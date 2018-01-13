Презентация команды Bora-hansgrohe и велоформы на 2018 год

Презентация команды Bora-hansgrohe, итоги сезона и планы на 2018 год

В немецком городе Шильтах состоялась презентация велокоманды Bora-hansgrohe, где также была представлена новая велоформа команды на 2018 год. Вставка велоформы стали ярче, изменился логотип команды.

На презентации менеджер команды Ральф Денк подвёл итоги успешного для команды сезона, о своих достижениях и планах на предстоящий год рассказали также ведущие гонщики Bora-hansgrohe.

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Ральф Денк: «Сезон был тяжёлым, со взлётами и падениями. Завал на Фландрии, проколы на Рубэ, потом Тур де Франс, где нам много раз приходилось сопротивляться трудностям. Но я горожусь, что в наш первый сезон в Мировом туре мы одержали более 30 побед, что стали одной из трёх команд, которая смогла выиграть, по меньшей мере, один этап на каждом Гран-туре.

За прошедший год мы сделали большой шаг, что почти невозможно с самого начала всё делать правильно. Зимой мы будем работать над аэродинамикой, тренировками, питанием, проектами по улучшению качества выступления. Думаю, что мы сможем выступить лучше, чем получилось в этом сезоне. На 2018 год мы ставим не менее высокие цели – хотим выиграть один из Монументов, войти в топ-5 на Гран-турах, взять зелёную майку Тур де Франс и в конце сезона удержаться в пятёрке сильнейших в командном рейтинге Мирового тура».

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Капитан команды, трёхкратный чемпион мира Петер Саган не стал подводить итоги своего сезона в качестве велогонщика, но отметил, что одним из самых важных событий этого года для него стало рождение сына.

Петер Саган: «Без сомнений, рождение Марлона – один из счастливейших моментов моей жизни. И Кейт и он чувствуют себя отлично, я буду ценить каждый момент, который провожу с ними».

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Во время презентации гонщики команды подвели свои итоги сезона и рассказали о целях на следующий год, а менеджеру Bora-hansgrohe Ральфу Денку на сцене во время презентации пришлось показать свою татуировку на ноге, которую он сделал после того, как проиграл спор, в котором сделал ставку на то, что Петер Саган не сможет выиграть радужную майку чемпиона мира третий год подряд.

Паскаль Акерман: «Если честно, я был немного удивлён, насколько важна командная работа на уровне Мирового тура. Конечно, и в андерах мы все работали вместе, но меня впечатлило, как эта работа организована в такой крупной команде, как наша. Особенно это проявилось в Бельгии, с типичными узкими дорогами и секциями боковых ветров, где вся команда должна находиться впереди. В следующем году эта работа станет более привычной. Для меня важно, что теперь я знаю некоторые коварные дороги, что поможет в следующем сезоне».

Сэм Беннет: «Победа в конце сезона придала мне большую уверенность. Перед межсезоньем это дало настрой для всей огромной работы, которую предстоит провести зимой. Конечно, моя цель – мощно начать следующий сезон».

Эмануэль Бухман: «Мой сезон прошёл довольно хорошо, но я хочу сделать следующий шаг вверх в следующем году. Моя цель – стать лидером команды на Гран-тур в 2018 году. Конечно, чтобы это стало возможно, моя подготовка к сезону должна пройти идеально, и пока ещё не решено, какой из трёх Гран-туров будет моей главной целью в следующем году».

Давиде Формоло: «Конечно, для меня главной целью будет Джиро д’Италия-2018. Но так как первая неделя Джиро после старта в Иерусалиме будет довольно тяжёлой, необходимо уже на старт выходить в хорошей форме. Думаю, что я готов к тому, чтобы выступить на высоком уровне на классике Льеж-Бастонь-Льеж перед Джиро д’Италия».

Даниэль Осс: «После пяти лет работы в команде BMC передо мной новый вызов, пришло время для чего-то нового. Переход в другую команду означает также изменения в подготовке с сезону, а это даёт новую мотивацию. Относительно гонок больших изменений в моём календаре не будет. В прошлом я работал на Грега Ван Авермата, теперь буду помогать Петеру Сагану в классиках».

Питер Кеньяк: «Мой решение поменять команду базировалось не только на том, чтобы получить больше свободы. После того, как несколько лет я провёл в команде Sky, почувствовал, что настало время изменить декорации, захотел поработать с новыми людьми, найти новое вдохновение. Конечно, великолепно, что я могу ставить целью такие гонки как Критериум Дофине, где я обычно выступаю в хорошей форме. Также я хочу проявить себя на Париж-Ницце или в Арденнах».

Леопольд Кёниг: «Мой прошедший сезон был одним из тех, которого боится каждый спортсмен. Но это спорт, ничего не поделаешь. Я не прекращал борьбу, продолжал верить, что смогу вернуться на свой лучший уровень, и в итоге, в конце года это принесло результат. Я вернулся на Туре Турции и на гонке в Китае, и на них у меня не было проблем. Мы многое поменяли в моих тренировках вне велосипеда, думаю, теперь всё в порядке. Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, где снова смогу бороться с лучшими генеральщиками».

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Рафал Майка: «Впервые в этом году я попробовал бороться за общий зачёт на Тур де Франс. Понятно, что всё сработало не так, как мы планировали. Тур де Франс показал, почему является гонкой, которую труднее всего выиграть. Но я хочу попытаться ещё раз в следующем сезоне, в своей карьере я никогда не сдавался, велоспорт и состоит в том, чтобы снова вставать на ноги и двигаться дальше. Поэтому я снова хочу как можно лучше подготовиться к Тур де Франс, а там посмотрим. Что касается Инсбрука, надо посмотреть, как пойдёт сезон. Моя главная цель, как я говорил – Тур де Франс. Но профиль чемпионата мира мне должен подойти, я уже показал в Рио, что смогу хорошо проходить однодневные гонки, так почему бы не попробовать».

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Вилли Брукбауэр, владелец компании Bora-hansgrohe: «Нашей главной целью было сделать бренд узнаваемым, теперь информированность о нём в 11 раз выше, чем когда мы стали главными спонсорами 3 года назад. Чтобы усилить видимость нашего бренда, мы модифицировали логотип BORA на веломайках».

Филипп Харинк, руководитель Hansgrohe Group: «Наше спонсирование велокоманды основывалось на рациональном решении и подходит стратегии продвижения на мировом рынке. Уже в первый сезон осведомлённость людей о нашем премиум-бренде hansgrohe резко возросла. Наше спонсорство уже принесло плоды, особенно на таких важных рынках как Германия и Франция, а также в Бельгии, где профессиональный велоспорт очень популярен».