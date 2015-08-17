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Мэттью Хейман объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Мэттью Хейман завершит карьеру профессионального велогонщика после Тура Даун Андер-2019

 

 

  40-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott, победитель Париж-Рубэ-2016 Мэттью Хейман (Mathew Hayman) объявил, что завершит 19-летнюю карьеру в начале 2019 года, проехав Тур Даун Андер. За годы работы сначала в команде Rabobank, затем Sky и, наконец, Orica-GreenEDGE (Mitchelton-Scott) Мэттью Хейман принял участие в 11 Гран-турах, 41 классической однодневной гонке.

 

Мэттью Хейман объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

 

  Мэттью Хейман: «Настало время принять очень трудное для меня решение. Оно далось мне тяжело частично из-за страха, какой будет моя жизнь без профессионального спорта. Я уже давно забыл, как жить, не имея программы гонок. Велоспорт так долго определял мою жизнь. Но всё больше меня притягивает другая константа моей жизни – семья, которой приходилось бороться за моё внимание с велоспортом. Теперь они должны стать для меня приоритетом.

 

  Считаю, что мне повезло выступать за несколько крупнейших команд, крупнейших как в смысле бюджета, так и значимости в пелотоне. Я работал с некоторыми из самых талантливых гонщиков, меня окружал персонал, влюблённый в велоспорт. Последние 19 лет я каждый раз с нетерпением ждал старта новых гонок и наслаждался часами, проведёнными в огромном количестве командных автобусов.

 

  Я должен поблагодарить слишком много людей, которым навсегда останусь благодарен за и помощь в разные моменты моей карьеры. Очень долго называть всех поимённо, к тому же я могу по ошибке кого-то забыть упомянуть. Вы все знаете, кому я благодарен, говорю вам спасибо за поддержку, за то, что разделяли мою страсть к этому виду спорта. Спасибо за то, что вместе мы прошли через взлёты и падения.

 

  Но я всё же должен назвать одно имя, имя человека, чья щедрость изменила велоспорт Австралии. Это Джерри Райан (Gerry Ryan) и его семья. Они сделали так, что у Австралии есть своя команда в международном велоспорте. Ещё важнее то, что благодаря ему многие мальчики и девочки, молодые австралийские спортсмены пришли в велоспорт и получили возможность реализовать свою мечту выступать и побеждать на крупнейших велогонках мира не только в этой команде.

 

  Когда я стал профессионалом, то даже не мечтал выступать в австралийской велокоманде. Не думал, что такое станет возможным за время моей карьеры. Или же я слишком долго выступа, или Джерри мечтал более смело, чем большинство. Я благодарю его от лица всего велосообщества Австралии.

 

  Я выиграл несколько гонок, был частью команд, которые выиграли намного больше, но уверен, что меня запомнят по одной гонке, лучшей гонке, с которой может быть ассоциировано моё имя.

 

  Я влюбился в Париж-Рубэ на заре своей карьеры, временами чувствовал, что эта гонка просто мучает меня. 17 раз я проехал от Компьеня до Рубэ, и каждый раз это был потрясающий день. Но в 2016 году я, к огромному удивлению, поднял булыжник Рубэ над головой. Это был момент величайшей гордости в моей спортивной карьере, кульминация всех попыток, которые я никогда не прекращал. Никогда не сдавайтесь.

 

  Чтобы выступать на таком уровне, приходится становиться эгоистичным, сосредотачиваться на своей личности, всё время стремиться вперёд, быть голодным буквально и фигурально, проводить большую часть своей жизни, испытывая усталость. Мне не терпится обрести свежесть и вернуться к моим самым верным болельщикам, которые не видят, как я выступаю, которых не заботят мои результаты, - это Харпер, Ноа и Элоди. Ким, моя жена, всегда стояла за мной. Моя долгая карьера стала возможна благодаря её поддержке, поддержке всей нашей семьи. За все проведённые вместе с ней годы она научила меня, что с праздника надо уходить, пока он ещё в разгаре.

 

Поэтому я покидаю этот праздник. Моей последней гонкой будет Тур Даун Андер-2019».

 

 

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Теги к статье: Мэттью Хейман Mathew Hayman Mitchelton-Scott

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 17.08.2015

    Меттью Хейман - удивительный пример того, как велоспорт умеет награждать трудолюбивых, целеустремленных и по-настоящему увлеченных им, а не только тех, кому от рождения даны подходящие физические данные.

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Меттью Хейман - удивительный пример того, как велоспорт умеет награждать трудолюбивых, целеустремленных и по-настоящему увлеченных им, а не только тех, кому от рождения даны подходящие физические данные.

  • close2you
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (1)
    close2you-Фото
    В проТур позвали потому что
  • Anna P.
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Anna P.-Фото

    Мне кажется, Роглич. А через год будет охота на Масика ))

  • Серафим
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Серафим-Фото
    И не только они. К примеру Оомен - самый молодой из них и весьма сбалансированный на разных профилях. Солер тоже хорош, но тут менеджмент чудит конкретно, как бы не распылили талант. И Соса, как уже сказал тут товарищ. И еще есть молодые - многие из них по законам природы будут бороться за высшие места.
  • Бакеша
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Sezar
    Самому интересно кто из молодых и ранних быстрее прорвется на вершину подиума. Берналь, Лопес, Мас, Роглич (да, молодая была не совсем молода, но с точки зрения прогрессирования еще вполне молод) или кто знает Ремко Эвенепул собственной персоной? Мас был самый свежий на Вуэльте. Оч. Хочется их всех увидеть на Джиро.
    Возможно и Соса
  • VeloVelo
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )


    Железобетонно! 

  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Что уж вы Чавеса так рано списали. Еще поулыбается пару лет.
  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    А чего? все акт )
  • Student
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: Двс
    4 гранд тура: 2 подиума, 8 место и 1 сход, и это в 24 года. Безусловно, конкуренция среди генеральщиков сейчас велика на любом ГТ, но думаю свои победы он одержит. Тот же Йетс до этого года не считался претендентом именно на победу, максимум подиум, но как прибавил в этом году. Так что надеюсь у него все впереди и он ещё сильно прибавит.

    Для сравнения: Ару в 24 года занял 3 на Джиро и 5 на вуэльте, Ейтс - 6 на вуэльте.
    Без обид, но то пятое место Ару много стоило, и по моему самое значимое против кого он там сражался. Стоит только вспомнить. Фрум, Контадор, Вальверде, Родригес. Ното пятое место, однозначно больешно стоит, чем третье. Моё мнение.
  • Student
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Student-Фото
    А чего вторая Вуэльта? Может все акт первая, второй год в профи.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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