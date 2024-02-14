Приглашения на Вуэльту Испании-2024

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:30
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2024 объявили велокоманды, получившие приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2024 стартует 17 августа и финиширует 8 сентября в Мадриде. Автоматически в гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура и команды Lotto Dstny (Bel) и Israel Premier Tech (Isr), как лидеры командного рейтинга UCI ProTeams 2023 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2024 следующим командам:
Euskaltel – Euskadi (ESP)
Equipo Kern Pharma (ESP)
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