Велокоманда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с семью австралийскими гонщиками

В велокоманде Mitchelton-SCOTT в 2021 году будут выступать 11 австралийских велогонщиков

Велокоманда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с семью австралийскими велогонщиками на два года, включая контракт с 29-летним Люком Дабриджем (Luke Durbridge), для которого следующий сезон в команде будет юбилейным, 10-м.

В числе продливших контракты также 32-летний чемпион Австралии в групповой гонке Кэмерон Мейер (Cameron Meyer), 26-летний Алекс Эдмондсон (Alex Edmondson), 28-летний Дэмьен Хаусон (Damien Howson), 26-летний Ник Шульц (Nick Schultz), 24-летний Каллем Скотсон (Callum Scotson), 22-летний Роберт Стеннард (Robert Stannard).

Всего в команде Mitchelton-SCOTT будут выступать 11 австралийцев. Помимо семи гонщиков, продливших контракты, в команде продолжат работать 21-летний Кэйден Гровс (Kaden Groves), 29-летний Майкл Хепберн (Michael Hepburn), 24-летний Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton). К ним присоединится и вернувшийся в австралийскую команду после четырёх лет работы в команде Sunweb 30-летний Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott о Люке Дабридже:

«Мы знаем, на что способен Дарбо. Он с нами с момента основания команды, и конечно, ещё продолжает развиваться. В течение всех 10 месяцев сезона он для нас ключевой гонщик. Поэтому великолепно, что ещё пару лет он останется в команде.

Этот год был не похожим на остальные. Мы заключили с ним соглашение, что он пропустит Тур де Франс-2020 и сосредоточится на разделке чемпионата мира и классиках, хотя Дарбо – тот гонщик, которого я бы всегда хотел брать в состав на Тур. Благодаря его разносторонности его можно брать на множество велогонок календаря. Какой бы план у нас не был, он прикладывает все силы. У него есть качества, которые мы бы хотели продолжать развивать. Но он также очень преданный товарищ по команде. В составе команды необходимы такие ребята как он, чтобы одержать победу на Гранд-туре или крупной многодневной гонке».

Мэтт Уайт об Алексе Эдмондсоне:

«Переходу Эдмо от олимпийского медалиста на треке к велогонщику на шоссе требуется время. Я считаю, что он всё ещё ищет свою нишу на шоссе. Он вырос в нашей любительской команде, и его развитие далеко не закончено. Он был в составе нашей команды, когда мы выиграли Вуэльту Испании. Ему нравятся классики, у него есть потенциал в этой дисциплине. Он разносторонний гонщик. Можно брать его на Гранд-туры. Хотя он не чистый спринтер, он быстрый. Мы знаем, что он может побеждать».

Мэтт Уайт о Дэмьене Хаусоне:

«Он вырос в нашей развивающей команде, стал чемпионом мира среди андеров в разделке, на него могут положиться товарищи по команде. Ему нравится его роль, он хочет продолжать развиваться, и мы рады, что он будет делать это вместе с нами».

Мэтт Уайт о Кэмероне Мейере:

«Мы поддерживаем Кэма на пути к его цели стать олимпийским чемпионом на треке. Но в любом случае, куда бы не привёл его следующий год, так как Covid-19 повлиял не только на его планы в отношении Олимпиады, но и на планы множества людей, Кэм хочет завершить свою карьеру как шоссейный гонщик.

Он очень важен для нас как лидер. Он хладнокровный, прекрасный аналитик. Думаю, он может учить молодых ребят тому, как быть профессионалом, что нужно сделать, чтобы стать лучшим в мире. Он нужен команде. Мы знакомы с Кэмом более десяти лет. Великолепно, что он сможет помогать развивать молодых ребят команды и наше следующее поколение австралийский гонщиков».

Мэтт Уайт о Нике Шульце:

«Ник активный, надёжный, преданный делу. В этом году у него наблюдался хороший прогресс, несмотря на то, что пришлось очень сильно менять программу. Он независимый. Его путь в нашу команду был необычным. Он очень умён, самодостаточен ,такие люди лучше других справились с этим очень сложным годом. Мы с нетерпением ждём, что может показать Шульц в будущем. Его можно брать в состав на Гранд-туры, холмистые классики. Он прекрасно владеет велосипедом, знает, на что способен. Все знают, какой он труженик, крепкий и надёжный товарищ по команде. Возможно, такие ребята не выигрывают на крупных гонках, но без них команда не может одержать победы».

Мэтт Уайт о Каллеме Скотсоне:

«Этот год был трудным для всех, но положительным для Каллема. Он очень сильно прогрессировал, кульминацией его сезона стала Вуэльта Испании. Он прекрасно справился проехал свой первый Гранд-туром. Это хороший знак на будущее».

Мэтт Уайт о Роберте Стэннарде:

«Даже в такой разрушенный пандемией год Роб нашёл себя на уровне Мирового тура. У него несколько очень солидных результатов. Единственное, что ускользнуло – первая победа, но он близко к ней подходил.

Ему только 22 года, мы считаем, что у Роба большое будущее. Рады, что он будет развиваться вместе с нами. Ему ещё многое предстоит сделать. Но проблески будущего, которое его ждёт, уже видны. Роб может отлично выступать на классиках, может проходить короткие подъёмы, он быстрый, у него хорошая разделка. Так как он разносторонний гонщик, мы пока не разрабатывали конкретный план его будущего. Думаю, спешить нечего. Ему 22 года, он всё ещё изучает стили разных гонок. Хотим, чтобы вся наша группа молодых ребят проявила себя в Бельгии, хотим поставить их в гонки в Италии и Испании. Всё это гонки разных стилей.

Некоторым из ребят нужно время, чтобы понять, какую нишу они могут занять. Самое главное, что за последний год Роб очень сильно прогрессировал. Пока он продолжает прогрессировать, думаю, обе стороны будут довольны».