Вивиани в Квиках с поездом

    где больше побед,?

    тот же Марк,с поездом НТС он штамповал победы,после начались мучения и падения

     

  • motte
    Петер Саган – победитель крите ... (2)
    motte-Фото

    Ну что тут взять. ...ну царь. ..и все тут 

    Фото классные -:)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Риккардо Минали переходит в ко ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
    по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте
    +++

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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