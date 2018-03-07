Памяти Андрея Кивилёва: «Герои никогда не умирают!»

12 марта 2018 года с большой болью в сердце мы будем вспоминать Андрея Кивилёва, профессионального казахстанского велогонщика, который ценой своей жизни подарил многим велосипедистам возможность безопасной езды. Трагическая случайность - падение на этапе велогонки Париж-Ницца в 2003 году, унесла жизнь 29-летнего велогонщика, верного друга, дорогого сына, нежного отца и любящего мужа.



Эта трагедия оставила важный след в профессиональном велоспорте и любительском велоспорте. В 2005 году Международный Союз Велосипедистов (UCI) утвердил правило, согласно которому каждый велосипедист обязан ехать велогонку в велокаске.



С того ужасного дня, когда оборвалась нить жизни Андрея Кивилёва, прошло 15 лет. Говорят, время лечит. Однако и сегодня, спустя столько лет, с этой утратой нелегко смириться.



Родные, друзья и близкие люди бережно хранят воспоминания об этом удивительном, солнечном человеке. Каждый, кто был знаком с Андреем, рассказывает о нём с теплотой и нежностью в сердце.



Сегодня его сыну Леонарду уже 15 лет. Когда Андрея не стало, Леонарду было всего шесть месяцев. Мы, те, кто близко знал Андрея, хотим, чтобы Лео смог узнать, каким добрым человеком, хорошим другом, сильным и волевым спортсменом, был его папа.



Когда редакция велопортала VeloLIVE.com планировала взять интервью у семьи Кивилёвых - Натальи и Леонарда, в голову пришла одна мысль… Фильм об Андрее Кивилёве глазами его друзей станет для Лео лучшей возможностью узнать о своём отце, познакомиться с ним, будучи взрослым человеком.



Фильм, который мы представляем нашим читателем сегодня – это превью к большому фильму, который Леонард хотел бы представить в мае этого года.



Мы, редакция велопортала VeloLIVE.com, хотели бы обратиться ко всем, кто был знаком с Андреем Кивилёвым, и просим поделиться вашими воспоминаниями, рассказать Леонарду каким удивительным человеком был его папа. Если вы располагаете редкими фотографиями, видеосъёмками велогонок с участием Андрея Кивилёва, мы с благодарностью примем ваши материалы и передадим их в руки Леонарда для последующего включения материала в фильм об Андрее Кивилёве. Также, приветствуется видео, снятое с вашим участием, в котором вы могли бы поделиться воспоминаниями об Андрее. Для контакта наш электронный адрес - info@velolive.com.



Представляем вашему вниманию фильм Леонарда Кивилёва

«Герои никогда не умирают!»



Леонард Кивилёв, сын Андрея Кивилёва. Учащийся лицея:

«Привет всем! Я очень рад сделать это видео, чтобы вспомнить очень важного человека, которого я так мало знал. Спасибо всем, кто рассказывает про него, вспоминает его, то, каким он был.



Хотелось ещё сказать, что, я очень рад, что мы делаем этот фильм в этом году. Я чуть-чуть узнаю про родного человека, через вас».



Владимир Николаевич Ремыга, старший тренер сборной Казахстана по велоспорту (шоссе):

«С Андреем Кивилёвым нас судьба свела, когда ему было 16 лет (Примечание VeloLIVE.com: 1986 год). И с этого времени мы с ним были неразлучны до 1997 года, когда он подписал контракт с велокомандой Festina и ушёл в профессионалы.



Раньше была федерация велоспорта любительская и профессиональная, у каждой проводился свой чемпионат мира. Олимпиаду ехали только любители. С 1996 года они объединились, и, с этих пор на все чемпионаты мира и Олимпийские игры допускались только профессионалы. Отбор на Олимпиаду 1996 года проходил через участие в чемпионате мира 1995 года.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



Благодаря Андрею Кивилёву страна завоевала пять лицензий. И на летних Олимпийских играх в Атланте выступили два профессиональных велогонщика – Андрей Тетерюк и Александр Шефер, и два любителя – Андрей Кивилёв и Александр Винокуров. Кивилёв стал лучшим из казахстанских велогонщиков как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде в Атланте.



И в этом же 1996 году пришло письмо из Испании от спортивного агента по фамилии Парагоса, который занимался устройством спортсменов в профессиональные клубы. Письмо было такого содержания: «В Казахстане есть много хороших велогонщиков», в качестве примера были приведены фамилии таких наших велогонщиков как Андрей Мизуров и Александр Надобенко, «которым я мог бы посодействовать в подписании контракта с европейскими клубами».



Мы написали ему ответ, «в связи с тем, что впереди Олимпиада, принятие решения по этому вопросу мы оставляем на следующий год. И если будут приемлемые варианты, мы с удовольствием отправим в европейские клубы наших гонщиков на стажировку».

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



В этом же году нам прислали бумаги с адресами всех профессиональных клубов Европы. Начиная с итальянского Mapei, который был на первом месте, и других, - всего восемнадцать клубов. Совместно с нашей федерацией велоспорта мы отправили письмо, в котором написали, что Казахстан обладает талантливыми велогонщиками, написали пять фамилий, перечислили их титулы. И отправили такое письмо во все клубы с вопросом, что может кто-то хотел бы взять наших гонщиков в клуб.



Естественно, это было дилетантство. Никто на этом уровне такие вопросы не решает, но тем не менее ответ был. Тогда существовала профессиональная велокоманда Casino, и пришёл от них ответ. В профессиональную команду Casino, конечно не приглашали, а вот в дочерний, подготовительный клуб, любительский, они могли взять двух гонщиков.



Было три кандидата, которых можно было задействовать, и я принял решение. Андрей Кивилёв, который разговаривал по-английски, может поехать в Испанию, и он там не потеряется, зная иностранный язык. А поскольку ни Винокуров, ни Мизуров кроме русского никакими языками не владели, и смогут друг друга поддерживать, то поедут во Францию.



Отправили фамилии, письма. Ребятам я сказал: "Давайте поступим следующим образом: весеннюю подготовку вы пройдёте здесь, а уже в марте уедете в Европу, и там начнёте гоночный календарь. Вы подготовитесь, там тренировочный процесс проходит самостоятельно. Вы ещё неопытные, наберёте форму, пойдут соревнования и форму не потеряете".



Мы подготовились и поехали в Малайзию на Тур Лангкави-1996, где должны были участвовать многие профессиональные клубы. В том числе и профессиональные команды - французская Casino, итальянская Mapei, которая в мировом рейтинге была на первом месте. Конечно, они выставили не совсем ведущих велогонщиков, но, тем не менее, это были профессионалы.



И вот мы проехали эту велогонку. Мизуров занял пятое место в личном зачёте, в командном мы проиграли только Mapei. Это сборная Казахстана!



Конечно, в первое время в разговорах с менеджером Casino он смотрел на нас как на жителей какой-то дремучей страны, считал нас дилетантами. Но с каждым днём он всё больше крутился вокруг нас, увидел велогонщиков, и что они собой представляют. Команда Casino на четвёртом месте, а Казахстан на втором. Это о чём-то говорило? Конечно! «Всё сделаем, и переводчик у них будет, и учитель французского языка у них будет, всё у них будет, только приезжайте».



И как договаривались, поехать во Францию должны были Винокуров и Мизуров. Но Мизуров заходит и говорит, Владимир Николаевич, вы на меня не рассчитывайте я не поеду. И Винокуров уехал один. Кивилёв один в Испании, Винокуров во Франции.



Кивилёву в Испании было не очень вольготно, не понравилось особо. И он в мае месяце уехал к Винокурову. И они начали готовиться в дочернем клубе Casino.



Винокуров уже в июле или в августе продлил контракт с Casino. Кивилёв был запасным, но менеджер этого клуба Кивилёва продвигал. Во французскую профессиональную велокоманду Festina было три кандидата на место, один из них был Андрей Кивилёв, и, нужно было определиться.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



После чемпионата мира-1996 мы выехали в Австралию, на традиционную ежегодную велогонку Commonwealth Bank of Australia. До Кивилёва её как раз знаменитый немецкий велогонщик Ян Ульрих выиграл. Эта велогонка очень ценилась.



Мы приехали туда, и Кивилёв её выигрывает. Как только велогонка закончилась, тут же по факсу пришёл контракт. И Кивилёв подписал свой первый профессиональный контракт с велокомандой Festina. У него на этот момент было ещё одно предложение. Выбрав Festina, и не подписавшись в Roslotto - ZG Mobili, он, конечно потерял по тем временам большие деньги, но приобрел гораздо больше. Судьба была очень благосклонна.



Ещё один эпизод, который мне очень сильно запомнился. Когда Кивилёв был в Festina, у ребят появились часы Lotus — это тоже Festina, просто в разных странах они выпускались под разными названиями.



Я по характеру человек, который не умеет и не любит просить, но мне очень понравились такие часы. И вдруг, когда приезжаем на чемпионат мира-1997, заходит ко мне Андрюша и даёт мне такую большую коробку, и говорит – «Николаевич, я знаю, что вы очень хотели, чтобы у вас были такие часы».



Вот до сих пор я вспоминаю эти слова и всё время думаю, ну вот как, я же никому не говорил, даже своим близким и друзьям. Никому не говорил, что я хотел бы эти часы. Но он, такое чувство, как будто прочитал мои мысли, и вот «вы мечтали об этих часах, и я вам дарю их». Для меня это была такая радость! Наверное, когда профессор оставил Андрюшу в спорте, он так радовался тогда.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают



О нём у меня только светлые воспоминания, приятные. Жаль. Конечно, Лео и не помнит отца, ведь был слишком мал. Андрюша очень рано ушёл из жизни. Этот человек полностью не раскрыл себя в профессиональном спорте.



Если взять уровень Кивилёва, когда начался последний для него велосезон, предыдущий год, в международном рейтинге он стоял выше Винокурова. Сегодня Винокуров у нас олимпийский чемпион, возможно, Кивилёв мог …. Что сейчас говорить, мог, конечно мог. Главное то, что он был прекрасным человеком. Жена потеряла мужа, сын потерял отца.



Наталье мои соболезнования, что так получилось у неё, судьба так сложилась.



Ещё хочется сказать спасибо Наталье за организацию мероприятия, которое они хотят сделать, это очень здорово. Спасибо Марине Мизуровой, что она помогает.



Андрей часто бывал в нашем доме. Вся наша семья очень сожалеет о случившемся, помнит. Андрей будет жить в наших сердцах».



Джордж Вильмань, близкий друг семьи Кивилёвых (Франция):

«21 год назад Андрей приехал во Францию, и уже 15 лет, как он покинул нас. Он поселился в квартале Морейно города Сент-Этьен. И именно поэтому мэр города того времени Мишель Тёльер создал дорожное кольцо имени Андрея Кивилёва. Это кольцо хорошо расположено, так как рядом с ним находятся спортивные сооружения, такие как - стадион Этивальер, стадион Жоффруа Гишара. Кивилёв видел это кольцо с возвышенности квартала Морейно, когда он там проживал.



Киви, это букет – солнце, улыбки. Это было всегда счастьем, когда мы его видели. Он был другом для всех и каждого, и я думаю, что и сегодня он таковым и остаётся для очень большого количества людей, соединяя нас вместе. Это настоящее счастье».

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



Андрей Мизуров, близкий друг Андрея Кивилёва, велогонщик:

«Практически постоянно, во всех отношениях он был ярким, выделялся. Я повторюсь – он был душой компании. Без него, в принципе, ничего не обходилось.



Вот его трофеи, пускай за короткий период времени, не всего удалось достичь, но он многое сделал. И сделал это ярко и красиво.



Это велосипед Андрея Кивилёва, его последний велосипед, на котором он тренировался и готовился к соревнованиям. Всё оригинальное осталось, пятнадцатилетней давности, а сохранилось, будто бы всё было вчера. Боевой велосипед, конь, — это его рабочий инструмент, на котором он достигал спортивных высот. Участвовал в Тур де Франс, завоёвывал медали, кубки, регалии, звания. Участник трёх Тур де Франс (2000, 2001, 2002), победитель профессиональной велогонки Рут дю Сюд-2001. Победитель Азиатских Игр, которые проводись в Хиросиме (Примечание VeloLIVE.com: Япония в 1994 году). Это было самое первое наше участие в Азиатских Играх



А вот это его веломайка национальной сборной, сборной Казахстана - гордость для каждого спортсмена. Здесь так же его майки с велогонок – победитель, горная, стабильный. Зелёная майка с велогонки Рут дю Сюд. Киви, наверное, даже финишёром был. Это майка горняка, лучшего горного гонщика.



Киви в пелотоне очень уважали. В отличие от нас он владел английским языком и мог общаться. Поэтому к нему люди тянулись. Нас всех знали, но, в основном, у нас всё общение происходило через Андрея Кивилёва.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



Эта майка победителя велогонки Рут дю Сюд. Профессиональная, очень серьёзная велогонка. В 2004 году, когда я ехал велогонку Рут лю Сюд, последний этап был посвящён Андрею Кивилёву. Это был последний этап, горный королевский этап, с пятью горами.



Мы очень серьёзно подходили к тренировочному плану. Естественно, на велогонках уже были более менее подготовленные. В процессе соревнований физическая форма наращивалась.



С Андреем было легко работать. На соревнованиях мы понимали друг друга с полуслова, в принципе были все как один. Постоянно договаривались о тактических действиях. Мы были сплочёнными. В жизни Андрей всегда мог прийти на помощь, где-то что-то мог подсказать. Он был настоящим другом. Помощи у него не нужно было просить, он сам всё прекрасно видел и помогал.



С Киви мы провели очень долгий период времени, начиная с юниоров и вплоть до 2003 года. Он был очень-очень отзывчивым, добрым человеком. Мы с ним постоянно созванивались, почти каждый день, когда находились вне соревнований, каждый у себя дома».



Наталья Кивилёва, супруга Андрея Кивилёва:

«Ну что вспомнить об Андрее, вот уже 15 лет прошло. Леонард был совсем маленьким, ему было шесть месяцев только. Мы всё это время бережно хранили его вещи. Вот велосипед Андрея, его кубки – это не все конечно. Медали, веломайки.



Велогонку Рут дю Сюд он выиграл совершенно неожиданно. Я тогда только приехала к нему во Францию, он мне позвонил с подиума, чтобы сказать, что он выиграл велогонку. Он был очень рад этой победе.



Вот эта веломайка его профессиональной велокоманды Festina. Его веломаек у нас осталось, наверное, ещё штук десять, если кому-то нужно в коллекцию, мы могли бы поделиться.



Об Андрее ещё хочу сказать, что он был настолько позитивным человеком, что я никогда не слышала от него ничего плохого в чей-то адрес. Он всегда и ко всему относился с позитивом, с улыбкой и принимал всех людей такими, какие они есть. Наверное, поэтому его все так любили и тянулись к нему.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



Мне всё ещё, конечно, больно вспоминать об этом. Андрей человек эксклюзивный, особенный. Я это говорю, как женщина. Думаю, друзья тоже могут так сказать, но это уже им решать.



Всегда вспоминаю его весёлый нрав, его улыбку. Он умел правильно подходить ко многим вещам. С одной стороны, когда он был в компании, он был весёлым, заводилой, а с другой стороны, когда речь шла о делах, он был очень серьёзным и относился ко всему с очень большой ответственностью.



В этот памятный день мне бы очень хотелось, чтобы все вспомнили, каким был Андрей. Может, вспомнили о том, что хорошего он кому-то сделал, чтобы все его друзья, все, кто его знал, вспомнили о нём.

Памяти Андрея Кивилёва: Герои никогда не умирают!



Я надеюсь, что у нас получится сделать что-то особенное в этот раз, всё-таки 15 лет. И если получится собрать какие-то средства, я бы очень хотела сделать гравировку на памятнике Андрея.



Андрея, конечно, мы вспоминаем очень часто в нашем доме. Я постоянно напоминаю Леонарду, каким был его папа.



В день памяти мне бы очень хотелось вспомнить Андрея вместе с его друзьями, чтобы все немножко рассказали о нём, какие у них остались воспоминания о Киви. Поэтому мы и делаем этот фильм.



Я его очень любила. У нас в семье была идиллия, поэтому для меня было очень тяжело пережить эту трагедию. Сегодня Леонарду уже 15 лет. Мне хотелось бы что-то ещё сделать для Андрея, чтобы его помнили…»

Марина МИЗУРОВА

Леонард КИВИЛЁВ