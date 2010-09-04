Поздравление с Новым годом от Влада Богомолова

Дорогие друзья!

Поздравляю всех любителей и профессионалов велосипедного спорта с наступающим Новым годом!

В преддверии праздника хочу поблагодарить всех тех, кто приобрёл мою книгу «Джиро» вокруг меня».

С вашей помощью весь тираж книги успешно разошёлся. Все те, кто по каким-то причинам не успел приобрести книгу, но хочет это сделать - не отчаивайтесь. Уже сейчас я получил достаточное количество запросов на приобретение книги, так что второму тиражу быть!

Количество экземпляров будет меньше, оттого цена, к сожалению, выше. Но хочу заверить всех тех, кто успеет сделать свой заказ до 31 марта 2018 года, что для вас цена останется прежней – 1600 рублей. Заказать книгу можно, написав письмо на мой электронный адрес: pinarello71@mail.ru

Успехов и побед в новом году!

Влад Богомолов