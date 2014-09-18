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Велопутешествие по Лофотенам. Вторая часть

Велопутешествие по Лофотенам. Вторая часть

 

За планы и логистику в наших походах всегда отвечает муж, он и рисует в итоге ветку маршрута.

 

 

 

  Подробно все можно рассмотреть по ссылке.

 

 

  Красным цветом обозначен маршрут по направлению к океану, зеленым - обратно. Направление к океану, конечно, очень условно, океан там повсюду. Но нашей целью было проехать Лофотены как можно дальше и увидеть открытый горизонт. Звездочками обозначены именно эти места. Домики - стоянки, кораблики - паромы. Паромов получилось порядочно, мы хотели избежать многокилометровых тоннелей.

 

А теперь по порядку.

 

 

  Мы приехали в аэропорт Нарвика на машине, где и оставили ее на стоянке. Ремонт дорог и непогода увеличили время прохождения маршрута на четырех колесах, поэтому на велосипедах мы стартовали только в шесть вечера. Это и привело к изменению планов посещения этапа Арктической гонки и скорректировало протяженность нашего похода: первоначальной конечной точкой был О. Первый ходовой день получился совсем коротким, мы проехали не более двух часов и встали в кемпинге. Второй день тоже получился лайтовым, а на третий была дневка в Свольвере.

 

  Но изменение планов оказалось очень кстати, потому что я впервые ехала в горах, как раз удалось вкатиться настолько, чтобы в остальные дни преодолевать расстояния от 90 до 110 км и чувствовать только легкое напряжение в ногах. Все это, конечно, выглядит милой прогулкой на фоне этапов многодневок, но мы катаемся не на легких шоссейниках, а на горных велосипедах с рюкзаками на 65 и 85 литров.

 

  Горы на Лофотенах тоже, конечно, не Альпы, ну так и я не Контадор! В первые дни бывало так, что я влезала на горбушки совершенно бессмысленной и бесчувственной тушкой, тяжело дышала на спусках и вспоминала дневники Поповича. Что-то вроде "Внимание, впереди гора!  - Лучше бы я этого не слышал"...

 

Велопутешествие по Лофотенам. Вторая часть

 

 

  Горы на Лофотенах удивительные. Они не слишком высоки, и пейзаж меняется с каждым десятком километров. А, если переплывать на пароме с материковой части, то, кажется, что тебя провожают спящие исполины, застывшие в вечности, обратив к небу безмятежные лица. Повсюду видны каменные лбы, по которым стекают сизые тучи, изрезанные складками щеки, хребты бровей прячут закрытые снежниками глаза.

 

На Лофотенах из воды высятся застывшие акульи плавники, хищные гребни и волны.

 

 

 

  Все это невероятно красиво, и я в какой-то момент просто начинала бить себя по рукам, чтобы не снимать без остановки. И каждый раз, откладывая телефон, я понимала, что не удержать. Даже закрывая глаза на секунду - все равно не удержать. Не поймать мгновение, не замереть в нем, не раствориться. Горы и океан слишком огромны, слишком чужды и прекрасны, чтобы говорить о каком-то, хотя бы эфемерном обладании. Оставалось просто быть.

 

  Все это великолепие природы тем не менее не дико и затеряно, а буквально опутано сетью дорог. Дороги на Лофотенах очень хорошие, в некоторых местах, там, где проходил пелотон - выше всяких похвал. Водители внимательно настолько, что иногда это даже начинает нервировать. На каком-нибудь подъеме, бывает, за велосипедом собирается с десяток машин, и все они тихонько крадутся следом с твоей скоростью, не сигналя и не подавая признаков нетерпения.

 

  Велосипедистов с рюкзаками мы встречали очень много: одиночки, пары и большие группы. Все очень внимательны и доброжелательно приветствуют друг друга взмахом рук и обязательными улыбками.

 

  Дороги ведут к мостам, которые кажутся такими же удивительными, как и окружающие их горы. Тонкие, изящные, они парят над фьордами, легкими арками соединяя далекие берега.

 

 

 

 

 

  Перед длинными мостами всегда указывают скорость ветра. Когда мы пересекали единственный на нашем пути вантовый мост, скорость ветра была 13 м/с, и ощущалось это плотной, почти резиновой стеной, которую нужно было постоянно продавливать с силой. За первой опорой я спряталась от ветра, и руль буквально вывернуло вправо, а через пару секунд я снова воткнулась в упругое сопротивление потока. Когда мы съехали с моста, руки немного дрожали от напряжения.

 

 

 

  Длинных тоннелей нам удалось избежать, остальные были не более километра. Все они хорошо освещены, неровно выдолбленные своды окрашены в белый. В самых длинных под потолком висят турбины, которые гонят воздух. Перед прохождением первого тоннеля я воображала всякие ужасы, но действительность оказалась вполне обыденной. Единственным минусом стало то, что звук от машин, отражаясь от стен, множится и бьет в уши сразу со всех сторон. Однажды, уже перед выездом из длинного тоннеля, на меня надвинулась гигантская тень с таким ревом, что я ожидала по меньшей мере Годзиллу, и нервно рассмеялась, когда из-за спины на свет неторопливо выплыла желтая легковушка.

 

Звездочкой на зеленом фоне отмечено место, куда карта вывела нас, показывая велосипедный маршрут.

 

Сначала шоссе сменила вполне приличная грунтовка, которая привела нас на пастбище, а затем грунтовка стала медленно превращаться в козью тропу.

 

 

 

  Муж предлагал пройти еще немножко, надеясь, что дорога за поворотом окажется лучше, и в итоге мы совершили пешую прогулку по размеченной туристической тропе до ближайшего маяка. Мы ездили, используя сервис maps.me, но после такого "велосипедного маршрута" перестали доверять, когда он гнал нас на грунт.

 

  Если приглядеться, то на тропе, идущей от камня на переднем плане слева, можно увидеть едва различимое желто-зеленое пятнышко. Это накидки на рюкзаках наших велосипедов. Вот здесь карта предлагала нам ехать!

 

 

 

  Паромные переправы очень комфортны и практически полностью автоматизированы. С выгрузкой и погрузкой справляется команда парома, нигде в порту я вообще не видела ни одной живой души. Как-то я засекла время, от поднятия шлагбаума до отплытия прошло тридцать минут.

 

 

 

  Погода в конце августа была очень неровной. Солнечные, удивительно теплые дни чередовались с промозглыми и холодными. Сегодня ты надеваешь майку и шорты, а завтра упаковываешься в полартек, гортекс и непромокайку. Но я опытный турист и знаю, что при правильной экипировке не бывает плохой погоды. Ни один затяжной ливень не мог испортить мне настроение!

 

 

 

  Лофотены прекрасны и незабываемы. Земля очень сильно заселена, поэтому все наши стоянки были в кемпингах. Иногда мы ставили палатку на самой линии прилива, и ночью я просыпалась от ровного гула ветра и шума приливной волны. Иногда в дождливые и сырые дни мы ночевали в домиках, чтобы не сворачивать и не упаковывать палатку под дождем. Прогноз погоды всегда был очень точный, и, если обещали утром дождь, то можно было не сомневаться, что он пойдет. В итоге это оказался самый комфортный поход из всех моих походов, потому что каждый вечер в кемпинге был горячий душ и теплая кухня.

 

  Мы не проехали весь маршрут до О, откуда паромы плывут на самые маленькие и удаленные острова, но сейчас я даже рада этому. Потому что дорога, не пройденная до конца, зовет тебя вернуться.

 

 

Велопутешествие на Arctic Race of Norway. Впечатления болельщика.

 

 

Александра Чубарова

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Теги к статье: велопутешествие

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  1. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 17:49 | Регистрация: 25.06.2016

    Спасибо! Теперь будем болеть и за вас!

    " Горы на Лофотенах тоже, конечно, не Альпы, ну так и я не Контадор!" - это прямо классика!

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 4.08.2018

      Спасибо за Ваш обзор! Места какие, непривычные  нашему человеку своеобразной красотой. Стал подумывать, а не повернуть ли стопы в сторону Севера. И даже на родные карельские скалы не похоже.

      Новых путешествий и новых впечатлений!

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Спасибо!)

    Север, он такой! Не отпускает. С первого похода по Ладоге я хочу возвращаться на север и забираться все дальше. А на юг с тех пор не хочется.)

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Arciv
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: s75
    Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
    Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидера

    Цитата: Александра
    Думаете, на генерал берут?
    На Джиро им кто-то ж нужен
  • Александра
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Александра-Фото

    Думаете, на генерал берут?

  • s75
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    s75-Фото
    Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    BaTman-Фото
    Но вы же проявляете агрессию к другим командам. Про Инеос были нелицеприятные высказывания. Почему кто то должен проявлять терпимость к Астане. Только потому что она из страны таможенного союза ?

    Я уже писал, что болеть за Инеос у большинства столько же причин как и за Астану.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    Earl57-Фото

    Цитата: AndreyEst

    Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.

    А давно Вальверде Greenbullit стал? Он как бы испанец и всегда был Balaverde и Imbatido.

    Цитата: AndreyEst

    А эмоции надо как то сдержиаать.

    Эмоции надо сдерживать всем пользователям или только некоторым?

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    BaTman-Фото

    неактуально

  • Александра
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (3)
    Александра-Фото

    Спасибо!)

    Север, он такой! Не отпускает. С первого похода по Ладоге я хочу возвращаться на север и забираться все дальше. А на юг с тех пор не хочется.)

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (8)
    Arciv-Фото
    Цитата: motte
    Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька?
    Вроде он очень спокоен,плюс на него ничего не давит. Думаю выдержит. Если проведёт разделку как может,то уже завтра может оказаться на пьедестале
  • Arciv
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Arciv-Фото
    А что Мувики думают? Минус Ланда,Кинтана,Карапас,+ год к возрасту Вальверде. Мас слабее этих людей. Им нужен генеральщик теперь
  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: BaTman
    Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.
    Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?
    Или я что то пропустил ?:)
    В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда?Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п..Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона.
    «Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн.»Может, я вам открою тайну, но не все «мы» из одной страны, не все «мы» родились в ссср, не все «мы» считаем россию, казахстан родными странами, не все «мы» должны болеть за определенных гонщиков.И еще. Как нейтральный болельщик я, как только начинал смотреть велоспорт, был нейтрален ко всем командам с пост-советского пространства. Но благодаря СК, который абсолютно искренне вещает про гонщиков Астаны по 30 минут эфира при каждом упоминании их в гонке, постоянные дифирамбы в сторону одной команды, постоянные восхваления, постоянные созвоны с винокуровым, хотя это мне лично совершенно не интересно, оно на подсознательном уровне настраивает против команды. Заходишь на сайт, и тут постоянные восхваления болельщиков этой команды. Поймите, я лично ничего не имею против Астаны, я поясняю логику процесса начала «недолюбливания», по крайней мере моего.
    Цитата: Shega
    Справедливости ради... А с кем ему ещё созваниваться нынче для заполнения эфирного времени? Раньше, когда была команда Тинькова, он не менее часто созванивался с ними) И ещё... Я сложно отношусь к экс-Скай и её лидеру. Поэтому, когда они едут в пелотоне, всегда отмечаю, как много их персонам - и вместе, и поврозь - уделяют внимания: и дифирамбы поются, и выражения лиц разбираются, и на работе ног концентрируются... А про Астану слышу гораздо меньше) Это я к тому, что все мы акцентируемся на том, что нам самим изначально не очень нравится и чего мы слышать не хотим))


    Сергей Курдюков комментатор от Бога,но..В последнее время его симпатия к Астане всё больше похожа на ангажированность,как и во времена Тинькофф.Сегодня посмотрел повтор 9 этапа,так получилось...

    Последние 19 км с вырезанной напрочь частью без картинки собственно гонки.При упоминании Лопеса в 9 из 10 случаях с эпитетом Супермен.

    Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.

    Чётко резануло по ушам,что Роглич отпустил Карапаса на Джиро,хотя Нибали ему предлагал догнать.Это про рывок Погачара по аналогии.

     

    Сугубо моё личное мнение,но это не добавляет хорошего отношения к Астане,ведь все мы смотрим гонки  с его комментарием.

    И ещё,как мне кажется,АСТАНА очень удачный политический проект для имиджа Казахстана со всеми сопутствующими факторами.

     

    А, вообще-то, пора уже прекращать всякие фобии на Велолайве и наслаждаться обсуждением гонок.Здесь очень много знатоков велоспорта,обладающих и опытом и знаниями "изнутри",отдельные комментарии просто шедевры.

    А эмоции надо как то сдержиаать.

    Завтра очень аажный этап.Всем хорошего просмотра и горячего боления!

     

     

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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