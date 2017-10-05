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Команда Androni Giocattoli гарантировала себе приглашение на Джиро д'Италия-2018

Команда Androni Giocattoli сохранила титульного спонсора и гарантировала себе приглашение на Джиро д'Италия-2018 

 

  Проконтинетальная команда Androni Giocattoli – Sidermec завершает сезон победой в Кубке Италии, что гарантирует ей приглашение на Джиро д’Италия-2018.

 

Команда Androni Giocattoli гарантировала себе приглашение на Джиро д'Италия-2018

Photo © @BettiniPhoto

 

  Кубок Италии включает в себя 15 итальянских велогонок, начиная с февраля, с классики Коста дели Этруски (Costa degli Etruschi) и заканчивая гонкой Tre Valli Varesine. Команда Джанни Савио возглавила рейтинг итальянских команд после «Недели Коппи и Бартали». Гонщики Androni Giocattoli – Sidermec Франческо Гавацци и Эган Берналь лидируют в индивидуальном рейтинге.

 

  По итогам Кубка Италии команда Androni Giocattoli – Sidermec набрала 560 очков. 2-е место с 397 очками заняла команда Nippo – Vini Fantini, тройку лучших замкнула команда Wilier Triestina -Selle Italia, набравшая 389 очков.

 

  Команда Androni Giocattoli – Sidermec, остававшаяся последние два года оставалась без приглашений от организаторов Джиро д’Италия, не только гарантировала себе участие в итальянском Гран-туре, но и сохранила титульного спонсора на 2018 год.

 

  Джанни Савио: «Я благодарю Марио Андрони и Паоло Сколе за то, что снова верят в нас. Компания Androni Giocattoli поддерживала нас с 2008 года, на протяжении нескольких сезонов мы добивались великолепных результатов, выиграли этапы на Джиро д’Италия, побеждали на классиках. Многие из наших молодых гонщиков за эти годы достигли успеха с нами, а затем продолжили выступать в крупных командах – Алессандро Де Марки, Фабио Феллине, Диего Роза. Вместе с опытными гонщиками у нас выступает группа молодых ребят, некоторые из которых уже принесли победы».

 

  Колумбиец Эган Берналь (Egan Bernal), который в этом сезоне принёс Androni Giocattoli 6 побед, продолжил традицию гонщиков, сделавших первые шаги в карьере с командой Джанни Савио, а потом заключивших контракты с командами Мирового тура. В 2018 году Эган Берналь станет гонщиком британской команды Sky.

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Теги к статье: Androni Giocattoli – Sidermec

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Комментарии

  • Андрон
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (9)
    Андрон-Фото
    Большое спасибо Александру за видео. Не соглашусь, что Саган бал когда либо "вечно вторым". Полоса вторых мест ни о чем не говорила, кстати, была она не такой уж большой.
    К тому же второе место не самое плохое. Кого-то оно прибивает, кого-то учит быть умнее, хитрее, сильнее. Как Сагана.
  • Shega
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (9)
    Shega-Фото
    Спасибо большое за видео! Получила эстетическое удовольствие от просмотра и стало понятно, о чем Петер говорил в интервью. До сих пор тихонько радуюсь его победе)
  • sashaney
    Альваро Одег – новобранец кома ... (2)
    sashaney-Фото
    Видимо колумбийского :-)
  • sashaney
    Компания Slipstream Sports про ... (1)
    sashaney-Фото

    Это не камень в огород Саймона ... Я понимаю, что интервью ни о чём и говорить нечего гонщику, но ... Хотя бы выдерживать генеральную линию надо? Саймон не знает, что Вудсу 30 лет? Он (Саймон) его старше на год всего !!! Молодой !!!

  • Meilleur
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (3)
    Meilleur-Фото

    Так и не понял мысли про то, что финишнуть за пределами 3-ки с лавиной атак магистрально важно, чем 2-м или 3-м почти без атак. Всегда понимал, что Альберто очень гордился тем, что разброс мест в ГТ 9-0-0, а не, к примеру, 9-0-1, и он всегда предпочел бы первое. И все же, что-то он недосказал, тема недораскрыта в этом плане.

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (3)
    Адриен-Фото

    Так ведь своими результатами и достижениями доказал, что был прав. Может быть в большом спорте так  только и можно стать Личностью, лидером, звездой - ОСМЫСЛЕННО делая то, что хочешь и ОСМЫСЛЕННО перетягивая одеяло на себя. Ведь это "одеяло" - не только миллионы, а и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и груз тоже .

  • f16
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (3)
    f16-Фото

    да старина, сразу появилось много умных мыслей, когда уже не платят ему миллионы, про семейные чувства в команде, правда всегда делал что хочет и тянул одеяло на себя в командах

  • Znak
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (9)
    Znak-Фото

    Цитата: neverest
    Появилось хорошее видео последних 4 км гонки в Бергене, где видно как работал Саган

     

    Спасибо! Очень интересно.
    Эти 4 км. показывают как и за счет чего  «вечно второй» стал вечно первым!
    Слово «вечно» здесь не кажется перебором. Согласен с уже сказанным, что  с большоооой уверенностью можно утверждать, что вряд ли кому то удастся повторить три подряд Чемпионата Мира!

  • close2you
    Трансферные новости пелотона-2 ... (73)
    close2you-Фото
    а я вот смотрю на рус вело этого года... и кажется что скоро Газпром скажет: " нехрен в вас деньги вкидывать" и закроют команду... этот сезон просто нулевой для каждого

    плохо что шилов из локосфинкса туда перешёл... можно про него забыть теперь. есть такое поверье " попал в русвело - борись за 20 место " ))) очень жаль
  • VeloVelo
    Альваро Одег – новобранец кома ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Лефевр уже нашел генспонсора?

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