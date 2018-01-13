Команды Мирового Тура 2018: BMC Racing Team (BMC) - USA

Цитата: Astanaforever

Явного лидера нет, но есть команда, да еще какая!

Ну каг бэ Фульсанг и Лопез лидеры, которых лично мне язык не поворачивается назвать скрытыми или теневыми. Но все будет зависеть не от фамилии на бумаге, а от дела/результата которые они в качестве лидера команды на гонку/ГТ должны показать. А то, что от них будут требовать сиего даже и спорить не надо. Вот и получат команду в поддержку, а воспользуются ли...увидим на этих самых соревнованиях по сезону.

Опыт, сила, ум, авторитет, че там ещё, стратегия....в совокупности должны дать команде а следственно начальству и болельщикам позитивный и приемлимый ризалт.

Надеюсь в команде АСТАНА сезон 2018 получится более удачливым и лучшим чем в 2017