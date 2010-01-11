- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Майки велосипедных команд на 2017 год
В 2017 году дизайн велоформы многих команд значительно изменился, появились и новые команды. Как выглядит велоформа гонщиков, важно не только самим спортсменам, но и болельщикам, которые внимательно следят за ходом гонки. Предлагаем вам перед стартом сезона познакомиться с тем, как выглядит велоформа команд Мирового тура и проконтинентальных команд.
Майки команд Мирового Тура 2017 года
Майки проконтинентальных команд 2017 года
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