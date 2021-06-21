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Победы велогонщиков команды Bora-hansgrohe на национальных чемпионатах-2021

Мацей Боднар, Петер Саган, Патрик Конрад, Максимилиан Шахман одержали победы в национальных чемпионатах

 

 

  Велогонщики команды Bora-hansgrohe успешно выступили на национальных чемпионатах-2021. Первую победу принёс Мацей Боднар (Maciej Bodnar), ставший чемпионом Польши в индивидуальной гонке на время. Затем последовали победы в групповых гонках. Петер Саган (Peter Sagan) стал семикратным чемпионом Словакии в групповой гонке, выиграв титул второй год подряд, Патрик Конрад (Patrick Konrad) выиграл групповую гонку из сольного отрыва на чемпионате Австрии.

 

Трасса чемпионата Германии была проложена на юго-востоке Штутгарта, набор высоты на 185,7 км дистанции составил 3000 м, Максимилиан Шахман (Maximillian Schachmann) и Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) отобрались в небольшую группу отрыва, затем Шахман атаковал на предпоследнем круге и одержал победу. Максимилиан Шахман стал двукратным чемпионом Германии в групповой гонке, первый титул он завоевал в 2019 году.

 

 

Победы велогонщиков команды Bora-hansgrohe на национальных чемпионатах-2021

 

Победы велогонщиков команды Bora-hansgrohe на национальных чемпионатах-2021

 

Победы велогонщиков команды Bora-hansgrohe на национальных чемпионатах-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахман: «Мы хотели избежать ситуации прошлого года, поэтому со старта начали осложнять гонку соперникам, а потом выбрали правильные моменты для атак. Каждый, действительно, заслужил эту победу. Хочу поблагодарить товарищей по команде за их потрясающую работу. Будет приятно снова целый год носить майку чемпиона».

 

  Петер Саган: «Очень горд и счастлив, что в седьмой раз выиграл чемпионат Словакии. Хочу всех поблагодарить за поддержку во время гонки. Было приятно вернуться в Словакию».

 

  Патрик Конрад: «Перед стартом понимал, что очень опасным соперником будет Марко (Халлер), потому что маршрут этого чемпионата ему идеально подходил. Как только пошли холмы, гонка стала трудной. Я атаковал с Гампи (Patrick Gamper), потом мы уехали с ним и Марко. Однако борьба была долгой, потому что нам не удавалось создать большой просвет. С Пёсти, который находился в преследовавшей нас группе, мы всегда могли перейти к плану В. Гампи потрясающе проехал. Победой я обязан ему. В финале я смог уехать от Марко на длинном подъёме, но даже тогда мне пришлось прикладывать максимум усилий, чтобы не дать себя догнать.

 

Потрясающе, что Тур де Франс-2021 я поеду в майке чемпиона Австрии. Для команды это великолепная победа. Я готов к Туру, на прошлой неделе снова тренировался в лагере на высоте, форма как раз выйдет на пик в ближайшие недели».

 

  Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, победы на национальных чемпионатах всегда много значат. Поэтому мы очень счастливы, что наши гонщики завоевали несколько титулов. Относительно чемпионата Германии, мы были фаворитами, но добиться победы всё равно было нелегко. Но наши ребята поехали мощно с самого старта, осложнили гонку, атаковали. Сильных  соперников было несколько, но, в итоге Макс провёл успешную атаку, которая принесла ему победу».

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Патрик Конрад Петер Саган

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Комментарии

  • ANDREW_STROGINO
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Ну ОЧЕНЬ красивая победа!

     

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Team BikeEx ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Саймон мог побороться за победу на Вуэльте, но поехал Тур вслед за Джиро? Осилит? А вот на Вуэльту некого будет посылать. И не здесь толком и не там, вот будет итог.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    У Инеос ни одной маечки пока нет?

    Чемпионат Британии позже будет, после Токио.

    В Италии только Москон что-то пытался делать, остальные просто катались. (Москону надо, пусть он и надрывается по жаре). Ганна и Пуччо бок о бок спустя почти 10 минут после Колльбрелли приехали. У итальянцев же обязаловка - кто не едет в чемпионате, тот может забыть про сборную. 

    Колумбийцы и эквадорцы не участвовали в своих чемпионатах, потому что в Европе сейчас пребывают.

    Ван Барле и Кастровьехо тоже не ехали в своих странах чемпионаты.

  • nightbuster33
    Astana – Premier Tech в погоне ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Вот и дождались списка состава команды "Астана и К." Кто-то из Вас сказал,что не надо лить воду на команду или что-то подобное. И даже вспомнил о деньгах налогоплательщиков.Лучше ему ратовать,чтобы они все полностью платили налоги со всей суммы, которую они заработали. Глядя на хоромы понастроенные вокруг обл. городов,не скажешь что они дела это полностью. А теперь о велоспорте. В составе есть все и молодость и опыт. Читайте внимательно высказывания каждого члена команды,из которых следует:капитан- Йон,второй-Леша, потому что его оснавная цель впереди, также как и у Фульга.

    А у остальных задача, согласно купленным билетам,то бишь раскладкам тренеров на каждый этап в отдельности. Для них это работа, для вас-зрелище,которое не всегда может совпасть с вашим желанием.Что касается Груздева,если он отпахался впереди,большую часть гонки,то зачем ему еще стараться закончить гонку впервых рядах. И на что он будет похож на следующий день? Так-что никто в команде на халяву деньги не получает. Пожелаем всем участникам итренерам успехов и полным составом закончить гонку!

  • flugegeheimen
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Вот уж действительно TGV. Рада за него, отличный гонщик. 

  • rude_rider
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    rude_rider-Фото
    Очень много полуспритерских этапов. Саган в очередной раз спасибо скажет. Тот кто оденет в первый этап маечку рискует остаться в ней надолго))(
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    У Инеос ни одной маечки пока нет?

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото
    20-е место занял, 5:33 отставание от победителя
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Felix Ritzinger (WSA) взял 2-е место на разделке и в Австрии и в Германии?
    А Tobias Bayer (AFC) стал и там и там третьим? 

    Велолайв, поправьте, пожалуйста.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Визуально маршрут менее интересный, чем на Джиро. Но, как показала Джиро, даже самый лучший маршрут может быть нивелирован скукой, беспомощностью и сходами. Так что ожидаю яркой битвы между лучшими генеральщиками, спринтерами, когда даже неявные возможности будут использоваться, чтобы выиграть время у конкурентов.

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3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
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