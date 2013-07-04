Команда Bardiani CSF Faizane представила велоформу и велосипеды на 2020 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:38
Новый дизайн велоформы команды Bardiani CSF Faizane на 2020 год
Итальянская профессиональная континентальная велокоманда Bardiani CSF Faizanè в 2020 году изменит основные цвета велоформы. Цикламеновый станет доминирующим цветом и на веломайках и на велосипедах, что сделает команду более заметной в пелотоне. Дизайн разработан компанией Alé Cycling, которая является официальным партнёром команды.
Выступать гонщики будут на велосипедах Guerciotti (E740 Disc), экипированных Campagnolo Super Record 12v EPS disc, Ursus TS37 и TS47 Evo. Рули – Dedaelementi, сёдла - Selle Italia.
Бруно Ревербери, генеральный менеджер команды Bardiani CSF Faizanè: «В 2020 году мы рассчитываем на спортивный подъём команды. Мы растём и усиливаемся и в отношении спонсорской поддержки и в отношении технического уровня наших гонщиков. Благодаря нашим партнёрам Alé Cycling и Guerciotti мы получили новую велоформу и велосипеды в новых цветах, что сделает нас более узнаваемыми в пелотоне».
Алессандро Гверчиотти (Alessandro Guerciotti): «Мы готовы ко второму сезону сотрудничества с командой Bardiani CSF Faizanè и семьёй Ревербери. Мы очень довольны первым годом работы с командой, которая участвовала во многих важных гонках календаря Мирового тура, принесла хорошие результаты. С удовольствием напоминаем о майке лучшего в очковой классификации Тиррено-Адриатико-2019, завоёванной Мирко Маэстри и майке лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия-2019, которую три дня удерживал Джованни Карбони. На Джиро д’Италия гонщики команды уезжали во все отрывы.
Мы надеемся получить приглашение на Джиро д’Италия в 2020 году, чтобы снова стать участниками этой прекрасной гонки. С технической точки зрения в следующем сезоне мы решили взять лучшее от наших партнёров - Campagnolo, Ursus, Dedaelementi и Selle Italia, чтобы предоставить команде технику высшего уровня с новым брендом E740 disc и новой версией Eureka Air disc».
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