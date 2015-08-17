Мэттью Хейман объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Мэттью Хейман завершит карьеру профессионального велогонщика после Тура Даун Андер-2019

40-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott, победитель Париж-Рубэ-2016 Мэттью Хейман (Mathew Hayman) объявил, что завершит 19-летнюю карьеру в начале 2019 года, проехав Тур Даун Андер. За годы работы сначала в команде Rabobank, затем Sky и, наконец, Orica-GreenEDGE (Mitchelton-Scott) Мэттью Хейман принял участие в 11 Гран-турах, 41 классической однодневной гонке.

Мэттью Хейман: «Настало время принять очень трудное для меня решение. Оно далось мне тяжело частично из-за страха, какой будет моя жизнь без профессионального спорта. Я уже давно забыл, как жить, не имея программы гонок. Велоспорт так долго определял мою жизнь. Но всё больше меня притягивает другая константа моей жизни – семья, которой приходилось бороться за моё внимание с велоспортом. Теперь они должны стать для меня приоритетом.

Считаю, что мне повезло выступать за несколько крупнейших команд, крупнейших как в смысле бюджета, так и значимости в пелотоне. Я работал с некоторыми из самых талантливых гонщиков, меня окружал персонал, влюблённый в велоспорт. Последние 19 лет я каждый раз с нетерпением ждал старта новых гонок и наслаждался часами, проведёнными в огромном количестве командных автобусов.

Я должен поблагодарить слишком много людей, которым навсегда останусь благодарен за и помощь в разные моменты моей карьеры. Очень долго называть всех поимённо, к тому же я могу по ошибке кого-то забыть упомянуть. Вы все знаете, кому я благодарен, говорю вам спасибо за поддержку, за то, что разделяли мою страсть к этому виду спорта. Спасибо за то, что вместе мы прошли через взлёты и падения.

Но я всё же должен назвать одно имя, имя человека, чья щедрость изменила велоспорт Австралии. Это Джерри Райан (Gerry Ryan) и его семья. Они сделали так, что у Австралии есть своя команда в международном велоспорте. Ещё важнее то, что благодаря ему многие мальчики и девочки, молодые австралийские спортсмены пришли в велоспорт и получили возможность реализовать свою мечту выступать и побеждать на крупнейших велогонках мира не только в этой команде.

Когда я стал профессионалом, то даже не мечтал выступать в австралийской велокоманде. Не думал, что такое станет возможным за время моей карьеры. Или же я слишком долго выступа, или Джерри мечтал более смело, чем большинство. Я благодарю его от лица всего велосообщества Австралии.

Я выиграл несколько гонок, был частью команд, которые выиграли намного больше, но уверен, что меня запомнят по одной гонке, лучшей гонке, с которой может быть ассоциировано моё имя.

Я влюбился в Париж-Рубэ на заре своей карьеры, временами чувствовал, что эта гонка просто мучает меня. 17 раз я проехал от Компьеня до Рубэ, и каждый раз это был потрясающий день. Но в 2016 году я, к огромному удивлению, поднял булыжник Рубэ над головой. Это был момент величайшей гордости в моей спортивной карьере, кульминация всех попыток, которые я никогда не прекращал. Никогда не сдавайтесь.

Чтобы выступать на таком уровне, приходится становиться эгоистичным, сосредотачиваться на своей личности, всё время стремиться вперёд, быть голодным буквально и фигурально, проводить большую часть своей жизни, испытывая усталость. Мне не терпится обрести свежесть и вернуться к моим самым верным болельщикам, которые не видят, как я выступаю, которых не заботят мои результаты, - это Харпер, Ноа и Элоди. Ким, моя жена, всегда стояла за мной. Моя долгая карьера стала возможна благодаря её поддержке, поддержке всей нашей семьи. За все проведённые вместе с ней годы она научила меня, что с праздника надо уходить, пока он ещё в разгаре.

Поэтому я покидаю этот праздник. Моей последней гонкой будет Тур Даун Андер-2019».