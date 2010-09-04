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Поздравление с Новым годом от Влада Богомолова

 

Дорогие друзья!

 

 

Поздравляю всех любителей и профессионалов велосипедного спорта с наступающим Новым годом!

 

 

 

  В преддверии праздника хочу поблагодарить всех тех, кто приобрёл мою книгу «Джиро» вокруг меня».

 

  С вашей помощью весь тираж книги успешно разошёлся. Все те, кто по каким-то причинам не успел приобрести книгу, но хочет это сделать - не отчаивайтесь. Уже сейчас я получил достаточное количество запросов на приобретение книги, так что второму тиражу быть!

 

  Количество экземпляров будет меньше, оттого цена, к сожалению, выше. Но хочу заверить всех тех, кто успеет сделать свой заказ до 31 марта 2018 года, что для вас цена останется прежней – 1600 рублей. Заказать книгу можно, написав письмо на мой электронный адрес: pinarello71@mail.ru

 

Успехов и побед в новом году!

 

Влад Богомолов

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро вокруг меня

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В тему:

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:21 | Регистрация: 4.09.2010

    не пойму как пропустил первый релиз

    почта

    спасибо

  2. Имя: Дмитрий

    DmitryAbdullaev

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 26.08.2015

    Спасибо, Влад! Книжку прочитал, завтра в Пышму отправлю.

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Комментарии

  • sashaney
    Чемпион Турции Ахмет Оркен пок ... (11)
    sashaney-Фото
    Уважаемый геополитик Шариков, перестаньте нести ерунду! Вас могут читать дети и люди с неокрепшим рассудком.
  • DmitryAbdullaev
    Поздравление с Новым годом от ... (2)
    DmitryAbdullaev-Фото

    Спасибо, Влад! Книжку прочитал, завтра в Пышму отправлю.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    Berdok-Фото
    во истинуъ!
  • Shalam s Urala
    Поздравление с Новым годом от ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    не пойму как пропустил первый релиз

    почта

    спасибо

  • velodoctor
    Даниэль Осс: «Я перешёл в кома ... (1)
    velodoctor-Фото

    Есть команды где в принципе нет такого уровня гонщика на классики, видимо перешел к Сагану и перешел заработать. biggrin

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    error-Фото

    Ветка не умираема. Ибо накипело

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    error-Фото

    ))) пользуется тем что аффторов минусов не спалишь и не предьявишь

    з. ы. плюсану на всякий случай

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    error-Фото
    Ни в одной победе Астаны не вспомню аццкого командного доминирования как бы того не хотелось (неточно) ее поклонникам. Насчет «жить настоящим» так настоящее это положительная проба Б. Этим жить не хочется, как бы не уговаривали.
  • GTX
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    GTX-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))
     
    В основном там все сводиться к результатам, поэтому ссылки не обязательны, так как в профиле каждого гонщика, гонки внизу есть раздел ссылки, где указаны сайты велостатистики, откуда все было взято. Но если в биографии гонщика указывается какой то факт, типа гонщик получил перелом руки, то желательно конечно дать ссылку, например на Velolive. Да и то никто не заставляет писать биографию, достаточно создать профиль гонщика с его достижениями. Все намного проще, чем Вам может показаться на первый взгляд. В любом случае, если у кого то есть желание помочь, я всегда рад ввести в суть дела.
  • Earl57
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (48)
    Earl57-Фото

    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))

     

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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