Заявление организаторов Вуэльты Испании по поводу победителя испанского Гран-тура 2017 года Криса Фрума

Компания Unipublic, являющаяся организатором испанского Гран-тура сообщает, что будет ждать официального заключения Международного союза велосипедистов (UCI) в связи с сегодняшней новостью о неблагоприятном результате теста Криса Фрума, который является победителем Вуэльты Испании-2017.

Организаторы испанского Гран-тура в момент, когда ведётся расследование, хотят проявить осторожность во избежание серьёзных ошибок, и надеются, что эта ситуация разрешится как можно скорее.