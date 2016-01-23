Адриано Малори завершил карьеру велогонщика

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Адриано Малори вынужден завершить карьеру велогонщика из-за последствий травмы
29-летний итальянский гонщик команды Movistar Адриано Малори (Adriano Malori) объявил о завершении профессиональной карьеры велосипедиста. Вице-чемпион мира 2015 года в разделке, победитель этапа Вуэльты Испании, трёхкратный чемпион Италии в индивидуальной гонке, Адриано Малори уходит из велоспорта после 10 лет карьеры. Он пришёл в профессиональный велоспорт в 2011 году, начав в команде Lampre, а с 2014 года выступал в команде Movistar.
Причиной стала серьёзная травма, полученная в результате падения на аргентинской гонке Тур Сан-Луиса в 2016 году. Тогда итальянский гонщик упал на высокой скорости, несколько часов находился в искусственной коме, получив черепно-мозговую травму. На восстановление ушло 7 месяцев, но вернувшись к соревнованиям, Адриано Малори не сумел финишировать ни в одной гонке.
Адриано Малори: «Все знают, что произошло в Аргентине. Два года я сражался с последствиями того ужасного дня. Я выиграл, но победа оказалась неполной. Моя цель в жизни, и это я объяснил Эусебио Унсуэ (генеральному менеджеру команду Movistar) – сделать что-то особенное в велоспорте. Я не могу достичь этой цели как велогонщик, поэтому пойду другим путём. Сегодня начало проекта «Адриано Малори 2.0». Я уже месяц изучаю науку велоспорта, стараюсь найти свою дорогу в будущем как человек, который сможет помочь в этой сфере другим. Я получил огромную поддержку от Федерации велоспорта Италии, а также мне помогают два друга – Микель Сабала и Ману Матео.
Я изо всех сил старался снова стать профессиональным велогонщиком, но результаты этого года говорят сами за себя. На Вольте Алентежу я проехал всего 80 км, на Вуэльте Кастилии и Леона едва смог проехать 30 км. Эта попытка была единственным способом узнать, готов я или нет. Я могу кататься на велосипеде в свободное время, но с гонками справиться не могу. Хотя моё восстановление было впечатляющим. Это не мои слова, так мне сказали врачи. Первый положительный вывод, который я сделал – каждый, кто страдал от такой же травмы, как я, теперь знает, что возвращение возможно, что есть кто-то, как я, кто вернулся, кто бросил вызов всем известным фактам и победил болезнь. Это самое важное в моей истории. Главное, что я дал надежду многим людям, хотя и не смог вернуться на высший уровень в велоспорте. Если хочешь что-то сделать, это в твоих силах.
Команда Movistar - это прекрасная часть моей жизни, не только спортивной. Я нашёл здесь великолепных людей, отличных друзей, настоящую семью. В моём сердце всегда будет место для большой зелёной буквы M. Для меня было огромной честью выступать в команде, они поддерживали меня во время восстановления, подбадривали, когда я в этом нуждался. И всем из команды Movistar, гонщикам, персоналу, я напоминаю, что в Парме их всегда ждёт отличный обед!»
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velodoctor
Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
Метьюз то реальный фаворит в борьбе за зеленую майку, я честно говоря не верил в такое, особенно после его первых финишей, но в отсутствии Сагана, вынужден согласиться с теми кто это писал, он реально претендент номер один, Киттель выпадает одним из первых в горах, а австралиец делает неверояные вещи, проходя такие подъемы вместе с горняками, а иногда даже многих оставляя позади (Кижерловски).
Если весь санвеб объндинится вокруг этой задачи, думаю должно получиться. Главное чтоб не заболел, не сняли и ничего не сломал.
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kwwk
Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
Ну насчет не той машины Скай Вы явно погорячились, подобной нет ни у одной команды, и что-то мне подсказывает, что она укатает в нужное время всех на своем пути, а Томас это примерно был круиз-контроль в этой машине.
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uran
Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
Надеюсь Кристоф и Ка возмет этап, все стараются но результата пока нет. Есть возможность взять финиш под контроль команде, на фоне усталости других.
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shura89
Рафал Майка покидает Тур де Фр ... (1)
С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней.
Цитата: shura89
С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней.
также минус Вальверде. С самого первого дня все рушится в этом туре
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GTX
Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
Цитата: rude_rider
Считать ли возможную победу Фрума на туре полноценной ибо Валя сошел,Порт сошел,Конта не торт и два раза падал,Ден мартина падал,Кинтана устал?)))))))))
Кароче фрум уже не торт..хоть команда при нем..
так что Астана и Ажедузар будут его бить
На счет Фрума разсмешили, он как раз таки идет по восходящей. А вот Фульсанг на 3-й неделе очень вероятно что модет капнуть.
Цитата: protur
Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.
Вы наверно в паралельном измерении гонку смотрите, на 3-й горе высшей категории у Фрума 3 грегари было, это называеться скай не та? Фрум страдал, ахах, ну да, так страдал, что Кинтана, Ару, Мартин не могли усидеть за ним, когда атаковал.
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GTX
Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
Цитата: Olzhik23
По мне поступок Фрума против Ару не стоит обсуждать, мы не видели видео чтобы осудить сейчас прав ли он или нет. Но вот то что Ару атаковал при механической проблеме Фрума здесь все правильно, никто не должен останавливаться - нету таких правил. Механическая проблема, падения это все часть гонки и правила такое не прописывают чтобы гонщик остановился при падении желтой майки или при механической проблеме. Поэтому велоспорт командная гонка, как механики отработают, технички, врачи которые составят план восстановления чтобы гонщики уверенно шли спуски и т.д. Упал Порт его вина, упал Томас не повезло, значит они слабее сейчас того же Фрума и Ару которые были сконцентрированны всю дистанцию.
Не надо, не надо. Падение Мартина и Контадора - это что тоже их вина получаеться или завал на 9 этапе Джиро, все кто упал виновные, ездить не умеют? Случай всегда имел место быть. Это теория вероятности.
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levonardo
Ильнур Закарин продлил контрак ... (2)
А мне наоборот кажется, что именно Ильнур дал Катюше толчок к становлению как комнды ориентированной НА подиумы победы в ГТ. А насчёт поддержки в горах-да, не скай. Но есть молодой Мамыкин, опытные Таарамяе и Кишерловски. Но команду тоже надо строить и развивать, сразу ничего не бывает А вообще Вуэльта покажет к чему идёт Катюша.
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DIM
Перелом ключицы и тазовой кост ... (16)
По логике этот этап должен был заканчиваться финишем в гору, но организаторы не захотели убивать интригу после первой же недели и устроили "адский" даунхил после прохождения трёх гор высшей категории! Даже если орги не хотели такого "мяса", они его получили! А что такое спуск с Мон дю Ша все прекрасно видели на прошедшем Дофинэ ровно месяц назад!
Шапо Фруму, то что он вытворяет на спуске, затмевает даже его работу в гору!
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