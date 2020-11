Михаэль Вальгрен переходит в велокоманду EF Pro Cycling

**although apparently not until 2022**



речь идет о том, что Скай якобы запланировала переход Власова в межсезонье 2021-2022, когда контракт Власова с Астаной заканчивается



в каком качестве там мог бы быть Власов, не факт - зависит от результатов сезона 2021. Инеос, что говорицца, top heavy, но ни про одного из их кэпов нельзя хоть сколь-нибудь уверенно сказать, что в 2021г они поедут (разве что Карапаз). Думаю, что сам переход ну уж совсем не факт