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Приглашения на Вуэльту Испании-2024

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2024 объявили велокоманды, получившие приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2024 стартует 17 августа и финиширует 8 сентября в Мадриде. Автоматически в гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура и команды  Lotto Dstny (Bel) и Israel Premier Tech (Isr), как лидеры командного рейтинга UCI ProTeams 2023 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2024 следующим командам:
Euskaltel – Euskadi (ESP) 
Equipo Kern Pharma (ESP) 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур приглашения команд Вуэльта Испании-2024

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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