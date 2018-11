Матвей Мамыкин ищет профессиональную команду на сезон 2019 года

24-летний российский велогонщик Матвей Мамыкин ищет велокоманду на следующий сезон, о чём сообщил через твиттер.

Матвей Мамыкин: «Всем привет! К сожалению, я ещё не нашёл команду, но продолжаю искать. Лучше пытаться, чем сдаться. Так что, если кто-то заинтересован, пожалуйста, свяжитесь со мной. Буду благодарен за любую помощь или репост!»

Hey everyone! Unfortunately haven’t find a team yet😔, but still looking. Better to try it here than surrender. So, if anyone is interested, please contact me. Will be grateful for any help or repost, guys!👍🏻😊