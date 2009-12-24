Диетические вафли и мороженое от «Велолайв»

Тур де Франс (Tour de France)-2017 только набирает свои обороты. На втором этапе участники «Большой Петли» выйдут на старт в немецком Дюссельдорфе, а финишировать будут уже в бельгийском Льеже. Сегодня редакция VeloLIVE.com хотела бы познакомить читателей велопортала с оригинальным льежскими вафлями. Каждый велосипедист следит за своим питанием. В межсезонье, конечно, можно дать себе слабину и на время забыть о диете. Однако, сейчас, в эти летние дни, для велосипедистов настали самые напряжённые дни, поэтому предлагаемые нами рецепты соответствует нормам правильного питания.





Наши читатели уже знакомы с одним из популярных традиционных блюд льежского региона – Льежским салатом (La Salade Liégeoise). Но мы продолжаем наше кулинарное велопутешествие по Бельгии и предлагаем новый рецепт от нашей ВелоКухни.



Немного о бельгийских вафлях



История бельгийских вафель началась в Средние века. Вафли представляли из себя хрустящее печенье, пресное на вкус. Его готовили из смеси ячменной и овсяной муки. Но даже в то время такое печенье пекли в вафельнице, которая и стала прототипом современных вафельниц. В те далёкие времена вафли-печенья выпекали при помощи двух железных толстых пластин, они были соединены с одной стороны шарниром, а с противоположных сторон выступали две трубы в обрамлении деревянных ручек. Тесто наливали между пластинами, предварительно раскалёнными на огне, и возвращали на огонь. Однако такие вафли подавали в основном в дни религиозных праздников.

Диетические вафли и мороженое от «Велолайв»

Когда вафли стали популярны и востребованны, пекарям разрешили продавать их вне церкви по праздничным дням. Вскоре популярность вафель перешагнула границы Бельгии. Во Франции вафли настолько полюбились народу, что королю Карлу IX пришлось издать закон, ограничивающий количество торговцев вафлями, поставив условие, что расстояние между торговыми лотками с вафлями не должно быть меньше 4 метров. Представляете, какова была плотность торговых лотков, даже с учётом 4-х метров?!



В наши дни существует множество рецептов бельгийских вафель. Меняя ингредиент или увеличивая его количество, в результате можно получить новый рецепт с новым вкусом. Тесто бельгийских вафель всегда состоит из большого количества сливочного масла и сахара, поэтому спортсмены и люди, следящие за своей фигурой, избегают такие калорийные блюда.



Говоря о традиционных бельгийских вафлях стоит учесть, что, существует два самых популярных вида бельгийских вафель - Брюссельские (Gaufres de Bruxelles) и Льежские (Gaufres de Liège). Льежские вафли твёрдые, овальной или круглой формы и обязательно сладкие, с небольшими комочками карамелизированного сахара внутри, в кулинарии его называют «сахарные жемчужины». Брюссельские вафли мягкие, квадратной или прямоугольной формы.



Как льежские, так и брюссельские вафли подают, присыпав их сахарной пудрой, с вареньем или со взбитыми сливками, с мороженным, тёртым шоколадом, со сладкими соусами - фруктовыми или карамельным, и обязательно с фруктами и ягодами – клубникой, ежевикой, малиной, бананом, яблоком, грушей….



Но сегодня VeloLIVE.com предлагает читателям рецепт вафель и мороженого «Велолайв», которые могут стать вариантом для диетического питания.

Вафли в нашем рецепте низкокалорийные, в них нет ни жира, ни сахара. И даже мороженое, которым приправлены наши вафли «Велолайв», придётся по вкусу самому придирчивому и считающему каждую калорию читателю. Рецепт очень простой, но необходимо потратить время. Если сделать заготовку с вечера, то на утро у вас на столе будет полезный и вкусный завтрак.



Вафли от «Велолайв» к завтраку

Диетические вафли и мороженое от «Велолайв»



Ингредиенты на 4-5 штук:

60 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления

160 гр натурального йогурта

1/2 ч.л соды

1 ч. л лимонного сока или яблочного уксуса

¼ ч.л соль

1 яйцо



Способ приготовления:

1. Смешать овсяные хлопья и йогурт. Ёмкость закрыть крышкой и убрать на 8-12 часов в холодильник.

2. Утром: ёмкость с овсяно-йогрутовой смесью достать из холодильника. Включить электрическую вафельницу нагреваться (5 минут для полного разогрева).

3. К овсяно-йгортовой смеси добавить 1 яйцо и ¼ ч. л соли. В столовой ложке смешать ½ ч. л соды и 1 ч. л лимонного сока – этот процесс называется «погасить соду соком или уксусом».

4. Всё хорошо перемешать, тесто выложить порционно в вафельницу и выпекать.



Смесь получается довольно густая, но не нужно разбавлять её водой или обезжиренным молоком. С помощью электровафельницы у нас получилось 4 вафли. Выпекать примерно 5 минут каждую порцию. Главное, раньше времени не открыть вафельницу, чтобы не порвать две половинки вафель.



Если нет вафельницы:

Данное тесто можно разбавить немного обезжиренным молоком (50-60 мл) и выпекать на раскалённой антипригарной сковороде как оладьи или блины, если добавить ещё чуть больше молока.

Готовые вафли выложить на тарелку, добавить шарики фруктового мороженного от «Велолайв», а также ягоды или фрукты.



Фруктовое мороженое от «Велолайв»



Диетические вафли и мороженое от «Велолайв»



Ингредиенты:

2-3 банана

100 гр ягод

80 мл обезжиренного молока



Способ приготовления:

1. Бананы нарезать кружочками по 2-3 мм, выложить на поднос или тарелку и убрать в морозильную камеру на ночь.

2. Утром достать замороженные бананы и переложить их в блендер с широкими лопастями. Дать немного оттаять (примерно 10-15 минут, как раз в это время можно заняться вафлями).

3. Взбить бананы в однородную массу. Она будет похожа на плотное пюре.

4. Добавить горсть любых ягод – клубнику, малину, ежевику или смесь ягод (можно даже замороженные). Взбить вместе с банановым пюре до однородности.

5. Добавить молоко. Взбить до полного перемешивания.

Диетические вафли и мороженое от «Велолайв»



Всё. Ваше фруктовое мороженое готово.



Приятного аппетита и крепкого здоровья!