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Майки велосипедных команд на 2017 год

 

 Майки велосипедных команд на 2017 год

 

В 2017 году дизайн велоформы многих команд значительно изменился, появились и новые команды. Как выглядит велоформа гонщиков, важно не только самим спортсменам, но и болельщикам, которые внимательно следят за ходом гонки. Предлагаем вам перед стартом сезона познакомиться с тем, как выглядит велоформа команд Мирового тура и проконтинентальных команд. 

Майки команд Мирового Тура 2017 года 

 

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

 

 

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

 

Майки проконтинентальных команд 2017 года

 

 

 
 
     
     

 

 Майки велосипедных команд на 2017 год

Майки велосипедных команд на 2017 год

 

Майки велосипедных команд на 2017 год

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Теги к статье: Мировой Тур проконти велоформа UCI WorldTour

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  1. Имя: Владимир

    W3105

    Сегодня, 09:29 | Регистрация: 6.09.2015

    у Боры, все хорошо, но черное пятно на причинном месте, надо убрать

  2. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 11:09 | Регистрация: 7.01.2016

    Насколько я понимаю, эта статья еще бдет дополняться?

    1. Velolive-Team

      Сегодня, 13:07 | Регистрация: 11.01.2010

      да, по мере появления

  3. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 14:10 | Регистрация: 12.07.2014

    Бахрейн уж очень напоминает Драпак, только в худшем варианте. Пока самая провальная форма.

    А так Орика, Трек, голланское Лотто и особенно Вини Фантине в явном плюсе.

    Бахрейн и РусВело в явном минусе.

     

    То, что от Лямпре получилось, вроде красивую майку пару месяцев назад демонстрировали

  4. Rokka

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 23.01.2016

    Я уже говорил, форма квиков мне абсолютно не нравится. Так же когда в первые увидел эту форма трека надеялся что это только на гонку в японии, но как оказалось нет. Жаль, их вариант с белым был куда более лаконичным и нейтральным, этот салатовый просто ужасен...некрасивое подобие виллера соутист. Наряд лотто юмбо стали смотреться куда более гармоничнее. Кадей-драпак тихий ужас. Самое ужасное сочетание красного и зелёного. Астана спорно. Ещё не определился нравится их форма или нет. Но шлемы - полное убожество. Скай, орика - найс. Бора - что то невыразительное и скучное.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 16:30 | Регистрация: 18.09.2014

    Наконец-то Астана будет выглядеть современно. Цвет у них всегда был красивый, но однотонный низ-верх превращал гонщиков в безразмерных гусениц.

    Трек не порадовал. Были самые стильные в пелотоне, теперь живенько, колхозненько.) Желтый цвет как бы намекает, но уж больно прямолинейно.

  6. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 6.03.2015

    А у Трека это, разве, уже окончательный вариант? Вроде, официальное представление новой формы должно быть 13 января?

  7. Имя: Стас

    ungvar

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 9.05.2012

    Sky, как всегда, самые стильные.

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Комментарии

  • ungvar
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    ungvar-Фото

    Sky, как всегда, самые стильные.

  • Gonza Golanov
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    Gonza Golanov-Фото

    А у Трека это, разве, уже окончательный вариант? Вроде, официальное представление новой формы должно быть 13 января?

  • Александра
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    Александра-Фото

    Наконец-то Астана будет выглядеть современно. Цвет у них всегда был красивый, но однотонный низ-верх превращал гонщиков в безразмерных гусениц.

    Трек не порадовал. Были самые стильные в пелотоне, теперь живенько, колхозненько.) Желтый цвет как бы намекает, но уж больно прямолинейно.

  • Cristal
    С Новым 2017 годом! (12)
    Cristal-Фото
    Нигде )) он уникальный и единственный в своём роде ))
  • Rokka
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    Rokka-Фото
    Я уже говорил, форма квиков мне абсолютно не нравится. Так же когда в первые увидел эту форма трека надеялся что это только на гонку в японии, но как оказалось нет. Жаль, их вариант с белым был куда более лаконичным и нейтральным, этот салатовый просто ужасен...некрасивое подобие виллера соутист. Наряд лотто юмбо стали смотреться куда более гармоничнее. Кадей-драпак тихий ужас. Самое ужасное сочетание красного и зелёного. Астана спорно. Ещё не определился нравится их форма или нет. Но шлемы - полное убожество. Скай, орика - найс. Бора - что то невыразительное и скучное.
  • Bjoern
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    Bjoern-Фото

    Бахрейн уж очень напоминает Драпак, только в худшем варианте. Пока самая провальная форма.

    А так Орика, Трек, голланское Лотто и особенно Вини Фантине в явном плюсе.

    Бахрейн и РусВело в явном минусе.

     

    То, что от Лямпре получилось, вроде красивую майку пару месяцев назад демонстрировали

  • Velolive-Team
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    Velolive-Team-Фото
    да, по мере появления
  • MSG
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    MSG-Фото

    Насколько я понимаю, эта статья еще бдет дополняться?

  • W3105
    Майки велосипедных команд на 2 ... (8)
    W3105-Фото

    у Боры, все хорошо, но черное пятно на причинном месте, надо убрать

  • VeloVelo
    С Новым 2017 годом! (12)
    VeloVelo-Фото

    Интересный тортик. Где такой можно купить? )



    С Новым Годом, Дорогая Редакция!
    И всех форумчан с Новым Годом!
    Пусть у всех у нас всё будет хорошо.
    И дома и на работе. И пусть будет нам Удача во всех наших хороших делах! Ура! )

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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