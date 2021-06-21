Победы велогонщиков команды Bora-hansgrohe на национальных чемпионатах-2021

Мацей Боднар, Петер Саган, Патрик Конрад, Максимилиан Шахман одержали победы в национальных чемпионатах

Велогонщики команды Bora-hansgrohe успешно выступили на национальных чемпионатах-2021. Первую победу принёс Мацей Боднар (Maciej Bodnar), ставший чемпионом Польши в индивидуальной гонке на время. Затем последовали победы в групповых гонках. Петер Саган (Peter Sagan) стал семикратным чемпионом Словакии в групповой гонке, выиграв титул второй год подряд, Патрик Конрад (Patrick Konrad) выиграл групповую гонку из сольного отрыва на чемпионате Австрии.

Трасса чемпионата Германии была проложена на юго-востоке Штутгарта, набор высоты на 185,7 км дистанции составил 3000 м, Максимилиан Шахман (Maximillian Schachmann) и Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) отобрались в небольшую группу отрыва, затем Шахман атаковал на предпоследнем круге и одержал победу. Максимилиан Шахман стал двукратным чемпионом Германии в групповой гонке, первый титул он завоевал в 2019 году.

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Максимилиан Шахман: «Мы хотели избежать ситуации прошлого года, поэтому со старта начали осложнять гонку соперникам, а потом выбрали правильные моменты для атак. Каждый, действительно, заслужил эту победу. Хочу поблагодарить товарищей по команде за их потрясающую работу. Будет приятно снова целый год носить майку чемпиона».

Петер Саган: «Очень горд и счастлив, что в седьмой раз выиграл чемпионат Словакии. Хочу всех поблагодарить за поддержку во время гонки. Было приятно вернуться в Словакию».

Патрик Конрад: «Перед стартом понимал, что очень опасным соперником будет Марко (Халлер), потому что маршрут этого чемпионата ему идеально подходил. Как только пошли холмы, гонка стала трудной. Я атаковал с Гампи (Patrick Gamper), потом мы уехали с ним и Марко. Однако борьба была долгой, потому что нам не удавалось создать большой просвет. С Пёсти, который находился в преследовавшей нас группе, мы всегда могли перейти к плану В. Гампи потрясающе проехал. Победой я обязан ему. В финале я смог уехать от Марко на длинном подъёме, но даже тогда мне пришлось прикладывать максимум усилий, чтобы не дать себя догнать.

Потрясающе, что Тур де Франс-2021 я поеду в майке чемпиона Австрии. Для команды это великолепная победа. Я готов к Туру, на прошлой неделе снова тренировался в лагере на высоте, форма как раз выйдет на пик в ближайшие недели».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, победы на национальных чемпионатах всегда много значат. Поэтому мы очень счастливы, что наши гонщики завоевали несколько титулов. Относительно чемпионата Германии, мы были фаворитами, но добиться победы всё равно было нелегко. Но наши ребята поехали мощно с самого старта, осложнили гонку, атаковали. Сильных соперников было несколько, но, в итоге Макс провёл успешную атаку, которая принесла ему победу».