- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:10
Эрнандо Бооркес – новый гонщик команды «Астана»
Команда «Астана» объявляет о подписании однолетнего контракта с колумбийским гонщиком Эрнандо Бооркесом, который присоединится к команде с 1 января 2019 года.
- Я благодарен команде «Астана» за эту огромную для меня возможность. Я невероятно счастлив и сверх мотивирован, приходя в этот фантастический проект. Я готов выкладываться на все 100% для того, чтобы помочь команде добиться самых больших целей. Надеюсь, что новый сезон 2019 года будет захватывающим и успешным для всей «Астаны», - сказал Эрнандо Бооркес.
Эрнандо Бооркес (26 лет) специализируется на гонках с горным профилем, а также, неплохо выступает в гонках на время. В 2018 году он выступал в составе команды Manzana Postobon, добившись неплохих результатов. В частности, в этом году он занял 2-е призовое место на многодневной гонке «Тур озера Цинхай».
Бооркес очень прилично начал свою карьеру, дважды финишировав 7-м в групповой гонке чемпионата мира среди молодежи (2012 и 2014) и завоевав 3-е место на Панамериканском чемпионате в 2014 году. В 2015 он стал третьим в индивидуальной гонке чемпионата Колумбии, а в 2017 дебютировал на «Вуэльте Испании». Помимо этого, у Бооркеса есть целый ряд побед на региональных гонках национального календаря Колумбии.
- Очень любопытно, каким получится старт Эрнандо Бооркеса в Мировом Туре. Однако, гонщик уже успел продемонстрировать ряд серьезных результатов в Европе, особенно, на молодежных чемпионатах мира. Эрнандо приходит в команду в качестве помощника для нашего лидера Мигеля Анхеля Лопеса. Они прекрасно знают друг друга, много тренируются вместе. Я думаю, что такая связка может стать удачной для командных построений на Гранд-турах. Посмотрим, что из этого получится в следующем сезоне, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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