Стиг Брукс вернулся на велосипед впервые после комы

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- Дата:
- Сегодня, 20:18
Стиг Брукс: «Эти 40 км, которые я проехал на маунтинбайке, сделали меня очень счастливым»
Ещё в мае 2017 года врачи не могли гарантировать, что бельгийский гонщик Стиг Брукс (Stig Broeckx) сможет восстановиться и жить полноценной жизнью. Получив травму головы после столкновения с мотоциклами на Туре Бельгии в мае 2016 года, Стиг Брукс, выступавший тогда за бельгийскую команду Lotto Soudal, более полугода пролежал в коме, а затем ему заново пришлось учиться глотать, говорить, ходить.
Он продолжает восстановление в реабилитационном центре города Оверпельт (Overpelt). И теперь, через два с половиной года, Стиг Брукс впервые проехал 40 км на горном велосипеде. 17 ноября 2018 года аккаунте Инстаграм Стига Брукса появились фотографии его первой тренировки.
В интервью радиостанции Studio Brussels Стиг Брукс сказал: «То, что я могу ходить, говорить, это, действительно, уже много. А эти 40 км сделали меня очень счастливым. С нетерпением жду, когда сяду на шоссейный велосипед. Это моя следующая цель. Мне до сих пор нравится велоспорт».
Photo (c) Instagram stigbroeckx
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