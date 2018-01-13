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Заявление организаторов Вуэльты Испании

 Заявление организаторов Вуэльты Испании по поводу победителя испанского Гран-тура 2017 года Криса Фрума

 

 

Заявление организаторов Вуэльты ИспанииКомпания Unipublic, являющаяся организатором испанского Гран-тура сообщает, что будет ждать официального заключения Международного союза велосипедистов (UCI)  в связи с сегодняшней новостью о неблагоприятном результате теста Криса Фрума, который является победителем Вуэльты Испании-2017.

 

 

   Организаторы испанского Гран-тура в момент, когда ведётся расследование, хотят проявить осторожность во избежание серьёзных ошибок, и надеются, что эта ситуация разрешится как можно скорее.

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур Крис Фрум Chris Froome

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ARC
    Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

    Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола? 

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    motte-Фото

    Именно после Англиру... Так красиво он шёл, держа Контадора на привязи и это после тдф.. Я тогда глазам своим не верил в происходящее

  • rude_rider
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    rude_rider-Фото

    кароче не дадут взять 7 туров)))

    остановится на 4? 5? 6?

  • Gorn9k
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Gorn9k-Фото
    Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется). Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю. Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их
  • Yuriy 17
    Александр Кузнецов: «Бездейств ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Уважение Александру Анатольевичу Кузнецову!

    Проффесионально, открыто и честно всё сказал, по-советски!

    Все наши проблемы, что почти нет таких людей на самом верху, сплошные мутко.

     

  • protur
    Винченцо Нибали не примет учас ... (8)
    protur-Фото
    В свете последних событий...трудно сказать, может и передумает.
  • Yuriy 17
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры. 

    Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.

    Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?

    А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!

    Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото

    ВВС,CNN,Worldnews, Euronews - так что бабахнуло не слабо.

    Расследование вели французская "Ле Монд" и английская "Гардиан".

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото
    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
  • protur
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    protur-Фото

    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

    Cyclingnews.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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