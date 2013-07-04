VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

Новый дизайн велоформы команды Bardiani CSF Faizane на 2020 год

 

 

  Итальянская профессиональная континентальная велокоманда  Bardiani CSF Faizanè в 2020 году изменит основные цвета велоформы. Цикламеновый  станет доминирующим цветом и на веломайках и на велосипедах, что сделает команду более заметной в пелотоне. Дизайн разработан компанией Alé Cycling, которая является официальным партнёром команды.

 

Выступать гонщики будут на велосипедах Guerciotti (E740 Disc), экипированных Campagnolo Super Record 12v EPS disc, Ursus TS37 и TS47 Evo. Рули – Dedaelementi, сёдла -  Selle Italia.

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

 

 

  Бруно Ревербери, генеральный менеджер команды  Bardiani CSF Faizanè: «В 2020 году мы рассчитываем на спортивный подъём команды. Мы растём и усиливаемся и в отношении спонсорской поддержки и в отношении технического уровня наших гонщиков. Благодаря нашим партнёрам Alé Cycling и Guerciotti мы получили новую велоформу и велосипеды в новых цветах, что сделает нас более узнаваемыми в пелотоне».

 

  Алессандро Гверчиотти (Alessandro Guerciotti): «Мы готовы ко второму сезону сотрудничества с командой Bardiani CSF Faizanè и семьёй Ревербери. Мы очень довольны первым годом работы с командой, которая участвовала во многих важных гонках календаря Мирового тура, принесла хорошие результаты. С удовольствием напоминаем о майке лучшего в очковой классификации Тиррено-Адриатико-2019, завоёванной Мирко Маэстри  и майке лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия-2019, которую три дня удерживал Джованни Карбони. На Джиро д’Италия гонщики команды уезжали во все отрывы.

 

  Мы надеемся получить приглашение на Джиро д’Италия в 2020 году, чтобы снова стать участниками этой прекрасной гонки. С технической точки зрения в следующем сезоне мы решили взять лучшее от наших партнёров -  Campagnolo, Ursus, Dedaelementi и Selle Italia, чтобы предоставить команде технику высшего уровня с новым брендом E740 disc  и новой версией  Eureka Air disc».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bardiani CSF Faizane

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Вчера, 23:43 | Регистрация: 23.01.2016

    Оттенок, сочетание цветов, логотипы спонсоров, тут плохо всё. Но велики прикольные, интереснее даже чем к некоторых про туровских команд

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Роза-Чикламена плюс салатовые вставки. Намекают на Джиро.
    Хорошая идея, Хорошая форма, Зачет. Удачи Бардиани!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    меня мало интересуют минусы. но я так действительно считаю. нет никакого критерия того, что ты делаешь значимое дело, если другие тебе за него не готовы по доброй воле платить. исключения даже в нормальном общественном устройстве существуют, но их немного, и уж индустрия развлечений, частью которой является профспорт, к ним не относится никак.
  • VeloVelo
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Лёш, как-то ты перегнул немного )

    ЗЫ: минус не от меня.

  • VeloVelo
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Роза-Чикламена плюс салатовые вставки. Намекают на Джиро.
    Хорошая идея, Хорошая форма, Зачет. Удачи Бардиани!

  • Earl57
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Earl57-Фото

    А почему Унсуэ должен куда-то уходить? Он генеральный менеджер, Пачи Вила будет главным спортивным директором.

    "Patxi Vila has been confirmed as the new head of performance at Movistar."

  • Rokka
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    Rokka-Фото
    Оттенок, сочетание цветов, логотипы спонсоров, тут плохо всё. Но велики прикольные, интереснее даже чем к некоторых про туровских команд
  • Rokka
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Rokka-Фото
    Куда уйдет Унсуэ?
  • Astanaforever
    Цели команды CCC на 2020 год (1)
    Astanaforever-Фото
    Про Яна Хирта что то не сказали. А он горняк еще ох какой сильный..Ему раскрыться бы..еще Ильнура обгонит в горах на самых крутяках. В Астане по правде не дали ему самореализоваться..вот и ушел.
  • flugegeheimen
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Ремко знатно подфотошопили силуэт) 
    бочка убрали :)
  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    "панармальному" деньги измеряют ценность твоей работы. Если тебе скармливают высокое предназначение человека, и вообще вместо желуюков начинают кормить сердца, то это как раз ненормально, хотя случается очень часто.
  • Earl57
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    Earl57-Фото

    Там другое интересно - куда агент Амадора Джузеппе Аквадро будет пристраивать своих клиентов после того как поссорился с Унсуэ и тот заявил, что Мовистар прекращает все отношения с Аквадро. Двум мовистаровским клиентам Аквадро предъявили ультиматум - если не поменяют агента, продления не будет. Они поменяли агента. Инеос то не резиновый, а из больших и денежных команд с Аквадро больше сотрудничать никто не хочет. Трек, например, после прошлогодней истории с Сосой вообще решил не связываться с гонщиками из Южной Америки...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 декабря

Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy)

18 декабря

Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Ricardo Vilela (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (39)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)