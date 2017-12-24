Матвей Мамыкин ищет профессиональную команду на сезон 2019 года

24-летний российский велогонщик Матвей Мамыкин ищет велокоманду на следующий сезон, о чём сообщил через твиттер.

Матвей Мамыкин: «Всем привет! К сожалению, я ещё не нашёл команду, но продолжаю искать. Лучше пытаться, чем сдаться. Так что, если кто-то заинтересован, пожалуйста, свяжитесь со мной. Буду благодарен за любую помощь или репост!»

Hey everyone! Unfortunately haven’t find a team yet😔, but still looking. Better to try it here than surrender. So, if anyone is interested, please contact me. Will be grateful for any help or repost, guys!👍🏻😊 — Matvey Mamykin (@MatveyMamykin) 6 ноября 2018 г.

В этом году Матвей Мамыкин до августа выступал в проконтинентальной испанской команде Burgos-BH, но сезон получился неудачным из-за последствий серьёзной травмы, полученной в 2017 году после падения на этапе Вуэльты Испании.

Матвей Мамыкин стартовал в этом сезоне на шести гонках, но ни одну не проехал до конца. В письме Cyclingnews Матвей Мамыкин рассказал о своей ситуации:

«Когда я впервые сел на велосипед после падения, то было больно, но со временем боль уходила. Я начал тренироваться более мощно. Но когда вернулся в гонки, то травма опять начала причинять неудобство.

Но сейчас чувствую себя хорошо. Травма больше меня не беспокоит. Я тренируюсь понемногу. Сейчас у меня появились проблемы с лишним весом, который я набрал из-за стресса. Мне надо сбросить вес.

Если есть желание, человек может сделать всё, просто надо, чтобы в него немного поверили. Думаю, я могу вернуться к прежнему уровню и расти дальше. Мне просто надо время и вера.

Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает, всех болельщиков велоспорта, потому что вы даёте смысл. Конечно, я очень хочу развивать российский велоспорт, хочу популяризировать этот спорт в нашей стране. Сейчас велоспорт у нас на грани исчезновения. Мне очень хочется всё изменить!»

Матвей Мамыкин начал карьеру в 2014 с континентальной командой 21, затем выступал в Itera-Katusha и два года был гонщиком команды Katusha-Alpecin (2016 и 2017).