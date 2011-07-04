  Фотографии со старта 8 этапа гонки Париж-Ницца-2017

Цитата: protur

Контодор шоу - это всегда красиво! Победа или нет, не так важно, как сама суть борьбы и полная отдача, страсть и боль, а может и разочарование.

Может быть и в "колхозной" монотонности есть свои очаровательные искушения, но ничто не сравниться со "взрывом инопланетного красного гиганта".

Так то он так, но вот тут вы все-таки ошибаетесь, тут было именно тот момент, когда кроме шоу, нужна (больше всего) была победа (хотя бы на этапе), а шоу это или не шоу уехать за 50км. эта называется адская работа, когда знаешь, что за тобой буду следить. Еслу уж так, тогда (как по мне) менее обидно было бы если Альберто приехал в группе со всеми генеральщиками нежели упустить и двойную победу, но Конта ведь в душе победитель-максималист, и его второе место не интерисует, тем более в ситуации что сложалсь на ПН 2017