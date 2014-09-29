Колумбийская команда Manzana Postobon объявила о своём закрытии

Колумбийская проконтинентальная команда Manzana Postobón объявила о закрытии после двух положительных допинг-проб гонщиков

Акционерное общество ‘Pedeleamos por Colombia’ – владелец колумбийской проконтинентальной велокоманды Manzana Postobón, объявил о закрытии команды с немедленным эффектом. Причина закрытия команды – две положительные допинг-пробы гонщиков Manzana Postobón за 12 месяцев. И хотя в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов, команде грозило отстранение на срок от 12 до 45 дней, владельцы Manzana Postobón решили полностью закрыть команду.

Положительная допинг-проба на анаболические стеродиды была взята у 22-летнего колумбийского гонщика команды Manzana Postobón Вилмара Паредеса (Wilmar Paredes) 27 февраля через несколько дней после выступления гонщика в Туре Колумбии.

Допинг-проба, взятая у 21-летнего колумбийского гонщика команды Хуана-Хосе Амадора (Juan José Amador), показала наличие стероида «Болденона» (Boldenone). Но гонщик отказался принимать этот результат: «Тест был сделан 7 месяцев назад, а результаты пришли только сейчас. Повторяю, что не принимаю этот результат. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что моя карьера строилась прозрачно».

В заявлении президента общества ‘Pedeleamos por Colombia’ Алехандро Рестрепо Эчеваррии говорится: «Из-за прискорбных фактов, касающихся спортсменов, выступающих в профессиональной велокоманде, мы решили прекратить работу с командой. С этого момента команда не будет принимать участие в гонках, ни по национальной, ни по международной программе. Мы должны поблагодарить спонсоров, которые поверили в команду и поддерживали нас на протяжении этих лет. Без них мы не смогли бы достигать поставленных нами целей. И мы были нацелены на большее, но, к сожалению, проблемы, существующие в спорте, не дают нам двигаться вперёд.

10 лет, с тех пор, как возник некоммерческий проект ‘Pedeleamos por Colombia’, рождённый благодаря страсти к велоспорту, мы посвящали себя продвижению велоспорта, фокусировались на развитии велогонщиков с высоким потенциалом, представителей честной игры, соревнований без допинга.

Мы тренировали и обучали всех членов нашего общества, особенно молодых и профессиональных велогонщиков, а также их семьи, говорили им о том, как важно становиться заметными благодаря хорошему поведению, уважению к телу и здоровью. А прежде всего мы говорили им о том, что они несут социальную ответственность, являются примером для тех, кто увлечён велоспортом и видит в них образец для подражания.

Мы призываем всё велосообщество в целом, от федерации велоспорта Колумбии и общества Coldeportes до профессионалов и любителей, а также болельщиков велоспорта, не сдаваться. Мы убеждены, что чистый спорт способен принести нам великие победы.

От лица общества «Pedaleamos por Colombia» мы призываем спортсменов страны и велокоманды усилить их борьбу с допингом, увеличить количество внутренних тестов, всесторонне просвещать велогонщиков, чтобы они могли заботиться и о себе, и о других. Это лучший способ избежать такой ситуации, из-за которой вынуждены попрощаться с велоспортом».

С момента основания в 2006 году команда, которая тогда называлась Colombia es Pasión, развивала молодых гонщиков. В ней выступали Наиро Кинтана, Эстебан Чавес, Серхио Энао, Серхио Игита и другие.