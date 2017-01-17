Трульс Корсет переходит в велокоманду "Астана"

Велокоманда Мирового Тура «Астана» сообщает о подписании контракта с норвежским гонщиком Трульсом Корсетом, который будет выступать в составе казахстанского проекта следующие два года. 23-летний норвежец переходит в «Астану» из континентальной команды «Team Joker – Byggtorget», за которую выступал в течение последних четырех лет.

- Я всегда мечтал о том, что стану профессионалом уровня Мирового Тура, и в 2017 году эта мечта станет для меня реальностью благодаря команде «Астана», которая поверила в меня, предложив стать частью такого большого проекта. Для меня это огромный шаг вперед, так что я очень счастлив и благодарен за эту возможность. Также, я хотел бы поблагодарить команду «Team Joker - Byggtorget», где я провел последние несколько сезонов, за предоставленные возможности моего развития как гонщика, и за то, что мне позволили совершить переход на новый уровень уже в составе «Астаны». Теперь, все мои мысли – о первом сезоне в Мировом Туре! – сказал Трульс Корсет.

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Несмотря на молодость, Трульс Корсет уже успел зарекомендовать себя как многообещающий специалист индивидуальных и командных гонок. В 2013 году Корсет выиграл командную гонку на этапе многодневки «Сиркуит дез Арденн», а в 2014 одержал победу на известной парной гонке «Дуо Норманд». В сезоне 2015 года Трульс стал третьим в молодежной версии знаменитой классики «Тур Фландрии» и в индивидуальной гонке чемпионата Норвегии, а также, выиграл «Кроно де Насьон» среди молодежи до 23 лет.

В завершившемся сезоне норвежец выиграл этап многодневки «Тур Жиронды».

- Несмотря на то, что недавно прошла официальная презентация команды, мы решили дополнить состав «Астаны». У нас появилась возможность пригласить в команду еще одного гонщика, и мы остановили выбор на молодом норвежце Трульсе Корсете. Он провел очень неплохой сезон, на чемпионате мира сумев впечатлить многих тем, как он помогал Александру Кристоффу на тяжелейшей трассе в Дохе. Корсет провел с нами финальную часть тренировочного сбора в Кальпе, где мы смогли еще раз убедиться в его потенциале. На континентальном уровне Трульс демонстрировал хорошие результаты в однодневных гонках и гонках на время, и я уверен, что в «Астане» он найдет все условия для того, чтобы продолжить развивать свои способности. Мы надеемся, что он усилит нашу команду на классических гонках, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

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