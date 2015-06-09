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Алекс Аранбуру, Оскар Родригес и Макс Кантер переходят в велокоманду Movistar

Алекс Аранбуру, Оскар Родригес, Макс Кантер – новые велогонщики команды Movistar

 

Алекс Аранбуру, Оскар Родригес и Макс Кантер переходят в велокоманду Movistar

  Велокоманда Movistar объявила о подписании контрактов с испанскими гонщиками 26-летним Алексом Аранбуру (Alex Aranburu) и его ровесником Оскаром Родригесом (Óscar Rodríguez), а также с 23-летним немецким велогонщиком Максом Кантером (Max Kanter). Алекс Аранбуру подписал контракт на три года, Оскар Родригес и Макс Кантер – на два.

 

  Алекс Аранбуру и Оскар Родригес переходят в Movistar из команды Astana-Premier Tech, где выступали два последних сезона, а Макс Кантер впервые в карьере меняет команду – он начал карьеру и последние три года выступал в команде DSM (Sunweb).

 

  На счету Алекса Аранбуру четыре победы, в том числе победа на этапе Тура Страны Басков, первая в гонке Мирового тура, которую он одержал в этом году. Алекс Аранбуру вошёл в десятку сильнейших на классиках «Омплоп Хет Ниусблад», классике – Монументе велоспорта «Милан-Сан-Ремо», а также финишировал в топ-10 на трёх этапах Тур де Франс-2021, стал призёром «Мемориала Марка Пантани».

 

  Оскар Родригес, победитель этапа Вуэльты Испании-2018, в этом году занял 2-е место на Mont Ventoux Dénivelé Challenge, поднялся на третью ступень подиума велогонки La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi.

 

  Макс Кантер – двукратный чемпион Германии в групповой гонке среди андеров (2017, 2018), бронзовый призёр групповой гонки среди андеров на чемпионате мира-2017. В 2020 году на дебютном Гранд-туре – Вуэльте Испании, дважды занимал 3-е место на этапах.

 

  Алекс Аранбуру: «Так счастлив подтвердить, что на следующие три года стал гонщиком команды Movistar, нашей домашней команды Мирового тура. Уверен, атмосфера в команде будет великолепной. Я с огромной радостью начну работать в команде, где хочу вырасти как гонщик и как личность.. Надеюсь, смогу продолжать понемногу совершенствоваться с каждым годом, чтобы вместе с командой добиться больших успехов».

 

  Оскар Родригес: «Очень счастлив, что следующие два года буду выступать в команде Movistar. Когда был ребёнком в клубе «Ciclista Villavés», потом в любительской Equipo Lizarte, все, кто выступал в них, хотели бы получить такой шанс, какой сейчас выпал мне. Я очень счастлив, потому что это моя домашняя команда с такой блестящей историей.

 

  Сейчас я восстанавливаюсь после падения, которое случилось на Вуэльте Испании-2021. Делаю упражнения, чтобы усилить левое колено, надеюсь, скоро полностью восстановлюсь и возобновлю тренировки. Больше всего хочу в следующие несколько лет выступать настолько сильно, чтобы как можно больше помочь моим товарищам по команде, а когда представится шанс, самому попробовать побороться за победы. Но главное, получить признание команды, чтобы команда была довольна моей работой. Приложу все силы ради успехов команды».

 

  Макс Кантер: «Прежде всего, хочу сказать, что я невероятно рад присоединиться к этой команде. Очень благодарен, что команда так верит в меня. Считаю, что я нашёл правильных людей и окружение, чтобы сделать следующие шаги на пути к успешной карьере. Команда известна человеческим отношением, верой в спортсменов, даже когда дела идут не так, как планировалось. Ещё раз подчеркну, как я благодарен за это.

 

  Сейчас, когда я уже несколько лет выступал в Мировом туре, хочу продолжать строить карьеру на успехах, достигнутых мной в андерах. Очень сдержанно, но со здоровой уверенностью в своих силах скажу, что хотел бы снова выигрывать. Несколько раз за последние годы я близко подходил к победе, а теперь хочу, чтобы победа, наконец, пришла с командой Movistar.

 

 Без слов понятно, что я хочу внести большой вклад в работу команды, помогать лидерам. Не могу дождаться, когда надену новую майку. Также хотел бы поблагодарить мою прежнюю команду за сотрудничество».

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Теги к статье: Алекс Аранбуру Оскар Родригес Макс Кантер Movistar Alex Aranburu Oscar Rodriguez Max Kanter

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Хороший гонщик этот Аранбуру. Респект ему.

    Вся жизнь это гонка.

  2. s75

    Сегодня, 22:37 | Регистрация: 9.06.2015

    А в обратном направлении мог бы отправиться Дарио - это его команда.

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Комментарии

  • s75
    Алекс Аранбуру, Оскар Родригес ... (2)
    s75-Фото

    А в обратном направлении мог бы отправиться Дарио - это его команда.

  • nightbuster33
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    nightbuster33-Фото

    А что,4-ое место Л.Бума,это плохо(2015)  Самым опытным из сегоднешнего состава в этой гонке будет Груздев.Это будет его 9-е участие.А самым-самым будет тренер Астаны-Муравьев.Он отметился своим выступлнием 2 или 3 сезон после того,как гонка из 4-х дневки стала однодневной.

  • s75
    Дилан ван Барле – серебряный п ... (2)
    s75-Фото

    Быть может, пока лучший сезон в его карьере, и это несмотря на жуткое невезение - помимо травмы на Вуэльте там был еще прокол на стартовой разделке, которую он должен был забирать...

  • s75
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    s75-Фото

     Когда-то весьма многообещающий гонщик Москон в какой-то момент стал больше известен своими выходками, которые могли стоить ему продолжения карьеры. Несмотря ни на что, команда поддерживала его, прощая его в очередной "последний раз", продлевая контракт в непростые (не связанные с велоспортом) для гонщика времена. Трудно сказать, для кого из трех сторон (гонщик и обе команды) этот переход плюс, для кого минус, но хочется пожелать итальянцу удачи. Эта история не только о Джанни (любимчике босса), но и о том, что сейчас происходит "под ковром" в Инеосе. По идее вместе с Москоном перейдет и его друг Бассо - весьма ценный гонщик в своем скромном амплуа, по сути, его взяли в команду "из ниоткуда", но он никогда не был балластом и отрабатывал свои контракты очень достойно.

  • Earl57
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    Earl57-Фото
    Бедный Ларс Бом. Как страстно он мечтал о дождевом Рубэ, как ждал и верил что однажды это случится. Так и завершил карьеру, не дождавшись.
    А теперь прогнозируют дождь в субботу и воскресенье, а Ларс поедет Рубэ в техничке его женской команды.
  • старт-шоссе 82
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я про Москона.

    А про Рубэ что писать? Астана никогда ни делала ставку на Рубэ , может за исключением Ларса Бома когда-то, но безрезультатно.

  • Адриен
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    Адриен-Фото
    Это вы относительно комментария Алика ? Или про Москона ?
  • RVL
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    RVL-Фото
    А по сути ведь некому)))
    Правильно все сказано.
    Расскажите кто из Астаны светился на рубэ, и мы все поймем
  • старт-шоссе 82
    Джанни Москон подписывает двух ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Хорошая новость, ждем кто будет следующий.

  • Astanaforever
    Алекс Аранбуру, Оскар Родригес ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Хороший гонщик этот Аранбуру. Респект ему.

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