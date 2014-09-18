Стиг Брукс вернулся на велосипед впервые после комы

Александра

Стиг Брукс вернулся на велосип ... (1) Какая прекрасная новость!

Earl57

Риккардо Минали переходит в ко ... (14) Так было дело у квиков, несколько разлажал поезд при развозе - то завалы суматоху вносили, то просто теряли Вивиани и его затирали. Так Вивиани мгновенно вспоминал свою трековую выучку, когда каждый сам за себя, и все равно выбирался и побеждал. А с Гавирией квики несколько специально ложный поезд делали, чтобы обмануть соперников. Из нынешних топовых спринтеров без поезда разве что Киттель ничего не может. Но он в этом сезоне и так что с поездом, что без поезда не блистал. Грайпель при желании за счет опыта может без поезда выкрутиться, но он толкаться сильно не любит, поэтому часто просто бросает. Бухани специально по приказу Васёра не развозили, так он все равно выигрывал. Реже чем с поездом, но каждый раз боролся до последнего, не сдавался. Сколько людей, столько и мнений. Обо всем и обо всех. И каждый уверен в своей правоте. Давеча улыбнуло. Там Нибали показал новый велосипед с дисковым тормозом, который ему Мерида на день рождения подарила и проехался по бездорожью. Велокросс сделал, а его братишка снимал это на видео, которое Нибс опубликовал у себя в инстаграме. Потом это видео выложили Газетта делло спорт, Сайклигньюс и несколько других велосипедных сайтов. Казалось бы, что такого можно увидеть в коротком любительском видео? Но... Кто-то похвалил велосипед и мастерство гонщика. Кто-то написал, что Нибали ищет маргинальную выгоду. Кто-то возмутился, что Нибали слишком быстро едет, вдруг появится пешеход и может случиться трагедия. И далее: - почему не показал, как хорошо дисковые тормоза работают на гравии - глупая реклама дисковых тормозов - Нибали старый - едет слишком медленно, любой так может - как-то Нибали подозрительно быстро оправился от болезни, дело явно нечисто... - Нибали бездарный - Нибали талантлив Тогда как Нибали просто с азартом покатался и получил порцию адреналина https://www.instagram.com/p/BqTCbFmg4dF/

Shalam s Urala

Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (2) был момент, признаюсь, показалось, что Жулиан о "генеральском жезле" замечтал ) приятный хлопец. всегда за него радуюсь

Shalam s Urala

Риккардо Минали переходит в ко ... (14) несско странно, что приводятся доводы в статистическом превосходстве поездатых спринтеров. доказательств, что спринтер+поезд это более эффективная схема, чем просто спринтер (одинокий охотник) в принципе не требуется за очевиднсотью. это, если переходить на возмутительные аналогии, подобно тому, как если-бы в боксе (любительском) два первых раунда за бойца стояли парни из его команды, а на последний удар выходил свежий перец "первый номер".. отвлечёмся. вот условно-сферический молодой и дерзкий спринтер. его команда не в том бюджете, чтоб купить ему поезд, или даже просто не на том уровне, где такие технологии побед рассматриваются всерьёз. и нет никаких вариантов, кроме как прожить все стадии финала самому. всё - сам. каждый раз - новый урок. молодой волчёнок, ломая зубы, учится охоте. свеж, бодр, в тонусе, постоянно - в прогрессе, потому что - в борьбе. приходят победы. замечают. приглашают. другой бюджет. поезд. погнали штамповать... всё получается. статистика пухнет.. да, тоже прогресс, но потом поезд вдруг налажает. фигня. покрасуемся, скажем про благодарность команде и "ясамнешмог, а они молодцы". потом поезд вообще не налажает, но победа опять уйдёт из-под носа. молчим, хмуримся. рано или поздно соблазн обвинить в своих неудачах отсутствие поддержки со стороны команды вываливается наружу и понеслась.. команды, поезда.. безрезультатно. привыкаешь к помощи - становишься беспомощным. это всё намеренно утрировано и, безусловно, спорно ну типа личное ощущение

EL-Fenomeno

Tour de France Shanghai Criter ... (4) 40 велогонщкиов решили развлечься под самый конец сезоне, заодно на Шанхай посмотреть и себя показать местным, ажиотаж там среди них на уровне. Интересно, ТОПовым велогонщика орги что-то доплачивют в личный кошелёк за участие или все финансовые дела только через команду?

levonardo

Tour de France Shanghai Criter ... (4) Два этапа на Тиррено. Да, по три, выставочная гонка же.

Walther

Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (2) Ну, как прорыв... Вышел на свой уровень.

rude_rider

Риккардо Минали переходит в ко ... (14) Вивиани в Скай без поезда Вивиани в Квиках с поездом где больше побед,? тот же Марк,с поездом НТС он штамповал победы,после начались мучения и падения

motte

Петер Саган – победитель крите ... (2) Ну что тут взять. ...ну царь. ..и все тут Фото классные -:)

Сейтмеметов сейтхалил

Риккардо Минали переходит в ко ... (14) Цитата: Shalam s Urala Цитата: Earl57 Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит. по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте

по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте +++