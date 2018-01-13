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Команды Мирового Тура 2018: BMC Racing Team (BMC) - USA

Команды Мирового Тура 2018: BMC Racing Team (BMC) - USA

 

Команды Мирового Тура 2018: BMC Racing Team (BMC) - USA

Название команды:   BMC Racing Team (BMC) - USA
Рейтинг UCI World Tour 2017:  
3
Спонсоры: BMC
Велосипеды: BMC
   
   
    
МЕНЕДЖМЕНТ:      
Генеральный менеджер:      
Джэймс Очович James Ochowicz (США)  
Спортивные директора:          
Алан Пейпер
Валерио Пива
Джексон Стюарт
Клаас Лодевик
Максимилиан Шиандри
Марко Пинотти
Фабио Бальдато		 Alan Peiper
Valerio Piva
Jackson Stewart
Klass Lodewyck
Maximilian Sciandri
Marco Pinotti
Fabio Baldato		 (Бельгия)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Великобритания)
(Италия)
(Италия)		  
       
СОСТАВ КОМАНДЫ:      
Алессандро Де Марки
Альберто Беттиоль
Брент Букуолтер
Грег Ван Авермат
Дамиано Карузо
Данило Висс
Даниэль Осс
Джоуи Росскопф
Дилан Тёнс
Жан-Пьер Дрюкер
Килиан Франкини
Лойк Влиген
Майлз Скотсон
Михаэль Шэр
Натан Ван Хойдонк
Николас Роч
Патрик Бевин
Ричи Порт
Роан Деннис
Саймон Герранс
Стефан Кюнг
Тиджей Ван Гардерен
Том Боли
Франциско Вентозо
Юрген Руландтс		 Alessandro De Marchi
Alberto Bettiol
Brent Bookwalter
Greg Van Avermaet
Damiano Caruso
Danilo Wyss
Daniel Oss
Joey Rosskopf
Dylan Teuns
Jean-Pierre Drucker
Kilian Frankiny
Loïc Vliegen
Miles Scotson
Michael Schär
Nathan Van Hooydonck
Nicolas Roche
Patrick Bevin
Richie Porte
Rohan Dennis
Simon Gerrans
Stefan Kueng
Tejay Van Garderen
Tom Bohli
Francisco Ventoso
Jurgen Roelandts		 (Италия)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Италия)
(Швейцария)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Люксембург)
(Швейцария)
(Бельгия)
(Австралия)
(Швейцария)
(Бельгия)
(Ирландия)
(Новая Зеландия)
(Австралия)
(Австралия)
(Австралия)
(Швейцария)
(США)
(Швейцария)
(Испания)
(Бельгия)		  
       
ПРИШЛИ:      
Альберто Беттиоль
Натан Ван Хойдонк
Патрик Бевин
Саймон Герранс
Юрген Руландтс		 Alberto Bettiol
Nathan Van Hooydonck
Patrick Bevin
Simon Gerrans
Jurgen Roelandts		 (Италия)
(Бельгия)
(Новая Зеландия)
(Австралия)
(Бельгия)

Cannondale-Drapac
BMC Development
Cannondale-Drapac
Orica-Scott
Lotto Soudal
       
УШЛИ:      
Амаэль Муанар
Бен Херманс
Мануэль Квинцато
Мануэль Сенни
Мартин Элмигер
Самуэль Санчес
Сильван Дилье
Флорис Гертс		 Amaël Moinard
Ben Hermans
Manuel Quinziato
Manuel Senni
Martin Elmiger
Samuel Sanchez
Silvan Dillier
Floris Gerts		 (Франция)
(Бельгия)
(Италия)
(Италия)
(Швейцария)
(Испания)
(Швейцария)
(Нидерланды)

Fortuneo-Samsic
Israel Cycling Academy
завершение карьеры


Допинг
AG2R La Mondiale
       
Официальный сайт: bmcracingteam.com    
       
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BMC Racing Team - 2013      
BMC Racing Team - 2014      
BMC Racing Team - 2015      
BMC Racing Team - 2016      
BMC Racing Team - 2017      

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Комментарии

  • nekii994
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    nekii994-Фото

    Что с Мамыкиным?Неужели без контракта?Хороший же гонец.

  • sailingmaster
    Состав команды EF Education Fi ... (1)
    sailingmaster-Фото
    А про Роллана не слова ((
  • Earl57
    Дизайн веломайки чемпиона Итал ... (3)
    Earl57-Фото

    Вообще-то это слово пишется с двумя "ф" - "тиффози".

  • Александра
    Дизайн веломайки чемпиона Итал ... (3)
    Александра-Фото

    Узнала новое слово - тифози.)

  • EL-Fenomeno
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Явного лидера нет, но есть команда, да еще какая!

    Ну каг бэ Фульсанг и Лопез лидеры, которых лично мне язык не поворачивается назвать скрытыми или теневыми. Но все будет зависеть не от фамилии на бумаге, а от дела/результата которые они в качестве лидера команды на гонку/ГТ должны показать. А то, что от них будут требовать сиего даже и спорить не надо. Вот и получат команду в поддержку, а воспользуются ли...увидим на этих самых соревнованиях по сезону.

    Опыт, сила, ум, авторитет, че там ещё, стратегия....в совокупности должны дать команде а следственно начальству и болельщикам позитивный и приемлимый ризалт.

    Надеюсь в команде АСТАНА сезон 2018 получится более удачливым и лучшим чем в 2017

  • hodorik
    С Новым 2018 годом! (18)
    hodorik-Фото

    Спасибо и взаимно !!!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи команде , и отдельно Андрею Гривко,желаю порадовать нас (болельщиков)в этом велосезоне очередными победами , очень хотелось бы и на Г.Т. тоже!!!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дизайн веломайки чемпиона Итал ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    То о чем говорил до этого ,очень не выразительная, арабы заставляют делать майку с цветами команды ,как когда-то с ниббали было( тоже не очень смотрелась, на голубом триколор , ) здесь вообще флаг на пупке а не на груди. Кстати Фабио смог настоять на классической майке в Астане , но здесь наверное не очень имеет свободу выбора. Желаю руководству команды прислушаться к замечаниям тиффози и джиру Ару поедет уже в привычной майке.
  • Zhanzhak
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Именно отсутствие явного лидера и делает состав интересным. Я думаю мотивация будет зашкаливать, все будут выкладываться. Будет смотрибельно! Удачи! 

  • ktilp-12
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Из-за отсутствия сильного лидера, многие гонщики будут стараться пробовать и показывать себя, поэтому надеюсь, что у Астаны будет хороший сезон. Ждем больших и малых побед, успехов и удач. 

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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