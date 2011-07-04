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Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 будут перенесены»

МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио

 

  Член Международного Олимпийского комитета Ричард Паунд сказал, что Олимпийские игры-2020 в Токио не будут проводиться в запланированные даты с 24 июля по 9 августа из-за эпидемии коронавируса.

 

В интервью USA Today Ричард Паунд сказал: «На основании имеющейся у МОК информации решение об отсрочке проведения принято. Параметры переноса ещё не определены, я только знаю, что Игры не начнутся 24 июля».

 

  Ранее президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) объявил, что организаторы в течение ближайших четырёх недель должны решить вопрос о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.

 

В пресс-релизе исполнительного комитета МОК говорится: «Из-за большой сложности в организации Игр финальное решение на данный момент не может быть принято, обсуждение будет закончено в ближайшие четыре недели. Вопроса об отмене Олимпийских игр в Токио-2020 в планах нет».

 

 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны, признал, что Олимпийские игры-2020 в Токио будет невозможно провести как запланировано, но вопрос об отмене не рассматривается.

 

  Победитель Тур де Франс-2019, колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь поддержал идею о переносе Олимпийских игр: «В настоящее время, учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, думаю, Олимпийские игры не должны проводиться в запланированные даты. Лично я поддерживаю отсрочку проведения в несколько месяцев. Всё, что мы можем сейчас делать, чтобы справиться с коронавирусом – оставаться дома, потому что это важнее, чем Тур де Франс или Олимпиада».

 

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 10:46 | Регистрация: 22.05.2013

    Что-то этот кроновирус разладил все совсем, я даже в депрессию впал. Спорт дает важные эмоции, заменить их не чем. 

  2. Sm1T

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 1.01.2012

    эммм. если переносить то только на целый год вперед.
    Потому что с сентября в районе Токио начинается сезон Цую, и там провезти 3 недели соревновнаий никак не выйдет

  3. Имя: Алексей

    AvA

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 14.05.2017

    Цитата: velodoctor
    Что-то этот кроновирус разладил все совсем, я даже в депрессию впал. Спорт дает важные эмоции, заменить их не чем. 

    так занимайтесь спортом сами!

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 16:28 | Регистрация: 17.05.2015

      Велоспортом, хоккеем, футболом, автоспортом, гимнастикой, теннисом, плаванием ? А если любишь театр - ставь спектакли сам ? Соскучился по балету - залезь в трико и прыгай ? Нравится цирк - научись жонглировать, кувыркаться, показывать фокусы ? И т.д. и т.п. и пр.

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Сегодня, 16:45 | Регистрация: 4.08.2018

        Посмеялся, ну так оно да. Боление и занятия спортом друг друга не исключают, но все же, это разные вещи. Эмоции при участии в соревнованиях и при болении за кого-то отличаются, как солнце и луна.

        1. Имя: Elina

          flugegeheimen

          Сегодня, 22:06 | Регистрация: 14.03.2018

          Так у нас например и любительские соревнования все отменили, закрыли спорткомплексы и фитнес-центры. Очень понимаю эмоции велодоктора, тем более от весны в плане спортивных событий мировых ждала много, да и для себя тоже: забеги, концерты...

  4. Adriano

    Сегодня, 13:14 | Регистрация: 2.04.2015

    Если с точки зрения тренировочного цикла,то еще более-менее на 2022 в полупериод,а на 2021 могут половина спортсменов быть на спаде.

  5. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 13:56 | Регистрация: 25.10.2019

    Накурись)

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:23 | Регистрация: 4.07.2011

    Сезон 2020...много было возложено и всё пошло в гарнир...

  7. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 17.05.2015

    Надежная вакцина - как пишут - будет создана через год-полтора... Так что, братья-болельщики, ПРИВЫКАЙТЕ  жить как... суслики. Или другие грызуны. Выбежал из норки, затравленно огляделся - что бы не сожрали, быстренько добыл жратву и -  в нору, в ней безопасно... Ох, люди, люди ... Совсем перестали различать ЖИЗНЬ и СУЩЕСТВОВАНИЕ.

  8. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:16 | Регистрация: 7.12.2014

    Тяжелая жизнь у потребителей настает. Никто не хочет заботиться о развлечении стариков, которым нечем заняться. Молодежь не желает слушать их поучения, ибо не до них. Только и остается, что в интернете комментарии писать. Там же никто не убежит...

  9. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:04 | Регистрация: 4.07.2011

    С 27 го марта у нас все торговые центры под закрытие, больше двух не собираться, все встало и как быть? Только пункты продажи питания и то по очереди.... ад

    Жуть уже в реале

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Mima
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Mima-Фото
    Цитата: Владимир Корж
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
    В точку
  • flugegeheimen
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    flugegeheimen-Фото
    Так у нас например и любительские соревнования все отменили, закрыли спорткомплексы и фитнес-центры. Очень понимаю эмоции велодоктора, тем более от весны в плане спортивных событий мировых ждала много, да и для себя тоже: забеги, концерты...
  • BaTman
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    BaTman-Фото
    Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?
  • Sezar
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (3)
    Sezar-Фото

    Ну фирменная худоба образца 2013 года есть, что радует.

  • motte
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    motte-Фото

    С 27 го марта у нас все торговые центры под закрытие, больше двух не собираться, все встало и как быть? Только пункты продажи питания и то по очереди.... ад

    Жуть уже в реале

  • Владимир Корж
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Владимир Корж-Фото
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
  • aksbor
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    aksbor-Фото
    Только вот на велостанке
  • RVL
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    RVL-Фото

    Авермат со шлемом ещё год

  • SVS
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    SVS-Фото
    Война-лайт https://el-murid.livejournal.com/4405187.html
  • Адриен
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Адриен-Фото

    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

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