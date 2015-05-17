Алехандро Вальверде об участии в Олимпиаде в 2021 году

Адриен

Алехандро Вальверде об участии ... (1) Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...

Sezar

Маттео Трентин предложил объед ... (7) Отличная идея. Наконец кто -то озвучил мысль, лежащую на поверхности. Трентин с юмором:). Как раз важно показать, что несмотря на все беды можно не сдаться и найти выход даже из такой ситуации. В этом году не будет многодневок по причине короновиируса, в следующей из-за туберкулеза, еще через год из-за таяния ледников и т.п. вообще это в природе южных европейцев -пасовать перед трудностями. Как в американском полуанекдоте про макаронных солдат, самый боевой прием которых-штык в землю. Про нюансы подсчета летальности и холодный разум, писать не буду, надоело. Само собой, если Тур не выгорит, я надеюсь на него.

EL-Fenomeno

Олимпийские игры в Токио перен ... (13) Цитата: Адриен Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей... Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.

Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.

Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.

Капитан Нэмо

Олимпийские игры в Токио перен ... (13) Нормально так китайцев нагнули.... А то что короновирус им амеры привезли, и то что они же его ещё с 2015 года разрабатывали это куда деть????

Lemonchic

Команда «Астана Про Тим» и ее ... (1) "На мой взгляд, сезон может открыться с таких гонок, как «Критериум дю Дофине» или «Тур Швейцарии»" - очень оптимистичные прогнозы, как по мне..

Серафим

Маттео Трентин предложил объед ... (7) Думаю, что этот сезон потерян полностью. Все проекты по продлению и переносу больше утопия. Тем более, что Италия выбыла до конца сезона по всей видимости. Там проблемы конкретные, смертность 10% - это очень много при любой эпидемии. Думаю, про сезон в Италии точно можно забыть. Кроме того, есть еще моральный аспект. Когда все устаканится, какое-то время будет не до зрелищ. Испания тоже недалеко ушла, летальность ниже, но все же 7%. Так что я лично не верю в супермногодневки в Европе в этом году.

AvA

Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (13) Цитата: Адриен Велоспортом, хоккеем, футболом, автоспортом, гимнастикой, теннисом, плаванием ? А если любишь театр - ставь спектакли сам ? Соскучился по балету - залезь в трико и прыгай ? Нравится цирк - научись жонглировать, кувыркаться, показывать фокусы ? И т.д. и т.п. и пр.

Вам, чтобы получить "важные эмоции" от спорта, необходимы занятия всеми этими видами? ;)

Адриен

Маттео Трентин предложил объед ... (7) Олимпиаду перенесли на год. Не думаю, что будут проводиться какие-либо крупные мировые соревнования в этом году. Увы... Что касается велоспорта - может быть состоятся однодневки - как пробный камень, как знак того, что всё возрождается... Да и то - под сомнением... Помните, как было раньше - тот или иной спортсмен снимался с ГТ из-за болезни - кишечная инфекция, респираторная и т.п. Гонка преспокойно продолжалась. Вы представляете, что будет ТЕПЕРЬ и в дальнейшем, после вспышки паники из-за коронавируса ?

Капитан Нэмо

Олимпийские игры в Токио перен ... (13) [quote=Ice]Слишком обобщенно, у молодежи проценты смертности ничтожные, да и у среднего возраста - не опаснее эпидемии гриппа))) А вот для старшего поколения это по-настоящему опасно. Вся такая фигня - от первого коронавируса до свиного и птичьего гриппа лезет из Азии. Пора бы мировому сообществу призвать Китай к ответу, а то все борются, а за этим забывают о виновниках, которые не только у себя экологию уничтожили, но и заразу на весь мир разносят. [quote=Ice]Слишком обобщенно, у молодежи проценты смертности ничтожные, да и у среднего возраста - не опаснее эпидемии гриппа))) А вот для старшего поколения это по-настоящему опасно. Вся такая фигня - от первого коронавируса до свиного и птичьего гриппа лезет из Азии. Пора бы мировому сообществу призвать Китай к ответу, а то все борются, а за этим забывают о виновниках, которые не только у себя экологию уничтожили, но и заразу на весь мир разносят. [quote=BaTman]Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?[/quote]

[/quote] Нормально так китайцев нагнули.... А то что короновирус им амеры привезли, и то что они же его ещё с 2015 года разрабатывали это куда деть????

RVL

Маттео Трентин предложил объед ... (7) Все верно. Но что бы убить всех зайцев, супер ГТ стартует в Японии. 2 этапа- разделка(пролог) и группа! Как тебе такое, Маттео!? ))