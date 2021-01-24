Фумиюки Беппу и Даниэль Арройяве подписали контракты с велокомандой EF Pro Cycling

Фумиюки Беппу и Даниэль Арройяве – новые велогонщики команды EF Pro Cycling

37-летний японский велогонщик Фумиюки Беппу (Fumiyuki Beppu) и 20-летний колумбийский велогонщик Даниэль Арройяве (Daniel Arroyave) подписали контракты с велокомандой EF Pro Cycling.

Фумиюки Беппу возвращается в Мировой тур после года работы в проконтинентальной французской велокоманде NIPPO DELKO One Provence и начнёт 17-й сезон в профессионалах в велокоманде EF Pro Cycling. Среди товарищей по команде EF Pro Cycling трёхкратного чемпиона Японии в разделке, двукратного чемпиона Японии в групповой гонке, будет его соотечественник Хидето Накане (Hideto Nakane), также перешедший в американскую команду из NIPPO DELKO One Provence.

Фумиюки Беппу начинал карьеру в команде Discovery Channel, затем выступал в командах Skil Shimano, RadioShack, Orica-GreenEDGE, Trek-Segafredo, проехал все классики – Монументы велоспорта, принял участие в шести Гранд-турах. Сейчас он живёт и тренируется во Франции, в департаменте Эн региона Овернь-Рона-Альпы.

Фумиюки Беппу: «Я рад возможности внести вклад в работу команды EF Pro Cycling в 2021 году. Эта профессиональная команда всегда поражает уникальным эффектным дизайном велоформы и велосипедов. Они великолепно выступают на классиках, всегда слаженно работают на Гранд-турах. Буду очень рад здесь выступать. Я очень мотивирован проявить максимум своих спортивных возможностей. У меня есть опыт выступления на совершенно разных типах велогонок, будь то Гранд-туры или Монументы.

Я выступаю в велогонках с 9 лет. Всегда мечтал стать профессионалом в Европе. Окончив школу, я поехал в Европу и выступал за французскую любительскую команду три года. Тогда мои результаты заметили, и я смог стать профессионалом. Сейчас живу в провинции Эн, во Франции, где часто проводят этапы Тур де Франс, Критериума Дофине, Тура де л’Эн, Тура де л’Авенир. По дорогам, где проходят эти гонки, обычно тренируюсь.

Лично мне очень нравится подъём Гран-Коломбье и прекрасные горы Бюже. Когда в этом году после локдауна, наконец, выехал из дома, осознал, каким счастливым делает меня велосипед».

Впечатляющая победа из сольного отрыва в групповой гонке среди андеров на чемпионате Колумбии-2020 внесла Даниэля Арройяве в число впечатляющих перспективных молодых гонщиков Колумбии. Он начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде EF Pro Cycling, где присоединится к своим соотечественникам Ригоберто Урану, Серхио Игите, Диего Камарго.

Даниэль Арройяве: «Я мечтаю стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, победить в классиках, и, прежде всего, быть очень счастливым и делиться радостью с другими людьми. Я очень рад сделать шаг от андеровской команды в Мировой тур. Знаю, что велокоманда EF любит работать с молодыми гонщиками, помогает им вырасти в спортивном плане. Я мечтал присоединиться к этой команде. Здесь круто, спокойно, но в то же время всё на высоком профессиональном уровне. Мне нравится яркая велоформа, атмосфера в команде.

Счастлив, что буду выступать и тренироваться с Риго и Серхио. Уверен, что многому у них научусь, потому что они оба из тех, кто делится опытом, помогает расти другим в личном и профессиональном плане.

Моё любимое место тренировок – здесь, в Антиокии, вокруг моего города Ярумалm (Yarumal). Мне нравится, когда еду, а вокруг меня деревья, поют птицы, мне нравится смотреть, как солнце мелькает между деревьев. Люблю природу, а лучший способ ею наслаждаться – ехать на велосипеде, на котором чувствую себя свободным.

Вне велосипеда мне нравится фотографировать, проводить время с семьёй и друзьями, любоваться из дома закатами и рассветами».