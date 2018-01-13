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- Сегодня, 07:00
Команды Мирового Тура 2018: BMC Racing Team (BMC) - USA
|Название команды:
|BMC Racing Team (BMC) - USA
|Рейтинг UCI World Tour 2017:
|3
|Спонсоры:
|BMC
|Велосипеды:
|BMC
|МЕНЕДЖМЕНТ:
|Генеральный менеджер:
|Джэймс Очович
|James Ochowicz
|(США)
|Спортивные директора:
|Алан Пейпер
Валерио Пива
Джексон Стюарт
Клаас Лодевик
Максимилиан Шиандри
Марко Пинотти
Фабио Бальдато
|Alan Peiper
Valerio Piva
Jackson Stewart
Klass Lodewyck
Maximilian Sciandri
Marco Pinotti
Fabio Baldato
|(Бельгия)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Великобритания)
(Италия)
(Италия)
|СОСТАВ КОМАНДЫ:
|Алессандро Де Марки
Альберто Беттиоль
Брент Букуолтер
Грег Ван Авермат
Дамиано Карузо
Данило Висс
Даниэль Осс
Джоуи Росскопф
Дилан Тёнс
Жан-Пьер Дрюкер
Килиан Франкини
Лойк Влиген
Майлз Скотсон
Михаэль Шэр
Натан Ван Хойдонк
Николас Роч
Патрик Бевин
Ричи Порт
Роан Деннис
Саймон Герранс
Стефан Кюнг
Тиджей Ван Гардерен
Том Боли
Франциско Вентозо
Юрген Руландтс
|Alessandro De Marchi
Alberto Bettiol
Brent Bookwalter
Greg Van Avermaet
Damiano Caruso
Danilo Wyss
Daniel Oss
Joey Rosskopf
Dylan Teuns
Jean-Pierre Drucker
Kilian Frankiny
Loïc Vliegen
Miles Scotson
Michael Schär
Nathan Van Hooydonck
Nicolas Roche
Patrick Bevin
Richie Porte
Rohan Dennis
Simon Gerrans
Stefan Kueng
Tejay Van Garderen
Tom Bohli
Francisco Ventoso
Jurgen Roelandts
|(Италия)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Италия)
(Швейцария)
(Италия)
(США)
(Бельгия)
(Люксембург)
(Швейцария)
(Бельгия)
(Австралия)
(Швейцария)
(Бельгия)
(Ирландия)
(Новая Зеландия)
(Австралия)
(Австралия)
(Австралия)
(Швейцария)
(США)
(Швейцария)
(Испания)
(Бельгия)
|ПРИШЛИ:
|Альберто Беттиоль
Натан Ван Хойдонк
Патрик Бевин
Саймон Герранс
Юрген Руландтс
|Alberto Bettiol
Nathan Van Hooydonck
Patrick Bevin
Simon Gerrans
Jurgen Roelandts
|(Италия)
(Бельгия)
(Новая Зеландия)
(Австралия)
(Бельгия)
|
Cannondale-Drapac
|УШЛИ:
|Амаэль Муанар
Бен Херманс
Мануэль Квинцато
Мануэль Сенни
Мартин Элмигер
Самуэль Санчес
Сильван Дилье
Флорис Гертс
|Amaël Moinard
Ben Hermans
Manuel Quinziato
Manuel Senni
Martin Elmiger
Samuel Sanchez
Silvan Dillier
Floris Gerts
|(Франция)
(Бельгия)
(Италия)
(Италия)
(Швейцария)
(Испания)
(Швейцария)
(Нидерланды)
|
Fortuneo-Samsic
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|bmcracingteam.com
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