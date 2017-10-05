Команда Androni Giocattoli гарантировала себе приглашение на Джиро д'Италия-2018

Команда Androni Giocattoli сохранила титульного спонсора и гарантировала себе приглашение на Джиро д'Италия-2018

Проконтинетальная команда Androni Giocattoli – Sidermec завершает сезон победой в Кубке Италии, что гарантирует ей приглашение на Джиро д’Италия-2018.

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Кубок Италии включает в себя 15 итальянских велогонок, начиная с февраля, с классики Коста дели Этруски (Costa degli Etruschi) и заканчивая гонкой Tre Valli Varesine. Команда Джанни Савио возглавила рейтинг итальянских команд после «Недели Коппи и Бартали». Гонщики Androni Giocattoli – Sidermec Франческо Гавацци и Эган Берналь лидируют в индивидуальном рейтинге.

По итогам Кубка Италии команда Androni Giocattoli – Sidermec набрала 560 очков. 2-е место с 397 очками заняла команда Nippo – Vini Fantini, тройку лучших замкнула команда Wilier Triestina -Selle Italia, набравшая 389 очков.

Команда Androni Giocattoli – Sidermec, остававшаяся последние два года оставалась без приглашений от организаторов Джиро д’Италия, не только гарантировала себе участие в итальянском Гран-туре, но и сохранила титульного спонсора на 2018 год.

Джанни Савио: «Я благодарю Марио Андрони и Паоло Сколе за то, что снова верят в нас. Компания Androni Giocattoli поддерживала нас с 2008 года, на протяжении нескольких сезонов мы добивались великолепных результатов, выиграли этапы на Джиро д’Италия, побеждали на классиках. Многие из наших молодых гонщиков за эти годы достигли успеха с нами, а затем продолжили выступать в крупных командах – Алессандро Де Марки, Фабио Феллине, Диего Роза. Вместе с опытными гонщиками у нас выступает группа молодых ребят, некоторые из которых уже принесли победы».

Колумбиец Эган Берналь (Egan Bernal), который в этом сезоне принёс Androni Giocattoli 6 побед, продолжил традицию гонщиков, сделавших первые шаги в карьере с командой Джанни Савио, а потом заключивших контракты с командами Мирового тура. В 2018 году Эган Берналь станет гонщиком британской команды Sky.