Михаэль Вальгрен переходит в велокоманду EF Pro Cycling

Михаэль Вальгрен подписал контракт с командой EF Pro Cycling

28-летний датский велогонщик Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling, куда переходит из велокоманды NTT Pro Cycling. За свою карьеру специалист классик и универсал Вальгрен одержал шесть побед, в том числе выиграл классики Omloop Het Nieuwsblad и Амстел Голд Рэйс.

Михаэль Вальгрен: «Я очень рад переходу в команду EF Pro Cycling. Конечно, я разговаривал с моими земляками Матти Брешелем и Магнусом Кортом. Они оба сказали, что это потрясающая команда. С нетерпением жду, когда стану её частью. Со стороны кажется, что в команде EF очень весело и интересно. Правда, не могу дождаться начала работы. Думаю, я отлично туда впишусь.

Считаю, что мои самые сильные стороны – выносливость и умение очень хорошо читать гонку. Думаю, это отличное сочетание, особенно в однодневных гонках. Чем дольше длится велогонка, тем сильнее становлюсь и читаю действия гонщиков. Это одно из моих лучших качеств на велосипеде».

В 2018 году Михаэль Вальгрен финишировал 4-м на Туре Фландрии. Победа на этой классике – Монументе остаётся для датского гонщика одной из главных целей в карьере: «Это особенная гонка. Такая напряжённая, долгая и трудная, но как-то так получается, что проходит она очень быстро. На ней всегда чувствую себя хорошо. Это одна из причин, по которой она мне нравится. Сочетание маршрута, атмосферы и истории делает борьбу на Туре Фландрии грандиозной. Ещё и поэтому очень люблю эту классику».

Вне велосипеда Михаэль изучает всё, что касается кофе и концепции ресторана-кафе: «Думаю, для каждого велогонщика обычное дело – помолоть свои кофейные зёрна, привезти на гонку и готовить в своём аэропрессе. Сейчас это стало нормой. А ещё мне нравится наслаждаться очень хорошей едой. Мой очень хороший друг владеет рестораном со звёздами «Мишлен». После знакомства с ним я начал уделять внимание еде хорошего качества».

Михаэль вырос в северной части Дании, регионе, где много национальных парков и песчаных пляжей. А последние несколько лет он вместе с женой и сыном живёт в солнечном Монако: «Я переехал в Монако в ноябре 2016 года, уже четыре года, и мне здесь очень нравится. Мы с женой завели здесь много друзей. Но по большому счёту ничто не сравнится с домашними дорогами. В Дании моя любимая область та, где я родился. Я с западного побережья, у нас потрясающие дороги, прекрасные пейзажи. Если хотите покататься на велосипеде для езды по гравию, там найдётся множество отличных дорог».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Михаэль – сильный мотор и истинный талант. Он незаурядный гонщик для классик и очень ценен для команды на многодневных велогонках. Рад тому, что он принесёт в нашу команду. Он даёт нам шанс разыграть ещё одну карту на брусчатке, когда в гонке начнётся безумие, что всегда и происходит».