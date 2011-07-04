Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2

Цитата: Pinkerton

большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?

З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

Нейтрализовали этап и все получили одно время. Только у первых трех бонусные секунды. А на деле впереди были шесть гонщиков, остальные на заметном просвете. Том Боннен развез Гавирию и отъехал в сторону. Нибали, который был пятым, начал отставать от спринтеров примерно за 100 м от финиша и по факту заехал через 3 секунды после Гавирии и Вивиани.

Гонщики, поехавшие не по той стороне дороги, последовали за мотоциклистом, который показывал дорогу. Так что это вина организаторов, поэтому этап и нейтрализовали. Фактически от нейтрализации пострадали только Нибали и итальянец из Андрони, который был четвертым. Потому что там был ощутимый просвет между ними и пелотоном. Той частью пелотона, которая сразу поехала правильно.