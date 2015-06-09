Алекс Аранбуру, Оскар Родригес и Макс Кантер переходят в велокоманду Movistar

Алекс Аранбуру, Оскар Родригес, Макс Кантер – новые велогонщики команды Movistar

Велокоманда Movistar объявила о подписании контрактов с испанскими гонщиками 26-летним Алексом Аранбуру (Alex Aranburu) и его ровесником Оскаром Родригесом (Óscar Rodríguez), а также с 23-летним немецким велогонщиком Максом Кантером (Max Kanter). Алекс Аранбуру подписал контракт на три года, Оскар Родригес и Макс Кантер – на два.

Алекс Аранбуру и Оскар Родригес переходят в Movistar из команды Astana-Premier Tech, где выступали два последних сезона, а Макс Кантер впервые в карьере меняет команду – он начал карьеру и последние три года выступал в команде DSM (Sunweb).

На счету Алекса Аранбуру четыре победы, в том числе победа на этапе Тура Страны Басков, первая в гонке Мирового тура, которую он одержал в этом году. Алекс Аранбуру вошёл в десятку сильнейших на классиках «Омплоп Хет Ниусблад», классике – Монументе велоспорта «Милан-Сан-Ремо», а также финишировал в топ-10 на трёх этапах Тур де Франс-2021, стал призёром «Мемориала Марка Пантани».

Оскар Родригес, победитель этапа Вуэльты Испании-2018, в этом году занял 2-е место на Mont Ventoux Dénivelé Challenge, поднялся на третью ступень подиума велогонки La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi.

Макс Кантер – двукратный чемпион Германии в групповой гонке среди андеров (2017, 2018), бронзовый призёр групповой гонки среди андеров на чемпионате мира-2017. В 2020 году на дебютном Гранд-туре – Вуэльте Испании, дважды занимал 3-е место на этапах.

Алекс Аранбуру: «Так счастлив подтвердить, что на следующие три года стал гонщиком команды Movistar, нашей домашней команды Мирового тура. Уверен, атмосфера в команде будет великолепной. Я с огромной радостью начну работать в команде, где хочу вырасти как гонщик и как личность.. Надеюсь, смогу продолжать понемногу совершенствоваться с каждым годом, чтобы вместе с командой добиться больших успехов».

Оскар Родригес: «Очень счастлив, что следующие два года буду выступать в команде Movistar. Когда был ребёнком в клубе «Ciclista Villavés», потом в любительской Equipo Lizarte, все, кто выступал в них, хотели бы получить такой шанс, какой сейчас выпал мне. Я очень счастлив, потому что это моя домашняя команда с такой блестящей историей.

Сейчас я восстанавливаюсь после падения, которое случилось на Вуэльте Испании-2021. Делаю упражнения, чтобы усилить левое колено, надеюсь, скоро полностью восстановлюсь и возобновлю тренировки. Больше всего хочу в следующие несколько лет выступать настолько сильно, чтобы как можно больше помочь моим товарищам по команде, а когда представится шанс, самому попробовать побороться за победы. Но главное, получить признание команды, чтобы команда была довольна моей работой. Приложу все силы ради успехов команды».

Макс Кантер: «Прежде всего, хочу сказать, что я невероятно рад присоединиться к этой команде. Очень благодарен, что команда так верит в меня. Считаю, что я нашёл правильных людей и окружение, чтобы сделать следующие шаги на пути к успешной карьере. Команда известна человеческим отношением, верой в спортсменов, даже когда дела идут не так, как планировалось. Ещё раз подчеркну, как я благодарен за это.

Сейчас, когда я уже несколько лет выступал в Мировом туре, хочу продолжать строить карьеру на успехах, достигнутых мной в андерах. Очень сдержанно, но со здоровой уверенностью в своих силах скажу, что хотел бы снова выигрывать. Несколько раз за последние годы я близко подходил к победе, а теперь хочу, чтобы победа, наконец, пришла с командой Movistar.

Без слов понятно, что я хочу внести большой вклад в работу команды, помогать лидерам. Не могу дождаться, когда надену новую майку. Также хотел бы поблагодарить мою прежнюю команду за сотрудничество».