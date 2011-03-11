Бюджет велокоманды Sky за 2016 год составил 31 миллион фунтов стерлингов

Британская велокоманда Sky опубликовала статьи своего бюджета за прошедший 2016 год. Команда Sky, капитан которой Крис Фрум стал в этом году четырёхкратным победителем Тур де Франс, а также впервые в истории сделал дубль, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, является одной из самых высокобюджетных команд Мирового тура. Ежегодно данные бюджета публикуются для команды Sky британской компанией-учредителем 'Tour Racing Limited'.

В 2016 год бюджет команды составил £31 048 000, что больше чем в два раза больше, чем в год основания команды – тогда бюджет команды Sky составлял 14 миллионов 603 тысячи фунтов стерлингов.

Бюджет был увеличен, прежде всего, благодаря титульным спонсорам – компаниям Sky UK Limited, 21st Century Fox и Sky Italia. В 2015 году они выделили команде £15.7 миллионов, а в 2016 эта сумма составила уже £23.5 миллиона. Sky UK Limited владеет 85% команды.

Доходы команды Sky от спонсоров, куда входят поставщики велосипедов Pinarello, велоформы Rapha и компонтентов Shimano в 2016 году также выросли - £3.28 миллиона по сравнению с £2.96 миллионами в 2015 году.

Отдельной строкой под названием «другие доходы» выделена сумма, который команда Sky получает от организаторов велогонок, и она упала с £3.828 миллионов, полученных в 2015 году до £2.270 миллионов в 2016.

Общие затраты Sky на выплаты персоналу и велогонщикам составили в 2016 году £24.338 миллиона (в 2015 - £17.982 миллионов).

На научные исследования команда Sky увеличила расходы с £271 000 в 2015 году до £305 000 в 2016, а расходы на маркетинг и PR уменьшились с £612 000 в 2015 до £425 000 в 2016 году.

Только на велосипеды и оборудование издержки команды Sky в 2016 году составили £2.295 миллиона.

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