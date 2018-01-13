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Заявление организаторов Вуэльты Испании по поводу победителя испанского Гран-тура 2017 года Криса Фрума
Компания Unipublic, являющаяся организатором испанского Гран-тура сообщает, что будет ждать официального заключения Международного союза велосипедистов (UCI) в связи с сегодняшней новостью о неблагоприятном результате теста Криса Фрума, который является победителем Вуэльты Испании-2017.
Организаторы испанского Гран-тура в момент, когда ведётся расследование, хотят проявить осторожность во избежание серьёзных ошибок, и надеются, что эта ситуация разрешится как можно скорее.
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Yuriy 17
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
Цитата: ARC
Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.
Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола?
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Gorn9k
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется).
Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю.
Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их
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Yuriy 17
Александр Кузнецов: «Бездейств ... (3)
Уважение Александру Анатольевичу Кузнецову!
Проффесионально, открыто и честно всё сказал, по-советски!
Все наши проблемы, что почти нет таких людей на самом верху, сплошные мутко.
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Yuriy 17
Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры.
Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.
Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?
А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!
Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?
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protur
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
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protur
Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
Cyclingnews.
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