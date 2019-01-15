Эрнандо Бооркес – новый гонщик команды «Астана»

Цитата: Адриен

...Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !...

Не надо приплетать F1 к велоспорту.

И в F1 всё валить в одну солянку не надо. Тем более про снижение расходов. Пример.