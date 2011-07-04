- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 16:44
Фотографии со старта 8 этапа гонки Париж-Ницца-2017
На старте заключительного этапа Париж-Ницца-2017, как и положено на гонке, которую ещё называют «Дорога к солнцу», было по-весеннему тепло и солнечно. Многие гонщики перед стартом 8-го этапа были серьёзны и сконцентрированы, потому что финальный этап предоставлял им возможность изменить и улучшить свое положение в общем зачёте. Мы предлагаем с помощью нашей фотогалереи ненадолго окунуться в атмосферу спортивного праздника на старте 8-го этапа Париж-Ницца-2017, старта перед одним из решающих этапов французской велогонки…
Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017
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