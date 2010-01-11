 Майки велосипедных команд на 2017 год

Наконец-то Астана будет выглядеть современно. Цвет у них всегда был красивый, но однотонный низ-верх превращал гонщиков в безразмерных гусениц.

Трек не порадовал. Были самые стильные в пелотоне, теперь живенько, колхозненько.) Желтый цвет как бы намекает, но уж больно прямолинейно.