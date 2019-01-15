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Тренер Якоба Фульсанга ушёл из команды Astana

 Якобу Фульсангу в 2019 году предстоит работать с новым тренером

 

 

  33-летнему датскому гонщику команды Astana Якобу Фульсангу (Jakob Fuglsang) придётся в следующем сезоне работать без своего тренера. Руне Ларсен (Rune Larsen), работавший с Якобом Фульсангом на протяжении всей его карьеры, покидает казахстанскую команды после разногласий с руководством. Команда Astana и Руне Ларсен не стали продлевать контракт по взаимному согласию.

 

Тренер Якоба Фульсанга ушёл из команды Astana

Photo © @BettiniPhoto

 

Об этом Руне Ларсен рассказал в интервью датскому сайту ekstrabladet.dk:

 

  «Я не нашёл согласия с руководством команды по нескольким вопросам. Мне не нравится, что они хотят идти в одном направлении, в то время как им не нравится, что я хочу идти в другом. Поэтому лучший вариант – пойти разными дорогами, не портя отношения, не ссорясь.

 

  В настоящее время многие команды хотят, чтобы их гонщики работали с тренерами команд, что хочет и команда Astana. Я считаю, что я всё ещё мог бы помочь Якобу показать хорошие результаты, но, возможно, и другой тренер тоже сможет это сделать. Может быть, Якобу будет полезно попробовать что-то новое. Но мы с ним не будем терять связь. Мы остаёмся друзьями, будем контактировать».

 

  Якоб Фульсанг в интервью телеканалу TV2 Sport сказал, что ставит целью следующего сезона Тур де Франс-2019: «Я надеюсь поехать Тур, моя цель та же, что и в этом году. Буду бороться за подиум, но борьба за этапы также остаётся целью. Надеюсь, сезон получится лучше. Теперь надо поговорить с командой. Я всё ещё верю, что должен делать ставку на генеральную классификацию. Понимаю, что будет нелегко, что цели достичь трудно. Но я уже финишировал 7-м, думаю, могу проехать лучше».

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    То что написал это хорошо, может и откликнется кто , как Читракка с Илюхой. То что набрал вес это плохо, если ты профессионал то вес фундаментален и точка ,все . Вес так же имеет значение и в его восстановлении после травмы, так что стресс это не оправдание. Удачи . надеюсь видеть в пелотона.
  • Kreo69
    Джон Дегенкольб: «Цель моей ка ... (1)
    Kreo69-Фото

    Печально, но Джон скорее всего не выиграет ни первое, ни второе. Но безусловно, хочется верить в чудо.

  • velodoctor
    Состав команды Marathon-Tula н ... (3)
    velodoctor-Фото

    Винокурову спасибо, не все яхтами живут. 

  • Freejazz
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Мамыкин вчера разослал сообщение в твиттере, что ищет команду. Попросил сделать ретвит. Нет агента?
     

     

    В крайнем случае, ему надо как Овечкину в Азию ехать и там восстанавливаться. А то после его сезона в BH охотников будет немного.

  • Чимган
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (18)
    Чимган-Фото

    Цитата: Адриен
    ...Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !...
    Не надо приплетать F1 к велоспорту.

    И в F1 всё валить в одну солянку не надо. Тем более про снижение расходов. Пример.

    Для облегчения обгонов в FIA изменили регламент на аэродинамику, чтобы машины меньше теряли прижимную силу позади соперников и гонщики могли атаковать. У инженеров обратная цель – добиться прежней прижимной силы. Уже сейчас все говорят о том, что обгонять легче не станет, а затраты не снизятся, а вновь возрастут.

    По расчётам FIA более простое переднее антикрыло будет стоить примерно на 20000 евро дешевле, но по данным Red Bull только его разработка обойдётся в сумму порядка 15 миллионов евро. https://www.f1news.ru/news/f1-133064.html

  • Walther
    Первый сезон в Мировом Туре Ре ... (1)
    Walther-Фото
    Двухлетний контракт маловато для такого молодого гонщика. В квиках всему научится, а потом уйдет в более богатую команду и будет так показывать результаты.

    Цитата: Walther
    Двухлетний контракт маловато для такого молодого гонщика. В квиках всему научится, а потом уйдет в более богатую команду и будет так показывать результаты.
    ...ТАМ показывать...
  • Sm1T
    Состав команды Marathon-Tula н ... (3)
    Sm1T-Фото

    круто че :)....

  • Yuriy 17
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (18)
    Yuriy 17-Фото

    Конечно, все понимают, что Г. Томас здесь высказал, как победитель последнего ТдФ,  позицию команды Sky.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав команды Marathon-Tula н ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи
  • Cha
    Крис Фрум начнёт сезон 2019 го ... (1)
    Cha-Фото
    Традиционное февральское начало. И Вальверде подтянется с Нибали.

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