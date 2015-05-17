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Алехандро Вальверде об участии в Олимпиаде в 2021 году

Алехандро Вальверде: «В 2021 году я буду выступать в гонках»

 

 

  Алехандро Вальверде  подтвердил, что Олимпийские игры, которые будут перенесены на 2021 год, остаются его целью. В следующем году 25 апреля испанскому велогонщику исполнится 41 год и это будет его финальный сезон действующего контракта с командой Movistar.

 

 

FOTO: DARIO BELINGHERI / BETTINIPHOTO/Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде: «Конечно, мне будет 41 год, всё станет сложнее, но по контракту у меня впереди ещё год. В 2021 году я буду выступать в гонках. Если тренер национальной сборной отберёт меня в состав, я поеду на Олимпиаду и постараюсь сделать максимум того, что в моих силах.

Перенос Олимпиады был неизбежен. Никто не может нормально тренироваться, поэтому всё становится более сложным, и здоровье идёт на первом месте».

 

  В этом году Вальверде планировал использовать Тур де Франс-2020 для подготовки к Олимпийским играм, но теперь ставит целью французский Гранд-тур, если он  состоится: «Конечно, планы меняются. Если мы сможем поехать Тур, подход к гонке будет совершенно другим. Мы поедем Тур де Франс с полной отдачей, выкладываясь на 100%, с сильным составом, с Энриком Масом и Марком Солером. Мы собираемся выкладываться по полной и там, и на всех гонках конца сезона.

 

  Из-за этой остановки я не знаю, буду ли продлять контракт или нет. Но я планирую выступать весь сезон 2021 года. А после останусь частью компании Abarca».

 

  Последние 10 дней Алехандро Вальверде находится дома, соблюдая карантин, который ввело правительство Испании. В отличие от гонщиков других стран, в Испании нельзя выезжать на тренировки на улицу: «Первое и главное, что должны делать все – оставаться дома. Не выходить без крайней необходимости, выходить только в аптеку, продуктовый магазин. Но в остальных случаях оставаться дома и наслаждаться временем с семьёй. Мы пройдём через всё это вместе. И когда всё закончится, получим ещё больше радости от нашей свободы».

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 17.05.2015

    Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Алехандро Вальверде об участии ... (1)
    Адриен-Фото

    Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...

  • Sezar
    Маттео Трентин предложил объед ... (7)
    Sezar-Фото

    Отличная идея. Наконец кто -то озвучил мысль, лежащую на поверхности. Трентин с юмором:). Как раз важно показать, что несмотря на все беды можно не сдаться и найти выход даже из такой ситуации. В этом году не будет многодневок по причине короновиируса, в следующей из-за туберкулеза, еще через год из-за таяния ледников и т.п. вообще это в природе южных европейцев -пасовать перед трудностями. Как в американском полуанекдоте про макаронных солдат, самый боевой прием которых-штык в землю. Про нюансы подсчета летальности и холодный разум, писать не буду, надоело.

    Само собой, если Тур не выгорит, я надеюсь на него.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Адриен
    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

    Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.
    Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.
    Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.

  • Капитан Нэмо
    Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
    Капитан Нэмо-Фото
    Нормально так китайцев нагнули.... А то что короновирус им амеры привезли, и то что они же его ещё с 2015 года разрабатывали это куда деть????
  • Lemonchic
    Команда «Астана Про Тим» и ее ... (1)
    Lemonchic-Фото
    "На мой взгляд, сезон может открыться с таких гонок, как «Критериум дю Дофине» или «Тур Швейцарии»" - очень оптимистичные прогнозы, как по мне..
  • Серафим
    Маттео Трентин предложил объед ... (7)
    Серафим-Фото

      Думаю, что этот сезон потерян полностью. Все проекты по продлению и переносу больше утопия.  Тем более, что Италия выбыла  до конца сезона по всей видимости. Там проблемы конкретные, смертность 10% - это очень много при любой эпидемии. 

      Думаю, про сезон в Италии точно можно забыть. Кроме того, есть еще моральный аспект. Когда все устаканится, какое-то время будет не до зрелищ. Испания тоже недалеко ушла, летальность ниже, но все же 7%.

       Так что я лично не верю в супермногодневки в Европе в этом году. 

  • AvA
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (13)
    AvA-Фото

    Цитата: Адриен
    Велоспортом, хоккеем, футболом, автоспортом, гимнастикой, теннисом, плаванием ? А если любишь театр - ставь спектакли сам ? Соскучился по балету - залезь в трико и прыгай ? Нравится цирк - научись жонглировать, кувыркаться, показывать фокусы ? И т.д. и т.п. и пр.

    Вам, чтобы получить "важные эмоции" от спорта, необходимы занятия всеми этими видами? ;)

  • Адриен
    Маттео Трентин предложил объед ... (7)
    Адриен-Фото

    Олимпиаду перенесли на год. Не думаю, что будут проводиться какие-либо крупные мировые соревнования в этом году. Увы... Что касается велоспорта - может быть состоятся однодневки - как пробный камень, как знак того, что всё возрождается... Да и то - под сомнением...  Помните, как было раньше - тот или иной спортсмен снимался с ГТ из-за болезни - кишечная инфекция, респираторная и т.п. Гонка преспокойно продолжалась.  Вы представляете, что будет ТЕПЕРЬ и в дальнейшем, после вспышки паники из-за коронавируса ?

  • Капитан Нэмо
    Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
    Капитан Нэмо-Фото
    [quote=Ice]Слишком обобщенно, у молодежи проценты смертности ничтожные, да и у среднего возраста - не опаснее эпидемии гриппа))) А вот для старшего поколения это по-настоящему опасно. Вся такая фигня - от первого коронавируса до свиного и птичьего гриппа лезет из Азии. Пора бы мировому сообществу призвать Китай к ответу, а то все борются, а за этим забывают о виновниках, которые не только у себя экологию уничтожили, но и заразу на весь мир разносят. [quote=Ice]Слишком обобщенно, у молодежи проценты смертности ничтожные, да и у среднего возраста - не опаснее эпидемии гриппа))) А вот для старшего поколения это по-настоящему опасно. Вся такая фигня - от первого коронавируса до свиного и птичьего гриппа лезет из Азии. Пора бы мировому сообществу призвать Китай к ответу, а то все борются, а за этим забывают о виновниках, которые не только у себя экологию уничтожили, но и заразу на весь мир разносят. [quote=BaTman]Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?[/quote]
    [/quote] Нормально так китайцев нагнули.... А то что короновирус им амеры привезли, и то что они же его ещё с 2015 года разрабатывали это куда деть????
  • RVL
    Маттео Трентин предложил объед ... (7)
    RVL-Фото

    Все верно. Но что бы убить всех зайцев, супер ГТ стартует в Японии. 2 этапа- разделка(пролог) и группа!

    Как тебе такое, Маттео!?  ))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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