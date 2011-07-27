Александр Винокуров: Мы благодарны каждому из гонщиков, кто был частью команды «Астана»







Структура велоспорта такова, что каждый год в профессиональных командах происходят изменения в составе – кто-то из гонщиков покидает команду, кто-то приходит. По завершении 2018 года команду «Астана» покинут 10 велогонщиков: Михаэль Вальгрен, Танел Кангерт, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Сергей Чернецкий, Андрей Гривко, Трульс Корсет, Риккардо Минали и Руслан Тлеубаев. Кто-то продолжит карьеру в других профессиональных командах, поставив перед собой новые цели, кто-то решит завершить спортивную карьеру, сосредоточившись на жизни вне спорта.

- Мы благодарны каждому из гонщиков, кто был частью команды «Астана», не важно, на протяжении года, двух, пяти или десяти. От лица команды «Астана» я хочу пожелать всем ребятам, кто покидает наш проект, удачи и успеха в новом сезоне! – сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Михаэль Вальгрен провел в составе «Астаны» два сезона. За это время Михаэль проявил себя как сильный «классический» гонщик с серьезными амбициями и на брусчатых «классиках», и в Арденнах. На счету Вальгрена в «Астане» две большие победы – на «Омлууп Хет Ньюзблад» и «Амстел Голд Рэйс».

- Думаю, что в этом году Михаэль был одним из сильнейших «классических» гонщиков не только в «Астане», но и в мире. Победы на «Омлууп Хет Ньюзблад» и «Амстел Голд Рэйс», подиум на «Бретань Классик» и великолепное выступление на чемпионате мира говорят сами за себя. В «Астане» Михаэль смог сделать большой шаг вперед, и я уверен, что его развитие продолжится и в новом сезоне, пусть и не в нашей команде. Мне было приятно работать с ним в «Астане», и я желаю ему больших успехов в новом проекте, - сказал спортивный директор Ларс Михаэльсен.

Танел Кангерт пришел в команду «Астана» в 2011 году, проведя в казахстанском проекте 8 сезонов. Среди личных достижений Кангерта в майке «Астаны» стоит отметить победу в общем зачете «Абу-Даби Тура» (2016), этап на «Туре Швейцарии» (2012) и 2 этапа на «Джиро дель Трентино» (2016). Три раза Танел Кангерт помогал лидеру команды добиваться успеха на Гранд-турах: два раза на «Джиро д’Италия» в 2013 и 2016 и один раз на «Тур де Франс» в 2014 году.

- Танел – прекрасный спортсмен, отличный горный гонщик, который провел 8 замечательных сезонов в «Астане». Он внес свой большой вклад в победы команды на Гранд-турах. Сейчас, наверное, пришел тот момент, когда он стал задумываться о каких-то изменениях в своей карьере, возможно, ему захотелось попробовать что-то новое в одной из других команд. Считаю, что это абсолютно нормально. Мы полностью уважаем решение Танела, желаем ему дальнейших успехов в карьере и удачи. Обязательно нужно сказать большое спасибо за все годы, проведенные с нами, – сказал спортивный менеджер Дмитрий Фофонов.

Оскар Гатто провел два сезона в составе казахстанской команды. В 2017 году он одержал победу на этапе «Тура Австрии» и финишировал 5-м на «Омлууп Хет Ньюзблад». В этом году на той же «классике» «Омлууп Хет Ньюзблад» Оскар оказал поддержку Михаэлю Вальгрену, который, в итоге, стал победителем гонки.

- Оскар – хороший гонщик и замечательный человек, очень открытый и общительный. В «Астане» у него был ряд неплохих результатов, в каждой гонке Оскар старался быть максимально полезным команде. Но, возможно, пришел момент что-то поменять, и я надеюсь, что в новой команде у него получится больше, чем с нами. Независимо от того, что в будущем он будет выступать в майке другого проекта, мы расстаемся добрыми друзьями, - сказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

Йеспер Хансен пришел в «Астану» в 2017 году, проехав вместе с командой два полных Гранд-тура (Джиро-2017 и Тур-2018) и заняв второе призовое место на многодневной гонке «Президентский Тур Турции».

- Йеспер пришел в команду на позицию гонщика, который должен был помогать лидерам в высоких горах. В прошлом году на «Джиро д’Италия» он очень неплохо себя проявил, также, в этом сезоне на «Тур де Франс» он делал все, что было в его силах для того, чтобы помочь нашим лидерам. Что ж, мы можем только пожелать Йесперу всего наилучшего в новой команде, надеюсь, что этот переход хорошо повлияет на его карьеру, даст ему какой-то новый толчок, который приведет к успеху, - рассказал Ларс Михаэльсен.

Морено Мозер завершает свой второй сезон в составе «Астаны». Из-за проблем со здоровьем Морено вынужден был пропустить середину прошлого сезона. В этом году в составе сборной Италии Мозер одержал победу на однодневной гонке «Трофео Лайгуэлья.

- Морено провел с нами два года. Возможно, ему не удалось в полной мере реализовать то, чего он сам от себя ожидал, и чего от него ждала команда. На то были и объективные причины, связанные со здоровьем. Тем не менее, Морено не все еще сказал в велоспорте, было здорово наблюдать за его успехом на «Трофео Лайгуэлья» в этом сезоне. Что ж, если не все получилось в нашей команде, я надеюсь, что это получится в новом коллективе. Удачи, Морено! – сказал спортивный директор Джузеппе Мартинелли.

Сергей Чернецкий провел два сезона вместе с командой «Астана». В 2017 году он выступил на «Вуэльте Испании» и неплохо проявил себя на «Туре Ломбардии», где занял 10-е место, а в этом сезоне Сергей принес «Астане» победу в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии» и занял 3-е призовое место в общем зачете «Тура Гуанси».

- Сергей – большой профессионал, он на 100% отдает всего себя спорту. Два сезона мы провели вместе, не все получалось у Сергея в начале этого периода, но я очень рад, что во второй половине этого года он начал по-настоящему раскрываться. У него большой потенциал, он всегда честно работает на благо команды и, как мы увидели, он умеет побеждать. Надеюсь, что Сергей продолжит карьеру в какой-нибудь хорошей команде, где сумеет полностью реализовать себя, - рассказал спортивный директор Дмитрий Седун.

Трульс Корсет начал и, к сожалению, завершил свою скоротечную профессиональную карьеру в команде «Астана», куда пришел в 2017 году. За полтора года Трульс проявил себя как талантливый и трудолюбивый гонщик с определенными перспективами на «классических» гонках. Но, летом этого года он принял решение завершить карьеру и сосредоточиться на учебе.

- Мы были немного удивлены решением Трульса завершить спортивную карьеру прямо в середине сезона. Он провел с нами полтора года, но, видимо, почувствовал какой-то свой лимит в велосипедном спорте и решил закончить карьеру. Что ж, это его решение, мы его приняли. Насколько я знаю, Трульс решил сосредоточиться на учебе, выбрал медицинское направление. Конечно, это серьезный шаг в его жизни. Мы рассчитывали на Трульса на классических гонках, таких как «Париж – Рубэ» и «Тур Фландрии», в нем чувствовался определенный потенциал. За время, проведенное в команде, он хорошо себя проявил, свою работу выполнял на «отлично». Но, к сожалению, не получилось. Тем не менее, пожелаем ему удачи в жизни вне спорта, - сказал Дмитрий Фофонов.

Андрей Гривко провел в «Астане» целых 9 сезонов, придя в команду в 2010 году. На счету ветерана казахстанской команды победа в общем зачете «Тура Средиземноморья» в 2016, 3-е призовое место в общем зачете «Энеко Тура» в 2013 и 2-е место в генеральной классификации «Трех дней Де Панне» в 2010. Гривко неоднократно становился одним из ключевых гонщиков для лидеров команды на Гранд-турах.

- Андрей провел с нами очень большой период жизни, возможно, это была отдельная маленькая жизнь. Думаю, что для него период в «Астане» - лучший в карьере, вместе с нами он смог добиться высоких результатов, при этом, отдав команде очень многое. Команда всегда верила в Андрея, и он всегда оправдывал это доверие. Это было замечательное время. Все, что могу сказать сейчас – это огромное спасибо за все эти годы, - сказал Дмитрий Седун.

Риккардо Минали свой первый профессиональный контракт подписал с командой «Астана» в 2017 году, несмотря на юный возраст заняв место основного спринтера. За два года в казахстанском проекте Риккардо одержал две победы на этапах «Тура Лангкави» и завоевал несколько призовых мест на этапах таких гонок, как «Дубай Тур», «Тур Хорватии», «Президентский Тур Турции», «Тур Дании» и «Тур Бельгии».

- Я считаю, что Риккардо – очень хороший спринтер, который способен выигрывать гораздо больше, чем он выиграл на данный момент. Возможно, в такой команде, как «Астана», которая уделяет огромное внимание Гранд-турам и сосредоточена на борьбе за общий зачет, молодому спринтеру было проблематично проявить себя в полной мере. Тем не менее, определенные результаты были показаны – две победы на «Туре Лангкави», несколько призовых мест в других гонках – это очень неплохо. Я желаю Риккардо найти команду, которая будет подходить ему на 100% и где он сможет реализовать свой талант. Надеюсь увидеть новые победы Риккардо, пусть и не в майке «Астаны», - сказал Джузеппе Мартинелли.

Руслан Тлеубаев присоединился к команде «Астана» в 2011 году сначала в качестве стажера, а в 2013 уже в качестве нео-профессионального гонщика. За шесть больших сезонов, Руслан проявил себя как отличный командный гонщик, в то же самое время, добившись ряда хороших результатов. Так, в 2014 году Тлеубаев выиграл чемпионат Азии на шоссе, а в 2016 одержал победу на этапе «Тура Хайнаня». В конце 2018 года Руслан Тлеубаев завершит свою профессиональную карьеру.

- Руслан пришел в команду 6 лет назад, здесь он начал профессиональную карьеру. За это время вместе мы прошли и через много замечательных моментов, и через трудности. В карьере у Руслана были и победы, и высокие достижения, и командные успехи, которые он разделял со всеми нами. Думаю, что все мы старались делать наше общее дело как можно лучше. Я хотел бы сказать спасибо Руслану от лица нашей команды и пожелать ему всего самого наилучшего на новом витке его жизни, - рассказал Дмитрий Седун

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM