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Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»

 

 Быть женой профессионального велосипедиста нелегко, жёсткий график тренировок и гонок супруга, а также постоянный риск и переживания становятся частью жизни, так же, как и необходимость вникать во все тонкости спортивного питания и «бумажную» составляющую профессии. Но Наталья, супруга украинского велогонщика казахстанской велокоманды Astana Андрея Гривко, умеет видеть в спортивной жизни мужа только плюсы. Ни расстояния, ни сложности не стали для этой гармоничной пары преградой, Наталья и Андрей Гривко отпраздновали свадьбу 12 октября 2013 года, и теперь растят дочь Милу и ждут пополнения в семье.

 

Наталья Гривко: &laquo;Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы&raquo;Наталья Гривко: &laquo;Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы&raquo;


- Вы познакомились с Андреем, когда он уже был профессиональным велосипедистом, т.е. его свободное время было очень ограничено, как получилось развивать отношения.
- На тот момент у меня тоже не было много свободного времени, я заканчивала университет в Лондоне и работала. Хотя мы жили в разных странах, но старались уделять время друг другу. Использовали интернет, Вотсапп, летали к друг другу до момента, когда поняли, что хотим быть всё время вместе.
Я переехала к Андрею, но мне было очень приятно, что он ради меня, чтобы я не бросала свою работу, рассматривал свой переезд в Лондон, несмотря на то, что в Англии не такие благоприятные погодные условия.


- Как Андрей сделал вам предложение вступить с ним в брак?
- Это было неожиданно, мы встречались всего 6 месяцев. Но я была безумно счастлива и согласилась. Ещё через полгода мы сыграли свадьбу.


- Андрей умеет готовить?
- С раннего возраста Андрей стал самостоятельным, серьёзно занявшись велоспортом и переехав в Италию. Конечно ему пришлось научиться готовить, заниматься стиркой и полностью ухаживать за собой. Мы празднуем католическое рождество и последние два года сложилась традиция - Андрей готовит праздничный ужин. Надеюсь эта традиция сохранится.

 

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»


- Легко ли быть женой спортсмена?
- Не знаю про других, но быть женой Андрея Гривко легко. Мы можем не видеться неделю и две, или даже месяц, но такой образ жизни заставляет ценить то время, когда мы вместе, ценить наши отношения. Конечно, скучаем. Но он не будет велогонщиком всю жизнь, и сейчас мы находим в этой спортивной жизни только плюсы. У нас есть возможность пожить в другой стране, узнать другую культуру. Мы живём у моря, круглый год ребёнок дышит морским воздухом. Мила идёт в сад в этом году, где будет общаться на английском и французском, о таком детстве можно только мечтать. Поскольку большинство гонок проходят в Европе, мы всегда можем приехать к Андрею и увидеть его.


- Повлиял ли велоспорт и на вашу жизнь? Что вы приобрели или потеряли, став женой велосипедиста?
- Я однозначно только приобрела. Иногда появляется возможность поехать на какую-то гонку, поболеть за него, посмотреть другую страну, окунуться в атмосферу профессионального спорта. Это очень интересно и захватывающе видеть, как люди, которые много и упорно работают, добиваются успехов. Я уважаю Андрея за труд, который он вкладывает, уважаю всех велогонщиков. Все эти 250 км каждый день, если это гонка, даже если что-то не получается, они работают каждый день.

 


- В вашей семье растёт дочь и в этом году вы ждёте пополнения. Папа Андрей, какой он?
- Мне повезло. Андрей - отличный отец, очень внимательный. Он проводит много времени с Милой, позволяет мне отдохнуть. Когда может, берёт на себя выполнение моих обязанностей. Он очень любит дочку, и я счастлива видеть, какие у них прекрасные отношения. У меня тоже с отцом очень близкие отношения, и поэтому мне вдвойне приятно, что и у Андрея с Милой так же.


- Хотели бы вы, чтобы ваши дети занимались спортом профессионально? Если да, то в каком виде?
- Наверное, хотела бы, потому что спорт тренирует силу духа, выдержку. Я сама в детстве много чем занималась, но никогда не доводила работу ни в одном спорте до конца. Сейчас мы начнём водить Милу на уроки гимнастики, для общего развития. Позже я бы хотела отдать её на теннис, если это перерастёт в профессию, я буду только рада.

 

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»

 

- Расскажите о себе – чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь?
- С появлением ребёнка мои увлечения отошли на второй план. Я люблю зимние виды спорта, пилатес, а также интересуюсь дизайном интерьеров.
В данный момент я занимаюсь семьёй и домом. Стараюсь уделить дочери максимум внимания, вожу её на разные кружки и занятия, мы много гуляем и путешествуем. В будущем, когда дети пойдут в сад, я обязательно посвящу время себе и своим интересам.


- Жизнь жены велогонщика - это не только яркие победы мужа, страх за его здоровье, внимание прессы и болельщиков, но и одиночество. Бывают ли такие моменты в вашей жизни? Ведь большую часть вашей жизни вы проводите в разлуке не только с вашим любимым, но и с вашими родными и близкими, которые живут в другой стране.
- Я одиночества не чувствую. С помощью интернета мы можем не только переписываться, но и видеть друг друга. Также я обзавелась множеством подруг в нашем городе, у нас дети одного возраста, мы много времени проводим вместе. Ко мне приезжают погостить родители или друзья, либо я могу приехать в Киев, я достаточно мобильна. Единственное что расстраивает, то что Андрея никогда нет на мой день рождения, 14 февраля и 8 марта. Пасху первый раз отметили вместе в прошлом году.

 

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»

 

- Любимое блюдо семьи Гривко?
- Всё упирается в то, чтобы еда было полезной и низкокалорийной. Поэтому как такового любимого блюда нет. Конечно, когда мы приезжаем в Киев, в Украину, то любим покушать блюда национальной кухни. Андрей очень любит вареники с сыром, борщ, сало, да, иногда тоже бывает. Приятно покушать что-то домашнее, а потом вернуться снова на салаты, рыбу. Едим именно запечённую рыбу, мясо, варёное, и тому подобное. Но лично я люблю пиццу.


- Круг ваших знакомых - это по-большей части люди из мира велоспорта или вам удалось сохранить ваши связи из вашей жизни до знакомства с Андреем?
- В моей жизни появилось много новых людей, но я сохранила свои связи от жизни до замужества. Многие мои подруги вышли замуж и теперь мы дружим семьями. У нас с Андреем много интернациональных друзей, которые не связаны с велоспортом. 

 

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»


- Недавно Андрей стал участником конфликта во время этапа велогонки. Какой Андрей в обычной, повседневной жизни, без камер телевизионщиков и давления велогонки?
- Андрей очень ответственный человек, он профессионал. Если он что-то сделал, наверное, на это была какая-то причина. Андрей очень сдержанный, никогда не сделает ничего, что могло бы навредить его семье или карьере.


- Самый невероятный подарок, который сделал вам Андрей, есть такой?
- Сложно выделить один, Андрей постоянно радует меня и Милу подарками. Но самый главный подарок для нас -  когда Андрей рядом с нами.

 

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»


- Когда вы смотрите велогонки по телевизору, то за кого болеете?
- Переживаю за Андрея, а болею за всю команду «Астана».


- Ваше отношение к велоболельщикам и их комментариям в интернете.
- Я, мои родители, родственники и даже бабушка, активные болельщики. Они переживают, подбадривают Андрея, болеют за велокоманду «Астана», сидя у экрана телевизора. Мои друзья также активные болельщики. Приятно читать комментарии поддержки, но бывают и не очень лестные слова в адрес команды или лично Андрею, их стараюсь не принимать близко к сердцу. Ведь каждый может иметь своё мнение. Велоспорт - очень зрелищный вид!

Наталья Гривко: «Находим с Андреем в спортивной жизни только плюсы»

 

Марина МИЗУРОВА
Фотографии из личного архива Натальяи и Андрея ГРИВКО

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Теги к статье: велоспорт веложены Наталья Гривко Андрей Гривко

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  1. Rokka

    Сегодня, 13:29 | Регистрация: 23.01.2016

    Наталья само очарование!! И красавица, и умница и заботливая жена! Каждый её ответ прям наполнен любовью к Андрею и его профессии!

  2. ktilp-12

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 20.06.2015

      Наталья! Счастья, любви, здоровья Вашей семье. Больших побед Андрею.

     

       Марине Мизуровой спасибо за интересные интервью с женами велопедистов. 

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Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

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Комментарии

  • ktilp-12
    Наталья Гривко: «Находим с Анд ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Наталья! Счастья, любви, здоровья Вашей семье. Больших побед Андрею.

     

       Марине Мизуровой спасибо за интересные интервью с женами велопедистов. 

  • Rokka
    Наталья Гривко: «Находим с Анд ... (2)
    Rokka-Фото

    Наталья само очарование!! И красавица, и умница и заботливая жена! Каждый её ответ прям наполнен любовью к Андрею и его профессии!

  • Александра
    Пресс-конференция участников Т ... (4)
    Александра-Фото

    На словах почти все шифруются, типа "я - не я и победа не моя". Думаю, будет интересная гонка.

  • velodoctor
    Виктория Закарина: «Сказка там ... (1)
    velodoctor-Фото

    Красавица, умница жена и дочурка очень милая. Повезло Ильнуру. Как говорится, дом это не стены и окна, а место где любят и ждут. Ну и конечно, Викторию, Марину и всех-всех женщин с 8 марта!  spruce_up

     

     

  • rude_rider
    Пресс-конференция участников Т ... (4)
    rude_rider-Фото

    Ланда будет тащить Томаса везде и всегда))))

     

  • Stack
    Пресс-конференция участников Т ... (4)
    Stack-Фото

    Интересно, что пришел Томас, но нет Ланды.

  • HastaManana
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    HastaManana-Фото

    Мдааа, укатали Сивку Киттеля крутые горки боковые ветра. Такой шикарный развоз от Quick-Step и мимо кассы. 

  • velodoctor
    Пресс-конференция участников Т ... (4)
    velodoctor-Фото

    у Кэва вид усталый что-то)

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (9)
    velodoctor-Фото

    Чернецкого убрали из состава, ну в Испании то мы его должны увидеть?

  • motte
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    motte-Фото

    Михаил,  все очень не предсказуемо в завтрашней разделке по двум причинам: 

    1. Этапы были и выматывающие и дико нервные, потеряно масса сил всеми 

    2. Впереди , после разделки, начинается двухдневная связка горных этапов .( посмотрел начало первой горы 7го этапа и что дальше,  жутко стало) 

    Так что,  по моему мнению,  претеденты на генерал будут идти разделку дабы не измотать себя и не отдать время

    Вот такое мое личное мнение

    С другой стороны,  учтя относительно равнинный этап после разделки,  то фавориты пойдут на все деньги,  у кого какая нога будет завтра,  так что все непредсказуемо и до жути интересно

    Всем всех благ

    Сегодня в Ницце на безветренной стороне было аж 25 тепла

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