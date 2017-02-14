Топ 5: подборка нетривиальных городских велосипедов





Стильный, удобный, полезный — это всё он, городской велосипед. Многие не представляют жизни без двухколёсного друга. А если не могут на нём кататься, то хранят как реликвию — чуть ли не в красном углу. Мода на байки всё крепчает, магазины ломятся от очередных новинок. Среди них есть невзрачные экземпляры. А есть настолько оригинальные, что о них просто невозможно молчать! Предлагаем вашему вниманию пятёрку интересных байков, которые расширят представления о велосипедах.



Strida 5.2



Эта модель создана исключительно для неординарных личностей. А также тех, кто ищет новые формы, поскольку байк, мягко говоря, нетрадиционный. Конструкция рамы внешне напоминает букву «А». Основной материал — алюминиевый сплав, лёгкий, прочный (выдержит до 95 кг), не боится ржавчины. Почему Strida можно отнести к городским? Просто особая система быстрого складывания позволяет беспрепятственно брать его с собой в любой транспорт. Стоит отметить также наличие ременного привода вместо цепи, дисковые тормоза, гелевое седло, анатомические грипсы с фиксатором и багажник из алюминия.

Топ 5: подборка нетривиальных городских велосипедов



Hell Betty Tandem 7i

С байком-тандемом от фирмы Electra спорт людей сближает в буквальном смысле! Велосипед с готовностью разместит двух наездников ростом от 155 до 190 см. Главное, чтобы их суммарный вес не превышал 130 кг. Рама, конечно, сделана из лёгкого и прочного алюминиевого сплава. Система передач — 7-скоростная планетарная втулка Shimano Nexus. Передние и задние тормоза установлены роллерные — неприхотливые, но эффективные. Производитель дополнил байк защитным кожухом на цепной механизм, крыльями на колёса (переднее 26 дюймов, заднее —24). На выбор предложено две расцветки – Red и Forest Green.



Dahon Vitesse S.U.V. D6

Если продолжить алфавитные аллегории, то этот велосипед для городских прогулок напоминает перевёрнутую букву «П» на колёсах. Рама сделана из сплава стали (Хром Молибден). Верхнюю трубу у неё убрали. Зато максимально укрепили нижнюю часть, сделав более толстой. Трансмиссия с шестью скоростями от Shimano, другие детали почти все фирменные — Dahon. Тормоза простые ободные (V-brake). Обода, прямой руль, тормозные ручки, другие элементы изготовлены из алюминия. Из пластика лишь педали. Только они и не складываются. Всё остальное можно «свернуть» в клубок и спокойно нести в одной руке.



Трицикл Omaks OM-XFT-003

Вы думали, три колеса — это лишь для детей? А вот и нет! У производителей мототехники Omaks другое мнение на этот счёт. Поэтому и создают велогибриды только для взрослых. По типу они относятся к городским электровелам. OM-XFT-003 способен развивать скорость до 30 км/ч. На одном заряде проедет 35 километров. Поскольку электрические байки считаются опасными, рама, двойной обод и жёсткая вилка изготовлены из стали. Для торможения есть две системы: передние тормоза V-brake, задние — роллерные. Батарея Li-ion на 10 Ач прячется под сиденьем. Мощность двигателя — 320 Вт. Весит байк почти 50 кг.



Xiaomi MiJia QiCycle

Ещё один интересный городской велосипед с мотором выпустила компания Xiaomi. Его максимальная скорость значительно меньше, чем у трицикла — 20 км/ч. Но зато не придётся оформлять гос номер. И к тому же он складной! Алюминиевая рама выдержит нагрузку до 75 кг. Сам байк весит 14 кг. Ёмкость аккумулятора — 58 Ач. Мощность двигателя — 250 Вт. Поддерживается 4 скоростных режима. Тормозная система тоже двойная: V-brake спереди и барабанный сзади. Среди аналогов электровел выделяется необычным дизайном, несколько угловатым и брутальным. А ещё у него есть яркие фары и очень большие колёса — 40 см в диаметре!