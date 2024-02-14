Приглашения на Вуэльту Испании-2024

Мартинез преподнес урок,как надо финишировать,чтобы выиграть у Ремко. У Ремко пока одно оправдание,он еще не в полной форме по сравнению с колумбийцами(там разгар сезона).Повторился прошлогодний период, когда он проиграл в феврале Супермену на Туре Колумбии.Что для него ничего не значит.