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Колумбийская команда Manzana Postobon объявила о своём закрытии

Колумбийская проконтинентальная команда Manzana Postobón объявила о закрытии после двух положительных допинг-проб гонщиков

 

 

  Акционерное общество ‘Pedeleamos por Colombia’ – владелец колумбийской проконтинентальной велокоманды Manzana Postobón, объявил о закрытии команды с немедленным эффектом. Причина закрытия команды – две положительные допинг-пробы гонщиков Manzana Postobón за 12 месяцев. И хотя в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов, команде грозило отстранение на срок от 12 до 45 дней, владельцы Manzana Postobón решили полностью закрыть команду.

 

 

 

  Положительная допинг-проба на анаболические стеродиды была взята у 22-летнего колумбийского гонщика команды Manzana Postobón  Вилмара Паредеса (Wilmar Paredes) 27 февраля через несколько дней после выступления гонщика в Туре Колумбии.

 

  Допинг-проба, взятая у 21-летнего колумбийского гонщика команды Хуана-Хосе Амадора (Juan José Amador), показала наличие стероида «Болденона» (Boldenone). Но гонщик отказался принимать этот результат: «Тест был сделан 7 месяцев назад, а результаты пришли только сейчас. Повторяю, что не принимаю этот результат. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что моя карьера строилась прозрачно».

 

  В заявлении президента общества ‘Pedeleamos por Colombia’ Алехандро Рестрепо Эчеваррии говорится: «Из-за прискорбных фактов, касающихся  спортсменов, выступающих в профессиональной велокоманде, мы решили прекратить работу с командой. С этого момента команда не будет принимать участие в гонках, ни по национальной, ни по международной программе. Мы должны поблагодарить спонсоров, которые поверили в команду и поддерживали нас на протяжении этих лет.  Без них мы не смогли бы достигать поставленных нами целей. И мы были нацелены на большее, но, к сожалению, проблемы, существующие в спорте, не дают нам двигаться вперёд.

 

  10 лет, с тех пор, как возник некоммерческий проект ‘Pedeleamos por Colombia’, рождённый благодаря страсти к велоспорту, мы посвящали себя продвижению велоспорта, фокусировались на развитии велогонщиков с высоким потенциалом, представителей честной игры, соревнований без допинга.

 

  Мы  тренировали и обучали всех членов нашего общества, особенно молодых и профессиональных велогонщиков, а также их семьи, говорили им о том, как важно становиться заметными благодаря хорошему поведению, уважению к телу и здоровью. А прежде всего мы говорили им о том, что они несут социальную ответственность, являются  примером для тех, кто увлечён велоспортом и видит в них образец для подражания.

 

  Мы призываем всё велосообщество в целом, от федерации велоспорта Колумбии и общества Coldeportes до профессионалов и любителей, а также болельщиков велоспорта, не сдаваться. Мы убеждены, что чистый спорт способен принести нам великие победы.

 

  От лица общества «Pedaleamos por Colombia» мы призываем спортсменов страны и велокоманды усилить их борьбу с допингом, увеличить количество внутренних тестов, всесторонне просвещать велогонщиков, чтобы они могли заботиться и о себе, и о других. Это лучший способ избежать такой ситуации, из-за которой вынуждены попрощаться с велоспортом».

 

  С момента основания в 2006 году команда, которая тогда называлась Colombia es Pasión, развивала молодых гонщиков. В ней выступали Наиро Кинтана, Эстебан Чавес, Серхио Энао, Серхио Игита и другие.

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Теги к статье: Manzana Postobon

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  1. Имя: Михаил

    Mikael

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 27.05.2017

    И что так легко сдались? Кинули всё и всех чистых гонщиков. Не сходится с тем. что говорят во второй части. 

    "Мы призываем всё велосообщество в целом, от федерации велоспорта Колумбии и общества Coldeportes до профессионалов и любителей, а также болельщиков велоспорта, не сдаваться. Мы убеждены, что чистый спорт способен принести нам великие победы".

    Или там все грязные?
    Спорное решение. Выглядит так будто надоело или наигрались.

  2. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 21.10.2016

    Это брат, Колумбия... Сложно выбиваться из трущоб, парни рвутся оттуда любыми путями.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Аукцион молодых, колумбийских, быстрых ребят открыт. Налетай, разбирай по сходной, недорогой цене.

  4. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 04:36 | Регистрация: 29.09.2014

    Такими темпами можно и протуровские команды закрывать. Как мне кажется руководство и спонсоры просто решили найти причину... В любом случае очень жаль

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • motte
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (29)
    motte-Фото

    Нибали сказал после ломбардийскооо этапа , что встретил Контадора и сказал ему, он всегда вдохновлял его, когда тот был в пелотоне ибо никогда не сдавался и бился до самого пересечения финиша, вот и я так.

    Альберто на века!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (19)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Sezar
    Earl57. Вообще то о Рогличе я написал абзацем выше. Ну ок, не проблема, повторю. Нет Роглича в борьбе за майку. Карапас, Отдохнувший Ланда и Ейтс ему привезут в горах. Если Нибали хочет потерять все шансы, он должен сидеть на колесе у Приможа. Забудьте уже о Рогличе, его нет на этой Джиро!
    Он что уже сошёл??? Объявил в день отдыха?
  • Giant72
    Колумбийская команда Manzana P ... (4)
    Giant72-Фото
    Такими темпами можно и протуровские команды закрывать. Как мне кажется руководство и спонсоры просто решили найти причину... В любом случае очень жаль
  • Astanaforever
    Колумбийская команда Manzana P ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Аукцион молодых, колумбийских, быстрых ребят открыт. Налетай, разбирай по сходной, недорогой цене.
  • ЧОРНЫЙ
    Колумбийская команда Manzana P ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Это брат, Колумбия... Сложно выбиваться из трущоб, парни рвутся оттуда любыми путями.
  • Ayrton
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (73)
    Ayrton-Фото
    В англоязычной трансляции Приможа один комментатор называл Рогличем, а второй Рожликом.
    Как будто о двух разных велосипедистах говорили, видимо между собой договориться не смогли.
  • Mikael
    Колумбийская команда Manzana P ... (4)
    Mikael-Фото

    И что так легко сдались? Кинули всё и всех чистых гонщиков. Не сходится с тем. что говорят во второй части. 

    "Мы призываем всё велосообщество в целом, от федерации велоспорта Колумбии и общества Coldeportes до профессионалов и любителей, а также болельщиков велоспорта, не сдаваться. Мы убеждены, что чистый спорт способен принести нам великие победы".

    Или там все грязные?
    Спорное решение. Выглядит так будто надоело или наигрались.

  • Pi-man
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (29)
    Pi-man-Фото

    Всем ответившим спасибо!

    Узнал много нового :)

  • Гонщик
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pi-man
    Цитата: Гонщик
    Хоть многие и хоронят Роглича , но должен он вытерпеть , смотрится мелким даже на фоне Нибса , который завтра скорее всего вывалит .

    Вот, кстати, давно хотел задать вопрос:
    А как определяется, кто вывалит в горе и кто отстанет на спуске, исходя из "размеров" гонщика?
    Ведь procyclingstats.com, например, утверждает, что у Нибали, Роглича и Лопеса одинаковый вес 65кг. А тот же Курдюков недавно стонал, что "малышу Лопесу на спуске тяжело, он отстает от Нибали"... Я не вижу здесь логики: ведь если Нибали и Лопес весят одинаково, а по росту Лопес меньше, то аэродинамическое сопротивление у него меньше, а сила тяжести им помогает одинаково. Так он должен вообще быстрее Нибали спускаться (без учета технического мастерства). Ну и про подъем в гору тот же вопрос. Если вес одинаков, то почему более высокорослый "вывылит", а низкорослый - нет?
    Серьезно не понимаю. Если кто-то сможет внятно объяснить - буду благодарен.
    в наше время разрабатываются такие препараты и методы , что никто точно не ответит , современные технологии рулят , а по поводу веса , откуда у вас эти данные , к середине Джиро , тот же Лопес хорошо если 60 весит , думаю что меньше , Роглич вообще исключение из правил , ибо при своих скромных данных , элитный раздельщик , ворочить огромные передачки короткими ногами , а это ещё и как правило короткие шатуны , довольно проблематично , видимо сердечно-сосудистая си-ма особенная у него .

  • Krakk
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (29)
    Krakk-Фото
    На словах, конечно, все проще простого - захотели и сделали. А в реале на этом перевале нет места для финишного городка, поэтому он никогда не бывает финишным. Будь такая возможность, организаторы не раз угощали бы таким блюдом.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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