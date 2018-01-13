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Презентация состава велокоманды и формы Katusha-Alpecin на 2018 год

Команда Katusha-Alpecin провела презентацию состава и велоформы на 2018 год

 

  Швейцарская команда Мирового тура Katusha-Alpecin отпраздновала старт 10-го сезона и на острове Майорка провела презентацию нового состава команды и новой велоформы. В следующем сезоне в команде будут выступать 26 гонщиков из 16 стран. За прошедший сезон гонщики команды Katusha-Alpecin одержали 17 побед, 150 раз входили в топ-10. Во время презентации ведущие гонщики команды и генеральный менеджер Жозе Азеведу рассказали о планах на следующий сезон.

 

 

 

 

 

 

 

Photo credit: © Tim De Waele/Team Katusha Alpecin

 

  Ильнур Закарин: «Я ставлю цели на Тур де Франс, хотя это будет новая для меня гонка. Надеюсь увидеть себя в топ-5. Во время Вуэльты Испании, в середине гонки у меня были сомнения, но потом становился сильнее. Приятно знать, что я могу так проходить Гран-туры, поэтому к своей следующей трёхнедельной гонке подойду с большим опытом. В конце Гран-тура моя форма была очень хорошей».

 

  Марсель Киттель: «После трудного предыдущего года сезон 2017 стал для меня большим прорывом, я выиграл пять этапов на Тур де Фанс и очень этим горжусь.   Я очень счастлив, что вернулся на уровень, который был у меня в прошлом. Моя следующая задача – привыкнуть к новым товарищам по команде, посмотреть, как у нас получится сработаться вместе, пока не думая о победах. Меня мотивирует создать великолепный развозящий поезд в международной команде Katusha-Alpecin. Думаю, мы сможем добиться этого вместе, чувствую себя здесь комфортно».

 

  Тони Мартин: «Очень приятно, что в команде будет выступать Марсель. Он мой хороший друг, и очень мотивирует меня в моём собственном выступлении. Он отличный человек. Сейчас чувствую себя в команде более уверенно и очень комфортно. Теперь не у меня будет первый год в команде, а у Марселя (смеётся), и давление теперь на нём».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Атмосфера в команде хорошая. Наш персонал продолжает работать вместе с гонщиками, они много общаются, чтобы быть уверенными, что у гонщиков есть всё, что им необходимо. Коммуникация для меня – очень важный элемент работы, особенно когда мы приняли в нашу велосипедную семью новых гонщиков, хочется, чтобы они как можно быстрее влились в команду.

 

  По сравнению с прошлым сезоном мы усилили ядро команды, в котором, за исключением Александра Кристоффа, остальные гонщики продолжат работать с нами. Мы должны поблагодарить Алекса за шесть лет, которые он провёл с командой Katusha, за все победы, которые он нам принёс. Теперь мы будем двигаться вперёд с другим сильным спринтером, с Марселем Киттелем. Считаю, что на данный момент он является лучшим спринтером мира, доказательством чему служат пять выигранных на Тур де Франс-2017 этапов. У нас есть гонщики, которые будут с ним работать, развозить его в спринте. Думаю, наша команда поддержит Марселя наилучшим образом. У нас есть также гонщик, который будет очень полезен в подготовке спринта. Это Алекс Даусетт. Также нам надо улучшать наши разделки, как командную, так и индивидуальные. Думаю, он нам в этом поможет.

 

  Третье место на Вуэльте Испании-2017 для Ильнура Закарина стало большим шагом в карьере. Вокруг него сформирована сильная группа, Иэн Босуэлл сможет оказать Ильнуру хорошую поддержку. Симон Шпилак также сделал шаг вперёд в недельных гонках. И, конечно, у нас есть Тони Мартин, четырёхкратный чемпион мира в разделке, серебряный призёр Олимпиады, который ещё многое может показать в велоспорте. Также у нас есть несколько молодых многообещающих гонщиков. Конечно, у нас есть для них планы, мы поможем им продолжать развиваться и быть на высоком уровне».

 

 

По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin

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Теги к статье: KATUSHA-Alpecin

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Комментарии

  • rude_rider
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (9)
    rude_rider-Фото

    Лопесу подтянуть надо спуски ездить .

    с разделкой канечно тоже не ахти

     

     а так да.астана теперь будет на него ставку делать,главное не упустить его и вовремя переподписать иначе уведут типа Мувистар или Скай

  • Student
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, отлично получилось у Астаны ( в плане места проведения), к примеру единственный российский журналист, как я понял, на презентации катюши на Майорке, читал вопросы которые ему сама команда написала (имхо). В итоге куча воды налили, ничё нового не узнали, отвратительно. С Чернецким куда более обстоятельно в Астане побеседовали. 
    Ну катюша уже не российская команда, так что не кто не кому не должен.
  • velodoctor
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (3)
    velodoctor-Фото

    Согласен, отлично получилось у Астаны ( в плане места проведения), к примеру единственный российский журналист, как я понял, на презентации катюши на Майорке, читал вопросы которые ему сама команда написала (имхо). В итоге куча воды налили, ничё нового не узнали, отвратительно. С Чернецким куда более обстоятельно в Астане побеседовали. 

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (24)
    Sezar-Фото

    На этом маршруте удержать Ланду будет очень непросто.

  • protur
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    protur-Фото

    Классный гонщик.

  • archi
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (9)
    archi-Фото

    Цитата: Shega
    обыкновенное человеческое любопытство
    Обыкновенная нелюбовь (это мягко сказано) к стране которую не знает, а может наоборот, даже чел (тот кто назвал себя Студентом) жил в ней и теперь очень "любит", как Жириновкий. Ну и естесвенно, команда идет в довесок

  • sixpack
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (3)
    sixpack-Фото

    спасибо велолайву за эту серию. ну и Астане, конечно. 

  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    Кэв - не новичок, уже на подсознании знает, где есть, а где нет шансов проехать. а при таком раскладе теряются силы и время. выход: только внаглую напролом. "нашла коса на камень"
  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    а по другой стороне он уже не конкурент - изначально неправильно выбрал позицию, а потом понадеялся на свою наглость...
  • Rokka
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    Rokka-Фото

    Удачи Танелю. Очень простой и спокойный человек в жизни. Как сказал он на презентации: Если я еду позади группы лидеров - значит я выжидаю подходящий момент. Или просто я устал))

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