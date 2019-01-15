Тренер Якоба Фульсанга ушёл из команды Astana

Якобу Фульсангу в 2019 году предстоит работать с новым тренером



33-летнему датскому гонщику команды Astana Якобу Фульсангу (Jakob Fuglsang) придётся в следующем сезоне работать без своего тренера. Руне Ларсен (Rune Larsen), работавший с Якобом Фульсангом на протяжении всей его карьеры, покидает казахстанскую команды после разногласий с руководством. Команда Astana и Руне Ларсен не стали продлевать контракт по взаимному согласию.

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Об этом Руне Ларсен рассказал в интервью датскому сайту ekstrabladet.dk:

«Я не нашёл согласия с руководством команды по нескольким вопросам. Мне не нравится, что они хотят идти в одном направлении, в то время как им не нравится, что я хочу идти в другом. Поэтому лучший вариант – пойти разными дорогами, не портя отношения, не ссорясь.

В настоящее время многие команды хотят, чтобы их гонщики работали с тренерами команд, что хочет и команда Astana. Я считаю, что я всё ещё мог бы помочь Якобу показать хорошие результаты, но, возможно, и другой тренер тоже сможет это сделать. Может быть, Якобу будет полезно попробовать что-то новое. Но мы с ним не будем терять связь. Мы остаёмся друзьями, будем контактировать».

Якоб Фульсанг в интервью телеканалу TV2 Sport сказал, что ставит целью следующего сезона Тур де Франс-2019: «Я надеюсь поехать Тур, моя цель та же, что и в этом году. Буду бороться за подиум, но борьба за этапы также остаётся целью. Надеюсь, сезон получится лучше. Теперь надо поговорить с командой. Я всё ещё верю, что должен делать ставку на генеральную классификацию. Понимаю, что будет нелегко, что цели достичь трудно. Но я уже финишировал 7-м, думаю, могу проехать лучше».