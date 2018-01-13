Презентация состава велокоманды и формы Katusha-Alpecin на 2018 год

Команда Katusha-Alpecin провела презентацию состава и велоформы на 2018 год

Швейцарская команда Мирового тура Katusha-Alpecin отпраздновала старт 10-го сезона и на острове Майорка провела презентацию нового состава команды и новой велоформы. В следующем сезоне в команде будут выступать 26 гонщиков из 16 стран. За прошедший сезон гонщики команды Katusha-Alpecin одержали 17 побед, 150 раз входили в топ-10. Во время презентации ведущие гонщики команды и генеральный менеджер Жозе Азеведу рассказали о планах на следующий сезон.

Photo credit: © Tim De Waele/Team Katusha Alpecin

Ильнур Закарин: «Я ставлю цели на Тур де Франс, хотя это будет новая для меня гонка. Надеюсь увидеть себя в топ-5. Во время Вуэльты Испании, в середине гонки у меня были сомнения, но потом становился сильнее. Приятно знать, что я могу так проходить Гран-туры, поэтому к своей следующей трёхнедельной гонке подойду с большим опытом. В конце Гран-тура моя форма была очень хорошей».

Марсель Киттель: «После трудного предыдущего года сезон 2017 стал для меня большим прорывом, я выиграл пять этапов на Тур де Фанс и очень этим горжусь. Я очень счастлив, что вернулся на уровень, который был у меня в прошлом. Моя следующая задача – привыкнуть к новым товарищам по команде, посмотреть, как у нас получится сработаться вместе, пока не думая о победах. Меня мотивирует создать великолепный развозящий поезд в международной команде Katusha-Alpecin. Думаю, мы сможем добиться этого вместе, чувствую себя здесь комфортно».

Тони Мартин: «Очень приятно, что в команде будет выступать Марсель. Он мой хороший друг, и очень мотивирует меня в моём собственном выступлении. Он отличный человек. Сейчас чувствую себя в команде более уверенно и очень комфортно. Теперь не у меня будет первый год в команде, а у Марселя (смеётся), и давление теперь на нём».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Атмосфера в команде хорошая. Наш персонал продолжает работать вместе с гонщиками, они много общаются, чтобы быть уверенными, что у гонщиков есть всё, что им необходимо. Коммуникация для меня – очень важный элемент работы, особенно когда мы приняли в нашу велосипедную семью новых гонщиков, хочется, чтобы они как можно быстрее влились в команду.

По сравнению с прошлым сезоном мы усилили ядро команды, в котором, за исключением Александра Кристоффа, остальные гонщики продолжат работать с нами. Мы должны поблагодарить Алекса за шесть лет, которые он провёл с командой Katusha, за все победы, которые он нам принёс. Теперь мы будем двигаться вперёд с другим сильным спринтером, с Марселем Киттелем. Считаю, что на данный момент он является лучшим спринтером мира, доказательством чему служат пять выигранных на Тур де Франс-2017 этапов. У нас есть гонщики, которые будут с ним работать, развозить его в спринте. Думаю, наша команда поддержит Марселя наилучшим образом. У нас есть также гонщик, который будет очень полезен в подготовке спринта. Это Алекс Даусетт. Также нам надо улучшать наши разделки, как командную, так и индивидуальные. Думаю, он нам в этом поможет.

Третье место на Вуэльте Испании-2017 для Ильнура Закарина стало большим шагом в карьере. Вокруг него сформирована сильная группа, Иэн Босуэлл сможет оказать Ильнуру хорошую поддержку. Симон Шпилак также сделал шаг вперёд в недельных гонках. И, конечно, у нас есть Тони Мартин, четырёхкратный чемпион мира в разделке, серебряный призёр Олимпиады, который ещё многое может показать в велоспорте. Также у нас есть несколько молодых многообещающих гонщиков. Конечно, у нас есть для них планы, мы поможем им продолжать развиваться и быть на высоком уровне».

По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin