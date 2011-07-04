VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фотографии со старта 8 этапа гонки Париж-Ницца-2017

  Фотографии со старта 8 этапа гонки Париж-Ницца-2017

 

 На старте заключительного этапа Париж-Ницца-2017, как и положено на гонке, которую ещё называют «Дорога к солнцу», было по-весеннему тепло и солнечно. Многие гонщики перед стартом 8-го этапа были серьёзны и сконцентрированы, потому что финальный этап предоставлял им возможность изменить и улучшить свое положение в общем зачёте. Мы предлагаем с помощью нашей фотогалереи  ненадолго окунуться в атмосферу спортивного праздника на старте 8-го этапа Париж-Ницца-2017, старта  перед одним из решающих этапов французской велогонки…

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура велолайв Ницца старт

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Don Alberto Contafor Velasco… выезд на старт последнего эпического этапа и… как бежит время: 2007 - 2017… 10 лет назад первая крупная победа в карьере и это была ПН.. И спустя 10 лет мы по-прежнему восхищены его запредельной работой.. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Тукаев
    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!


    здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

    https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903
    84703/706646472830249/?type=3&theater

    взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

    https://www.nokerekoerse.be/

    Удачи!

     

  • Sm1T
    Серхио Энао, Давид де ла Крус, ... (1)
    Sm1T-Фото

    Бэдняга Энао. я за его болел, на всех этапах кроме последнего.
    но я рад что онв се же выиграл.

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото

    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!

  • Berdok
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Berdok-Фото

    как заметил уважаемый motte, колумбийцы этой весной зажигают 

  • motte
    Фотографии со старта 8 этапа г ... (1)
    motte-Фото

    Don Alberto Contafor Velasco… выезд на старт последнего эпического этапа и… как бежит время: 2007 - 2017… 10 лет назад первая крупная победа в карьере и это была ПН.. И спустя 10 лет мы по-прежнему восхищены его запредельной работой.. 

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конта оказывается ещё и 1 очко проиграл Ж.Алафилиппу а борьбе за майку лучшего горняка...ну совсем не пруха wacko

  • protur
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    protur-Фото
    Согласен, победа - это квинтэссенция атаки!
    Но ключ был в вопросе "не зацепило"?
    Если "гиганты" взрываются, значит это кому либо нужно!)) Ну в данном случае нам, зрителям.
    Инопланетянин навсегда!
  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: protur
    Контодор шоу - это всегда красиво! Победа или нет, не так важно, как сама суть борьбы и полная отдача, страсть и боль, а может и разочарование. 
    Может быть и в "колхозной" монотонности есть свои очаровательные искушения, но ничто не сравниться со "взрывом инопланетного красного гиганта".

    Так то он так, но вот тут вы все-таки ошибаетесь, тут было именно тот момент, когда кроме шоу, нужна (больше всего) была победа (хотя бы на этапе), а шоу это или не шоу уехать за 50км. эта называется адская работа, когда знаешь, что за тобой буду следить. Еслу уж так, тогда (как по мне) менее обидно было бы если Альберто приехал в группе со всеми генеральщиками нежели упустить и двойную победу, но Конта ведь в душе победитель-максималист, и его второе место не интерисует, тем более в ситуации что сложалсь на ПН 2017

  • rdktr
    Велотвиттер. 10-й (308) выпуск (2)
    rdktr-Фото

    все круто :)

    особенно последнее фото и его подпись :)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Arnaud Courteille (FDJ)

Simon Geschke (Team Sunweb)

Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (84)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)