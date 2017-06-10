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Gazprom - RusVelo впервые на «Туре Словакии»
С 7-го по 11-е июня российская команда Gazprom – RusVelo выступит на многодневной гонке «Тур Словакии», имеющей категорию 2.1. «Тур Словакии» - гонка с многолетней историей, но категорию 2.1 она получила только в этом году. Впервые эта многодневка прошла в 1954 году, в нынешнем сезоне она будет проводиться в 61-й раз.
За пять дней участники соревнований преодолеют 762 километра. Начнется гонка на востоке страны, в городе Левоча, а закончится на западе – в Трнаве. В первый день велогонщики проедут пролог протяженностью 3,7 километра. Ключевое значение в распределении мест в общем зачете сыграет первый этап, который завершится в Банска-Бистрице. За 212 километров гонщикам нужно будет подняться на семь категорийных подъемов. Непростыми станут и два следующих этапа, но подъемы на них будут расположены далеко от финиша. Последний этап в Трнаве – короткий, 152,5 километра, и простой по рельефу.
На протяжении пяти дней проявить себя смогут гонщики самых разных специализаций. Молодые горовосходители Ильдар Арсланов и Алексей Рыбалкин, а также опытный универсал Артем Овечкин нацелены на успех на самом тяжелом этапе. Спринтер Иван Савицкий, при поддержке Николая Трусова, рассчитывает показать хороший результат на этапах, которые завершатся групповым спринтом. Перед Антоном Воробьевым стоит задача отбираться в перспективные отрывы и помогать другим гонщикам команды.
Своим мнением о предстоящей гонке поделился Артем Овечкин: «За последний месяц я проехал большое количество гонок и нахожусь сейчас в хорошей форме. На “Туре Словакии” никогда раньше не гонялся, но по рельефу эта многодневка мне подходит больше “Букль де ля Майен”, на которой команда выступал на прошлой неделе. Пролог для меня слишком короткий, но я все равно хочу хорошо начать гонку, а на дальнейших этапах действовать по ситуации. На первом этапе наверняка будут желающие атаковать на предфинишных холмах, главное, не упустить момент и оказаться в нужной группе».
Состав: Ильдар Арсланов, Артем Овечкин, Иван Савицкий, Николай Трусов, Алексей Рыбалкин, Антон Воробьев.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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ТОЛСТЫЙ МАЧО
Критериум Дофине-2017. Этап 2 (2)
есть явное ощущение что Рик Цабель на голову сильнее Кристоффа.
вот хоть убейте меня(
такой классный развоз выдала Катюша,всё сделали для мешка из Норвегии и как обычно,ни резкости,ни ума,ни фантазии.
наливай да пей чо(
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ktilp-12
Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
В прошлом году ему вроде бы предлагали тренерскую работу в Астане, но он решил еще покататься. Может он еще поработает в Астане в другой должности, он очень преданный Астане человек. Крепкого здоровья и счастья ему.
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0x5F375A86
Hammer Series-2017. Этап 3 (9)
Дело в том, что если при виде людей, употребляющих пиво (возможно безалкогольное), вам остро хочется напиться - это исключительно ваша проблема. Ведущие не обязаны подстраиваться под особенности вашего восприятия. Это их канал, их гонка, их трансляция, поэтому они вольны там делать все, что захотят. Если вам что-то не нравится - просто не смотрите, ведь вас никто не заставляет или миритесь с тем, что у них другой взгляд на некоторые вещи.
К сожалению, эта простая очевидная мысль не всегда так очевидна жителям нашей страны, в силу некоторых исторических причин. Потому у нас возможны всяческие "роскомнадзоры", которые ограничивают доступ к важным ресурсам, а то и отправляют людей за решетку иза того, что они задевают чьи-то особо нежные чувства.
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Андрон
Критериум Дофине-2017. Этап 1 (28)
А причем здесь Кондрашов? Он комментирует с начала 90-х, все это время я его очень часто слушал. Прекрасный профессионал в своем деле. С характерным тембром голоса, спутать с кем-то сложно.
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Zhanzhak
Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
Да... , гибель Микеле Скарпони подкасила всю команду. Жаль, что время непоколебимо, жаль, что уходят те, к кому так привязываешься и за кого так сильно болеешь, за чьи победы так морально затрачиваешься, что даже легионеры становятся "своими". Жаль. Спасибо, Паоло! За все те годы проведённые в Астане и за твой опыт, которым ты делился, спасибо! Хочется пожелать ему вне велосипедной жизни , найти занятие прибыльное и по душе! А пока надо отдохнуть, перезалиться и ... жить дальше! Удачи!
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ТОЛСТЫЙ МАЧО
Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
Паоло был одним из СТОЛПОВ Астаны.
человеком,делавшим эту команду непобдедимой.
несгибаемый боец,человек ОГРОМНОЙ воли и мужества.
он учил своим примером как надо преодолевать ЛЮБЫЕ трудности.
когда он на последней Джиро попробовал уехать в горный отрыв-у меня сердце екнуло.
видно было,что это его лебединная песня,что и ноги нет и сил,но он хотел выиграть и посвятить победу Микеле.
в общем печально что пелетон потерял еще одного гонщика без страха и упрека,гонщика,которого уважали ВСЕ.
и очень хочеться пожелать Тиро успехов в жизни после велоспорта в качестве гонщика.
в кабине технички к примеру)
ну,а почему бы и не помечтать)
ведь по сути карьеру тренера и менеджера Паоло начал,еще будучи в седле.
— Какой самый важный совет от Паоло Тиралонго молодым гонщикам?
— Никогда не переоценивать свои возможности, не ставить собственные амбиции выше команды. Но самое важное — делиться, разговаривать с партнерами по команде, ничего не скрывать, если у тебя есть проблемы, быть сплоченными.
— В велоспорте фраза «На пределе человеческих возможностей» приобретает особый смысл. Что помогает Вам в моменты, когда уже кажется, что сил не осталось, крутить педали дальше?
— Человек сам по себе силен. Но, знаете, наивысшая сила находится в мыслях человека. Если ты сумеешь много работать и даже пройдешь через страдания — достигнешь поставленных целей.
он делал своё дело.
без шума,пыли и помпы.
делал каждый день.
делал ни смотря ни на что.
он ПРОФИ.
и этим всё сказано.
до новых встреч Паоло.
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Camel
Hammer Series-2017. Этап 3 (9)
Цитата: 0x5F375A86
Они очень хорошие комментаторы, хорошо ведут гонку, делятся нужной информацией, хорошо шутят и пиво им как будто совсем не мешает.
Честно говоря, мне до лампочки как они шутят, это не цирк, а пиво можно попить после работы и не обязательно при этом лезть в эфир. Зачем вообще их показывали, какой в этом смысл?
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