VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2

San Juan - San Juan, 128,8 км

1. Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
2. Elia Viviani (Ita) Italy
3. Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec
4. Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
5. Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тур Сан-Хуана Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 05:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Томми..глазам не верю! 

    Отличный старт последнего сезона в карьере ...нечего сказать...надо брать пятую ПР и точка!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

23 - 29 января 2017

Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

26 - 29 января 2017

Mallorca Challenge

29 января 2017

Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (1)
    motte-Фото

    Томми..глазам не верю! 

    Отличный старт последнего сезона в карьере ...нечего сказать...надо брать пятую ПР и точка!

  • kwwk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 (1)
    kwwk-Фото

    О Костю с Рамунасам куда аж занесло)))

  • Alexey
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (8)
    Alexey-Фото

    Здорово! Поднимался к Mont-Ventoux в 2013 году от Bedoin в сентябре, и тогда прохладно было, а уж в ноябре это вообще подвиг! К Club des Cinglés du Mont-Ventoux с тех пор тоже присматриваюсь, ваш рассказ стимулирует переходить к активным действиям. Вот как раз после "Чуйского тракта" и подумаю :)

  • Sm1T
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (8)
    Sm1T-Фото

    на семинском Максимальный градиент 11%, на ЧекиТамане 40%
    https://www.strava.com/activities/672342125

  • Sm1T
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (8)
    Sm1T-Фото

    а он Чики-Таман и Семинский в связке зацепляет?
    я ездил от Семонского к Чики и обратно это примерно 200 км с большими перепадами. в прогулочном не выйдет так поездить :) тяжко. тем более 1200 км в общем

  • Pinkerton
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Pinkerton-Фото
    Спасибо вам за развернутый ответ.
  • Earl57
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Pinkerton
    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?
    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

    Нейтрализовали этап и все получили одно время. Только у первых трех бонусные секунды. А на деле впереди были шесть гонщиков, остальные на заметном просвете. Том Боннен развез Гавирию и отъехал в сторону. Нибали, который был пятым, начал отставать от спринтеров примерно за 100 м от финиша и по факту заехал через 3 секунды после Гавирии и Вивиани.

    Гонщики, поехавшие не по той стороне дороги, последовали за мотоциклистом, который показывал дорогу. Так что это вина организаторов, поэтому этап и нейтрализовали. Фактически от нейтрализации пострадали только Нибали и итальянец из Андрони, который был четвертым. Потому что там был ощутимый просвет между ними и пелотоном. Той частью пелотона, которая сразу поехала правильно. 

  • Kitsune-taichou
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    бардак на корабле! так можно было? О_о

  • Крайний
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (8)
    Крайний-Фото

    Цитата: Sm1T
    Мон-вонту чем-то напоминает наш Семинский перевал, только подлиннее
     

    Ммм, а я то уж думал ехать Чуйский в прогулочном режиме.

  • Pinkerton
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Pinkerton-Фото

    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?

    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 января

Yury Trofimov (Caja Rural - Seguros RGA)

Peter Sagan (Bora-hansgrohe)

Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac)

Kilian Frankiny (BMC Racing Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 660
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 420
3 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 325
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 300
5 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
6 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 175
8 Валс Р. (Esp) (LTS) 150
9 Гесинк Р. (Ned) (TLJ) 125
10 Келдерманн В. (Ned) (SUN) 100

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (101)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)