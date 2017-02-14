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Топ 5: подборка нетривиальных городских велосипедов

Топ 5: подборка нетривиальных городских велосипедов



   Стильный, удобный, полезный — это всё он, городской велосипед. Многие не представляют жизни без двухколёсного друга. А если не могут на нём кататься, то хранят как реликвию — чуть ли не в красном углу. Мода на байки всё крепчает, магазины ломятся от очередных новинок. Среди них есть невзрачные экземпляры. А есть настолько оригинальные, что о них просто невозможно молчать! Предлагаем вашему вниманию пятёрку интересных байков, которые расширят представления о велосипедах.


 Strida 5.2


  Эта модель создана исключительно для неординарных личностей. А также тех, кто ищет новые формы, поскольку байк, мягко говоря, нетрадиционный. Конструкция рамы внешне напоминает букву «А». Основной материал — алюминиевый сплав, лёгкий, прочный (выдержит до 95 кг), не боится ржавчины. Почему Strida можно отнести к городским? Просто особая система быстрого складывания позволяет беспрепятственно брать его с собой в любой транспорт. Стоит отметить также наличие ременного привода вместо цепи, дисковые тормоза, гелевое седло, анатомические грипсы с фиксатором и багажник из алюминия.

 

Топ 5: подборка нетривиальных городских велосипедовТоп 5: подборка нетривиальных городских велосипедов


  Hell Betty Tandem 7i

  С байком-тандемом от фирмы Electra спорт людей сближает в буквальном смысле! Велосипед с готовностью разместит двух наездников ростом от 155 до 190 см. Главное, чтобы их суммарный вес не превышал 130 кг. Рама, конечно, сделана из лёгкого и прочного алюминиевого сплава. Система передач — 7-скоростная планетарная втулка Shimano Nexus. Передние и задние тормоза установлены роллерные — неприхотливые, но эффективные. Производитель дополнил байк защитным кожухом на цепной механизм, крыльями на колёса (переднее 26 дюймов, заднее —24). На выбор предложено две расцветки – Red и Forest Green.


  Dahon Vitesse S.U.V. D6

  Если продолжить алфавитные аллегории, то этот велосипед для городских прогулок напоминает перевёрнутую букву «П» на колёсах. Рама сделана из сплава стали (Хром Молибден). Верхнюю трубу у неё убрали. Зато максимально укрепили нижнюю часть, сделав более толстой. Трансмиссия с шестью скоростями от Shimano, другие детали почти все фирменные — Dahon. Тормоза простые ободные (V-brake). Обода, прямой руль, тормозные ручки, другие элементы изготовлены из алюминия. Из пластика лишь педали. Только они и не складываются. Всё остальное можно «свернуть» в клубок и спокойно нести в одной руке.


  Трицикл Omaks OM-XFT-003

  Вы думали, три колеса — это лишь для детей? А вот и нет! У производителей мототехники Omaks другое мнение на этот счёт. Поэтому и создают велогибриды только для взрослых. По типу они относятся к городским электровелам. OM-XFT-003 способен развивать скорость до 30 км/ч. На одном заряде проедет 35 километров. Поскольку электрические байки считаются опасными, рама, двойной обод и жёсткая вилка изготовлены из стали. Для торможения есть две системы: передние тормоза V-brake, задние — роллерные. Батарея Li-ion на 10 Ач прячется под сиденьем. Мощность двигателя — 320 Вт. Весит байк почти 50 кг.


  Xiaomi MiJia QiCycle

  Ещё один интересный городской велосипед с мотором выпустила компания Xiaomi. Его максимальная скорость значительно меньше, чем у трицикла — 20 км/ч. Но зато не придётся оформлять гос номер. И к тому же он складной! Алюминиевая рама выдержит нагрузку до 75 кг. Сам байк весит 14 кг. Ёмкость аккумулятора — 58 Ач. Мощность двигателя — 250 Вт. Поддерживается 4 скоростных режима. Тормозная система тоже двойная: V-brake спереди и барабанный сзади. Среди аналогов электровел выделяется необычным дизайном, несколько угловатым и брутальным. А ещё у него есть яркие фары и очень большие колёса — 40 см в диаметре!

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Теги к статье: велоспорт велосипед

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Комментарии

  • hodorik
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (3)
    hodorik-Фото

    Саган красава перед всеми "Сори" и хоть бы кто возмутился, а Китель чтоб такие высказывание делать просто подумай  -  получил ТЫ не зависимо от веса)))) ну ,а так печально...

  • Александра
    Наиро Кинтана побеждает на 4-м ... (5)
    Александра-Фото

    А у Кинтаны когда-то бывает другое лицо на шоссе? Я его расслабленную улыбку только на подиуме видела.)

  • Alya
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    Alya-Фото
    Спасибо!!!
  • Александра
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    Александра-Фото

    Удачи, Альбина! Знаю ребят из "Негонок", хоть общались только виртуально.

  • Alya
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    Alya-Фото
    Диалог предполагает участие обеих сторон.

    А федерация и ее новый глава не отвечают не только мне. Но и вообще никому.

    Отправила приглашение от имени велоклуба, озвучить свою программу развития спорта в регионе. Предложила нашу группу и сайт как площадку. Ответа нет.

    Посмотрим в конце года на результаты работы нового главы федерации. Как тренер, он ничего особенного из себя не представляет. За год один КМС. У другого тренера республики - 6.
    Как спортсмен - ему любители по 2-3 минуты привозят.
    Может быть, он окажется хорошим организатором.
  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    ДимаЛел-Фото
    С новым главой федерации Татарстана будете вести диалог?
  • Alya
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    Alya-Фото
    Да. Это я.
  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    ДимаЛел-Фото
    Руководитель казанского велоклуба «Негонки» Альбина Халикова, так?
  • evgeny1330
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (5)
    evgeny1330-Фото
    Кальмежан молодец, а Шаванель разачаровал.
  • Alya
    Видишь российский трековый вел ... (42)
    Alya-Фото

    Как на автора статьи то набросились. Велоспорт в России можно сделать не менее популярным, чем биатлон. Более того, он и был популярен. Сейчас найду комментарии пожилого велогонщика, он рассказывал о былой популярности велоспорта.
    Федерация не занимается популяризацией велоспорта. Но самое смешное - она еще и не пускает тех, кто умеет это делать.
    Я делаю самую большую в России детскую велогонку. Обгоняй-ка
    Популярность проекта двумя случаями опишу.
    Выхожу из ашана, наперерез бежит охранник. Я напрягаюсь. Он меня спрашивает - когда следующая гонка.
    В лес пошли прокатить с подругой. 1 января. Ее за попу обнимает ребенок и кричит - я был на гонке! И еще буду. А родители улыбаются. В лесу утром 1 января мы втсретили три семьи, которые у нас участвуют.




    Летом мы проводили соревнования по велоспорту шоссе. Критериум.
    На автодроме казань ринг. Это такой дорогое место, где ширина трассы 14 метров, спецасфальт, электронный хронометраж, душевые, освободили боксы для команд. 
    У гонки был ролик который крутился на 
    "Медиафасад «Казань Арена» – эксклюзивная рекламная площадка, самый большой в Европе Full HD экран, расположенный на крупнейшем футбольном стадионе России."
    Реклама на радио вроде еще была, в кинотеатре перед показом.
    По соцсетям с призами за репосты. Ребята с казань ринга- настоящие профессионалы с огромными рекламными возможностями.
    И несмотря на то, что чемпионат имел официальный статус чемпиоанат, был в календаре минсопрта и так далее. Наша местная федерация его проигнорировала. Родина Ильнура Закарина просто проигнорировала соревнования. 



    В октябре 16 года на выборах нового руководителя федерации Татарстана выбрали меня. Но спортивных чиновников такая ситуация не устроила. Пресса меня размазала: любители захотели порулить федерацией!! Массовики затейники!
    Очень хочется перестать делать спортивные соревнования и потребовать их проведения от чиновников. Надеюсь, у них получится так же качественно как у меня, массовика-затейника.



    Я думаю проблема в самой системе госфинасирования спорта. Федерации не нужны зрители и болельщики. Спонсоры их инетерсуют только с точки зрения- дай денег и от меня ничего не требуй. Я работаю со спонсорами и знаю что споноры требуют фотоотчетов, баннеров, флагов, очень следят за посещаемостью мероприятия.
    Пока будет как сейчас, деньги от государства, так и будет дальше. Интересно, что произойдет, если государство прекратить финансировать спорт высоких достижений?

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