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Велокоманда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с семью австралийскими гонщиками

В велокоманде Mitchelton-SCOTT в 2021 году будут выступать 11 австралийских велогонщиков

 

 

  Велокоманда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с семью австралийскими велогонщиками на два года, включая контракт с 29-летним Люком Дабриджем (Luke Durbridge), для которого следующий сезон в команде будет юбилейным, 10-м.

 

  В числе продливших контракты также 32-летний чемпион Австралии в групповой гонке Кэмерон Мейер (Cameron Meyer),  26-летний Алекс Эдмондсон (Alex Edmondson), 28-летний Дэмьен Хаусон (Damien Howson), 26-летний Ник Шульц (Nick Schultz), 24-летний Каллем Скотсон (Callum Scotson), 22-летний Роберт Стеннард (Robert Stannard).

 

 

 

  Всего в команде Mitchelton-SCOTT будут выступать 11 австралийцев. Помимо семи гонщиков,  продливших контракты, в команде продолжат работать 21-летний Кэйден Гровс (Kaden Groves), 29-летний Майкл Хепберн (Michael Hepburn), 24-летний Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton). К ним присоединится и вернувшийся в австралийскую команду после четырёх лет работы в команде Sunweb 30-летний Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).

 

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott о Люке Дабридже:

 

  «Мы знаем, на что способен Дарбо. Он  с нами с момента основания команды, и конечно, ещё продолжает развиваться. В течение всех 10 месяцев сезона он для нас ключевой гонщик. Поэтому великолепно, что ещё пару лет он останется в команде.

 

  Этот год был не похожим на остальные. Мы заключили с ним соглашение, что он пропустит Тур де Франс-2020 и сосредоточится на разделке чемпионата мира и классиках, хотя Дарбо – тот гонщик, которого я бы всегда хотел брать в состав на Тур. Благодаря его разносторонности его можно брать на множество велогонок календаря. Какой бы план у нас не был, он прикладывает все силы. У него есть качества, которые мы бы хотели продолжать развивать. Но он также очень преданный товарищ по команде. В составе команды необходимы такие ребята как он, чтобы одержать победу на Гранд-туре или крупной многодневной гонке».

 

Мэтт Уайт об Алексе Эдмондсоне:

 

  «Переходу Эдмо от олимпийского медалиста на треке к велогонщику на шоссе требуется время. Я считаю, что он всё ещё ищет свою нишу на шоссе. Он вырос в нашей любительской команде, и его развитие далеко не закончено. Он был в составе нашей команды, когда мы выиграли Вуэльту Испании. Ему нравятся классики, у него есть потенциал в этой дисциплине. Он разносторонний гонщик. Можно брать его на Гранд-туры. Хотя он не чистый спринтер, он быстрый. Мы знаем, что он может побеждать».

 

Мэтт Уайт о Дэмьене Хаусоне:

 

  «Он вырос в нашей развивающей команде, стал чемпионом  мира среди андеров в разделке, на него могут положиться товарищи по команде. Ему нравится его роль, он хочет продолжать развиваться, и мы рады, что он будет делать это вместе с нами».

 

Мэтт Уайт о Кэмероне Мейере:

 

  «Мы поддерживаем Кэма на пути к его цели стать олимпийским чемпионом на треке. Но в любом случае, куда бы не привёл его следующий год, так как Covid-19 повлиял не только на его планы в отношении Олимпиады, но и на планы множества людей, Кэм хочет завершить свою карьеру как шоссейный гонщик.

 

 Он очень важен для нас как лидер. Он хладнокровный, прекрасный аналитик. Думаю, он может учить молодых ребят тому, как быть профессионалом, что нужно сделать, чтобы стать лучшим в мире. Он нужен команде. Мы знакомы с Кэмом более десяти лет. Великолепно, что он сможет помогать развивать молодых ребят команды и наше следующее поколение австралийский гонщиков».

 

Мэтт Уайт о Нике Шульце:

 

  «Ник активный, надёжный, преданный делу. В этом году у него наблюдался хороший прогресс, несмотря на то, что пришлось очень сильно менять программу. Он независимый. Его путь в нашу команду был необычным. Он очень умён, самодостаточен ,такие люди лучше других справились с этим очень сложным годом. Мы с нетерпением ждём, что может показать Шульц в будущем. Его можно брать в состав на Гранд-туры, холмистые классики. Он прекрасно владеет велосипедом, знает, на что способен. Все знают, какой он труженик, крепкий и надёжный товарищ по команде. Возможно, такие ребята не выигрывают на крупных гонках, но без них команда не может одержать победы».

 

Мэтт Уайт о Каллеме Скотсоне:

 

  «Этот год был трудным для всех, но положительным для Каллема. Он очень сильно прогрессировал, кульминацией его сезона стала Вуэльта Испании. Он прекрасно справился проехал свой первый Гранд-туром. Это хороший знак на будущее».

 

Мэтт Уайт о Роберте Стэннарде:

 

  «Даже в такой разрушенный пандемией год Роб нашёл себя на уровне Мирового тура. У него несколько очень солидных результатов. Единственное, что ускользнуло – первая победа, но он близко к ней подходил.

 

  Ему только 22 года, мы считаем, что у Роба большое будущее. Рады, что он будет развиваться вместе с нами. Ему ещё многое предстоит сделать. Но проблески будущего, которое его ждёт, уже видны. Роб может отлично выступать на классиках, может проходить короткие подъёмы, он быстрый, у него хорошая разделка. Так как он разносторонний гонщик, мы пока не разрабатывали конкретный план его будущего. Думаю, спешить нечего. Ему 22 года, он всё ещё изучает стили разных гонок. Хотим, чтобы вся наша группа молодых ребят проявила себя в Бельгии, хотим поставить их в гонки в Италии и Испании. Всё это гонки разных стилей.

 

  Некоторым из ребят нужно время, чтобы понять, какую нишу они могут занять. Самое главное, что за последний год Роб очень сильно прогрессировал. Пока он продолжает прогрессировать, думаю, обе стороны будут довольны».

 

 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (14)
    Александра-Фото
    Ситуации похожи, но люди разные. Я бы не стала тут проводить аналогий.
  • Earl57
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (14)
    Earl57-Фото
    Как пример аналогичной ситуации можно привести Насера Буанни и Кофидис. Как его только не критиковали - он и такой, он и сякой. Ушел Буанни в другую команду. Причем еще в январе прошлого года стал говорить, что активно ищет новую команду. А генменеджер Кофидиса невзирая на слова Буанни утверждал, что он должен доказать что достоин продления контракта. Если гонщик такой плохой, пусть уходит с миром. Ан нет, Васёр до последнего боролся за то, чтобы сохранить Буанни в Кофидисе. Когда окончательно стало ясно, что это не получится, стал активно мешать Насеру новую команду.
    В итоге Буанни и руководитель его нынешней команды практически до декабря скрывали, что подписали контракт.
    После ухода из Кофидиса Буанни одержал в этом коротком сезоне 4 победы. И в руководстве Аркеа им вполне довольны.
    У пришедшего в Кофидис Вивиани ни одной победы. И даже на вторых-третьих местах замечен не был. А был таким успешным спринтером. По итогам сезона Вивиани аккуратно заметил, что в этом не только его вина, но и команды. Поддержки у него не было...
  • Бакеша
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Бакеша-Фото
    Вслед за Катюшей вперед. И не будет ни одной команды в ВЛ из стран снг
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    NTT вроде остается, хотя, возможно, опускается дифизионом ниже

  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Если речь идёт о сокращении бюджета, то зачем сокращать у тех кто показывает результат? Я этого не пойму. В баскетбол средства вливают тоже не малые, и тоже есть легионеры и? Где их результат? А футбол? Даже при ваших аргументах, в жизни не поверю что денег нет. Соглашусь с вашим последним предложением, кстати именно это я и имела в виду подразумевая под другими проектами, вы более конкретно это назвали! Точно! Жаба душит! В стране, где есть практически вся таблица Менделеева, не может быть что бы не было денег! Просто мы их не видим, а это уже политический вопрос. Да и велоспорт у нас не самый популярный вид спорта. Это тоже многое обьясняет.
  • Адриен
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Адриен-Фото
    Да не надо никого разгонять, я частенько слышал подобные же "советы" о велокоманде Астана от любителей хоккея, футбола, баскетбола. На мой устаревший советский взгляд государство ДОЛЖНО поддерживать именно спорт, в том числе - и высших достижений,профессиональный. Этим как бы устанавливается приоритеты государственных интересов - образование, здравоохранение, ГАРМОНИЧНОЕ развитие человека... Если же государство отказывается от финансирования, то по цепочке приходит в упадок и детский спорт, и спортивные мероприятия низового уровня, да и просто оздоровительная физкультура - приоритеты меняются... А в Самруке денег действительно не хватало. Только не на другие проекты. Просто кого-то очень душила жаба - миллионы долларов, а идут мимо ЛИЧНЫХ карманов...
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    reports in the Italian press suggest [Винокуров] might have a lesser role in the future.

     

    Canada’s Steve Bauer joins as a directeur sportif, possibly replacing Aleksandr Shefer and Dmitrij Sedun

     

    Aleksander Vlasov also under contract for 2021 and expected to stay despite interest from Ineos Grenadiers

     

    [signings include] U23 world champion Samuele Battistella from NTT Pro Cycling and fellow Italian talent Matteo Sobrero 

     

    про АЛ не упоминают, видимо, нет ясности. Про остальных старых и новых тоже

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото
    В начале декабря всё будет.
  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото

    На фоне закрытия других команд, и массового урезания бюджета, это не плохая новость! Спонсор хороший давно нужен был. Как по мне после ухода Нибали надо было искать его. Деньги бы были и победы на грндтурах. 
    Поживем, увидим. Лучше уж так. 
    Хотя если честно прям смешно. В жизни не поверю что в Самыруке денег не хватает. Не такие уж и большие суммы для содержания команды они выделяли. Особенно если учесть, что велокоманда из мультклуба- одна единственная показывала достойный результат. Лучше б баскетболистов вместе с футболистами разогнали, результат там вообще стремный. 
    Ну, сэкономили, теперь наверное на эти деньги стратегически важный проект осуществлят! Без которого мы никуда в этом мире. И отчитаются на что были потрачены эти "огромные" суммы! Так получается? 

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото

    Я конечно могу ошибаться, но вроде как утром в статье был кусочек о том, что ставится цель "команде выйти на самофинансирование" и вообще, что содержание государством професиональной спорт команды-не вариант. Или мне показалось?

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