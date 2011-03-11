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Бюджет велокоманды Sky за 2016 год составил 31 миллион фунтов стерлингов

Бюджет велокоманды Sky за 2016 год составил 31 миллион фунтов стерлингов

 

 

  Британская велокоманда Sky опубликовала статьи своего бюджета за прошедший 2016 год. Команда Sky, капитан которой Крис Фрум стал в этом году четырёхкратным победителем Тур де Франс, а также впервые в истории сделал дубль, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, является одной из самых высокобюджетных команд Мирового тура.  Ежегодно данные бюджета  публикуются для команды Sky британской компанией-учредителем 'Tour Racing Limited'.

 

 

  В 2016 год бюджет команды составил £31 048 000, что больше чем в два раза больше, чем в год основания команды – тогда бюджет команды Sky составлял 14 миллионов 603 тысячи фунтов стерлингов.

 

  Бюджет был увеличен, прежде всего, благодаря титульным спонсорам – компаниям  Sky UK Limited, 21st Century Fox и Sky Italia. В 2015 году они выделили команде £15.7 миллионов, а в 2016 эта сумма составила уже £23.5 миллиона. Sky UK Limited владеет 85% команды.

 

  Доходы команды Sky от спонсоров, куда входят поставщики велосипедов Pinarello, велоформы Rapha и компонтентов Shimano в 2016 году также выросли - £3.28 миллиона  по сравнению с £2.96 миллионами в 2015 году.

 

  Отдельной строкой под названием «другие доходы»  выделена сумма, который команда Sky получает от организаторов велогонок, и она упала с £3.828 миллионов, полученных в 2015 году до  £2.270 миллионов в 2016.

 

  Общие затраты Sky на выплаты персоналу и велогонщикам составили в 2016 году £24.338 миллиона (в 2015 - £17.982 миллионов).

 

  На научные исследования команда Sky увеличила расходы с £271 000 в 2015 году до £305 000 в 2016, а расходы на маркетинг и PR уменьшились с £612 000 в 2015 до £425 000 в 2016 году.

 

Только на велосипеды и оборудование издержки команды Sky в 2016 году составили £2.295 миллиона.

 

1 £ = 1.344 $ (текущий курс)      

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Теги к статье: Sky бюджет велокоманды

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    28 сентября 2017 21:22 | Регистрация: 10.07.2017

    Деньи правят балом ))

  2. chel

    28 сентября 2017 21:24 | Регистрация: 6.07.2014

    Да деньги не такие и большие по сравнению с футболом. Цена футболера чуть выше среднего. А тут целая Скай.

    1. Имя: Юрий

      Крайний

      28 сентября 2017 21:47 | Регистрация: 21.05.2014

      Лишний раз показывает насколько переоценен футбол в целом и футболисты в частности.

      1. Имя: Vlad

        Gorn9k

        28 сентября 2017 22:27 | Регистрация: 28.05.2017

        Футбол - спорт №1 мире, все крупные спонсоры находятся там. А труд футболистов будет потяжелее, чем у велосипедистов...

        1. Имя: Евгений

          Hammill

          Вчера, 01:02 | Регистрация: 11.02.2017

          Можно поподробнее насчёт тяжёлого труда футболистов?

          1. Имя: евгений

            shiber

            Вчера, 11:41 | Регистрация: 9.05.2013

            Ну, это же элементарно. Велосипедисты - они же не велике ездют (а некоторые, я видел, еще и за техничку хватаются. Если бы Кристине разрешили за тренера хвататься при прорыве по левому флангу, то он бы еще и не то творил). А футболисты пешком ходют. Что легче: ездить или ходить? Еще бы на маршрутках тур де Франс устраивали.

            Кстати, еще одним веским доказательством в пользу тяжести футбола является режим питания. Велосипедисты только то и делают, что едят и выпивают. Если бы эта работа была такой тяжелой, разве бы нашлось время на перекус. Более того, некоторые еще и погадить останавливаются. Кто-нибудь видел футболера, который пристроился возле углового флажка и делает санитарную паузу?

            Но самая, конечно, вопиющая фигня - это коллективное распитие алкогольных напитков во время гонки. Как это вообще можно объяснить цензурными словами?

        2. Имя: Александр

          Controler

          Вчера, 05:21 | Регистрация: 29.05.2016

          Про тяжкий труд футболистов и беззаботное бытие велогонщиков - это надеюсь сарказм?

        3. Имя: Иван

          shekn

          Вчера, 08:52 | Регистрация: 11.05.2017

          Я чуть не помер от прочитанного.

  3. Имя: Юрий

    Крайний

    28 сентября 2017 21:46 | Регистрация: 21.05.2014

    Для сравнения бюджеты остальных команд бы.

    Знаю что бюджет Русвело 5млн евро. Интересно, в проконти Русвело - команда олигарх?scratch

  4. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    28 сентября 2017 21:55 | Регистрация: 28.06.2017

    Цитата: Крайний
    Для сравнения бюджеты остальных команд бы.
    Знаю что бюджет Русвело 5млн евро. Интересно, в проконти Русвело - команда олигарх?scratch
    Среднестатистические бюджеты раза в 2 меньше http://www.cyclingweekly.com/news/racing/tour-de-france/tour-de-france-team-lar
    gest-budget-262275 А вообще, приятно когда меньшие зарплаты выигрыыают.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    28 сентября 2017 22:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Ну у Катюши-Альпецина большой бюджет, я думаю она в 5ке точно по бюджету, если не в 3ке. Мне интересен бюджет Этикса и БМС. У Боры тоже приличный, но всеже как уже замечали по генеральщикам она проседает, слишком большая ставка на Сагана. diablo

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 05:31 | Регистрация: 27.07.2011

    по бюджету в новом 2018 году буден наверное так

    1) Скай

    2) ОАЭ

    3) Катя Апельсин

    4) Бахрейн

    5) Бора

    6) Астана Квик Мувистар и так далее

     

  7. Имя: Олег

    RexDroid

    Вчера, 06:32 | Регистрация: 8.09.2016

    статья бессмысленная без сравнительных соотношений с другими командами.

  8. velostar

    Вчера, 07:27 | Регистрация: 14.07.2017

    Цитата: Gorn9k
    Футбол - спорт №1 мире, все крупные спонсоры находятся там. А труд футболистов будет потяжелее, чем у велосипедистов...

    Футбол - это не спорт, это игра!

  9. f16

    Вчера, 07:41 | Регистрация: 16.08.2017

    велоспорт как сказал дядя-тинкофф не приносит выгоды спонсорам, ни с продаж билетов ни с телетрансляций - одни расходы

  10. DV

    Вчера, 07:59 | Регистрация: 28.05.2014

    40 млн$ это немало. Это бюджет средней европейской футбольной команды.

    Только вот в футболе эти деньги можно отбить,а в велоспорте нет.

     

  11. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Вчера, 08:00 | Регистрация: 5.10.2016

    "Отдельной строкой под названием «другие доходы» выделена сумма, который команда Sky получает от организаторов велогонок"

    это в смысле призовые? стали меньше выигрывать?

  12. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 08:06 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: f16
    велоспорт как сказал дядя-тинкофф не приносит выгоды спонсорам

    Футбол также приносит только расходы.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  13. DV

    Вчера, 08:09 | Регистрация: 28.05.2014

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: f16
    велоспорт как сказал дядя-тинкофф не приносит выгоды спонсорам

    Футбол также приносит только расходы.

    Погуглите доходы команд в АПЛ, Германии,Испании. Очень удивитесь - они работают в плюс. Это только у евроазиатов с Газпромами,Роснефтью идут минусы.

  14. Meilleur

    Вчера, 09:39 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: Крайний
    Лишний раз показывает насколько переоценен футбол в целом и футболисты в частности.

    Что значит переоценен? Это самый доступный, самый понятный и самый популярный вид спорта. Ему 80% от пирога славы, почета, денег и спонсорской ласки. Велоспорту всегда быть маленьким видом спорта, футболу - большим. Это разумно, закономерно и справедливо. Нет такого понятия, что чем сложнее вид спорта - тем больше должны платить. Хватает видов спорта, где пахота на уровне велоспорта, а денег еще меньше от лыж и лыжного двоеборья до триатлона.

  15. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 11:29 | Регистрация: 4.10.2015

      Футбол в спорте - это как entertainment для масс, развлекуха, попса. 

     Если для общей популяции интересна попса - значит основные деньги шоу-бизнеса будут в попсе. 

      Людей, которых интересует, к примеру опера, на порядок меньше. Я не хочу ставить оценки уровню культуры - просто это неоспоримый факт.

      Футбол - это проявление шоу-бизнеса в спорте. 

     Будем считать, что люди, интересующиеся другими видами спорта находятся в другой культурной плоскости. И, естественно, что их меньшинство.

  16. Meilleur

    Вчера, 11:45 | Регистрация: 15.07.2011

    Безусловно, но предполагать на этом основании, что у велоспорта более искушенная, тонкая и великодушная аудитория, нежели у футбола, - смешно. Такая же, где есть люди умные и глупые, рациональные и готовые порвать любого в дебатах за кумиров. Те же люди, просто их меньше в пару сотен раз.

    1. Имя: валерий

      collega2011

      Вчера, 13:07 | Регистрация: 11.03.2011

      Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
      Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
      Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

  17. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 11:46 | Регистрация: 4.01.2015

    Делай деньги, Бобби, Дейв (Брейлсфорд)

    https://www.youtube.com/watch?v=K2FEFIBtq9U

    Просто вспомнилась эта песня из лучшего мультика детства :)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  18. Meilleur

    Вчера, 14:18 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.07.2013

      Да где там Захаров покуривает? )
      Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

      ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  19. Имя: Антоний

    Kreo69

    Вчера, 14:45 | Регистрация: 13.04.2016

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

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