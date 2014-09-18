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- Сегодня, 17:18
Велопутешествие по Лофотенам. Вторая часть
За планы и логистику в наших походах всегда отвечает муж, он и рисует в итоге ветку маршрута.
Подробно все можно рассмотреть по ссылке.
Красным цветом обозначен маршрут по направлению к океану, зеленым - обратно. Направление к океану, конечно, очень условно, океан там повсюду. Но нашей целью было проехать Лофотены как можно дальше и увидеть открытый горизонт. Звездочками обозначены именно эти места. Домики - стоянки, кораблики - паромы. Паромов получилось порядочно, мы хотели избежать многокилометровых тоннелей.
А теперь по порядку.
Мы приехали в аэропорт Нарвика на машине, где и оставили ее на стоянке. Ремонт дорог и непогода увеличили время прохождения маршрута на четырех колесах, поэтому на велосипедах мы стартовали только в шесть вечера. Это и привело к изменению планов посещения этапа Арктической гонки и скорректировало протяженность нашего похода: первоначальной конечной точкой был О. Первый ходовой день получился совсем коротким, мы проехали не более двух часов и встали в кемпинге. Второй день тоже получился лайтовым, а на третий была дневка в Свольвере.
Но изменение планов оказалось очень кстати, потому что я впервые ехала в горах, как раз удалось вкатиться настолько, чтобы в остальные дни преодолевать расстояния от 90 до 110 км и чувствовать только легкое напряжение в ногах. Все это, конечно, выглядит милой прогулкой на фоне этапов многодневок, но мы катаемся не на легких шоссейниках, а на горных велосипедах с рюкзаками на 65 и 85 литров.
Горы на Лофотенах тоже, конечно, не Альпы, ну так и я не Контадор! В первые дни бывало так, что я влезала на горбушки совершенно бессмысленной и бесчувственной тушкой, тяжело дышала на спусках и вспоминала дневники Поповича. Что-то вроде "Внимание, впереди гора! - Лучше бы я этого не слышал"...
Горы на Лофотенах удивительные. Они не слишком высоки, и пейзаж меняется с каждым десятком километров. А, если переплывать на пароме с материковой части, то, кажется, что тебя провожают спящие исполины, застывшие в вечности, обратив к небу безмятежные лица. Повсюду видны каменные лбы, по которым стекают сизые тучи, изрезанные складками щеки, хребты бровей прячут закрытые снежниками глаза.
На Лофотенах из воды высятся застывшие акульи плавники, хищные гребни и волны.
Все это невероятно красиво, и я в какой-то момент просто начинала бить себя по рукам, чтобы не снимать без остановки. И каждый раз, откладывая телефон, я понимала, что не удержать. Даже закрывая глаза на секунду - все равно не удержать. Не поймать мгновение, не замереть в нем, не раствориться. Горы и океан слишком огромны, слишком чужды и прекрасны, чтобы говорить о каком-то, хотя бы эфемерном обладании. Оставалось просто быть.
Все это великолепие природы тем не менее не дико и затеряно, а буквально опутано сетью дорог. Дороги на Лофотенах очень хорошие, в некоторых местах, там, где проходил пелотон - выше всяких похвал. Водители внимательно настолько, что иногда это даже начинает нервировать. На каком-нибудь подъеме, бывает, за велосипедом собирается с десяток машин, и все они тихонько крадутся следом с твоей скоростью, не сигналя и не подавая признаков нетерпения.
Велосипедистов с рюкзаками мы встречали очень много: одиночки, пары и большие группы. Все очень внимательны и доброжелательно приветствуют друг друга взмахом рук и обязательными улыбками.
Дороги ведут к мостам, которые кажутся такими же удивительными, как и окружающие их горы. Тонкие, изящные, они парят над фьордами, легкими арками соединяя далекие берега.
Перед длинными мостами всегда указывают скорость ветра. Когда мы пересекали единственный на нашем пути вантовый мост, скорость ветра была 13 м/с, и ощущалось это плотной, почти резиновой стеной, которую нужно было постоянно продавливать с силой. За первой опорой я спряталась от ветра, и руль буквально вывернуло вправо, а через пару секунд я снова воткнулась в упругое сопротивление потока. Когда мы съехали с моста, руки немного дрожали от напряжения.
Длинных тоннелей нам удалось избежать, остальные были не более километра. Все они хорошо освещены, неровно выдолбленные своды окрашены в белый. В самых длинных под потолком висят турбины, которые гонят воздух. Перед прохождением первого тоннеля я воображала всякие ужасы, но действительность оказалась вполне обыденной. Единственным минусом стало то, что звук от машин, отражаясь от стен, множится и бьет в уши сразу со всех сторон. Однажды, уже перед выездом из длинного тоннеля, на меня надвинулась гигантская тень с таким ревом, что я ожидала по меньшей мере Годзиллу, и нервно рассмеялась, когда из-за спины на свет неторопливо выплыла желтая легковушка.
Звездочкой на зеленом фоне отмечено место, куда карта вывела нас, показывая велосипедный маршрут.
Сначала шоссе сменила вполне приличная грунтовка, которая привела нас на пастбище, а затем грунтовка стала медленно превращаться в козью тропу.
Муж предлагал пройти еще немножко, надеясь, что дорога за поворотом окажется лучше, и в итоге мы совершили пешую прогулку по размеченной туристической тропе до ближайшего маяка. Мы ездили, используя сервис maps.me, но после такого "велосипедного маршрута" перестали доверять, когда он гнал нас на грунт.
Если приглядеться, то на тропе, идущей от камня на переднем плане слева, можно увидеть едва различимое желто-зеленое пятнышко. Это накидки на рюкзаках наших велосипедов. Вот здесь карта предлагала нам ехать!
Паромные переправы очень комфортны и практически полностью автоматизированы. С выгрузкой и погрузкой справляется команда парома, нигде в порту я вообще не видела ни одной живой души. Как-то я засекла время, от поднятия шлагбаума до отплытия прошло тридцать минут.
Погода в конце августа была очень неровной. Солнечные, удивительно теплые дни чередовались с промозглыми и холодными. Сегодня ты надеваешь майку и шорты, а завтра упаковываешься в полартек, гортекс и непромокайку. Но я опытный турист и знаю, что при правильной экипировке не бывает плохой погоды. Ни один затяжной ливень не мог испортить мне настроение!
Лофотены прекрасны и незабываемы. Земля очень сильно заселена, поэтому все наши стоянки были в кемпингах. Иногда мы ставили палатку на самой линии прилива, и ночью я просыпалась от ровного гула ветра и шума приливной волны. Иногда в дождливые и сырые дни мы ночевали в домиках, чтобы не сворачивать и не упаковывать палатку под дождем. Прогноз погоды всегда был очень точный, и, если обещали утром дождь, то можно было не сомневаться, что он пойдет. В итоге это оказался самый комфортный поход из всех моих походов, потому что каждый вечер в кемпинге был горячий душ и теплая кухня.
Мы не проехали весь маршрут до О, откуда паромы плывут на самые маленькие и удаленные острова, но сейчас я даже рада этому. Потому что дорога, не пройденная до конца, зовет тебя вернуться.
Велопутешествие на Arctic Race of Norway. Впечатления болельщика.
Александра Чубарова
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